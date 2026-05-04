આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેશે કે નબળું? સૌરાષ્ટ્રના હવામાન નિષ્ણાતોએ દેશી પદ્ધતિથી કાઢ્યો વરસાદનો વરતારો

જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ‘વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળ’ સાથે જોડાયેલા કેટલાક આગાહીકારોએ આવનારા ચોમાસા માટે કુદરતના સંકેતોના આધારે પોતાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું.

સૌરાષ્ટ્રના દેશી હવામાન નિષ્ણાતોએ આપ્યો ચોમાસા 2026નો વર્તારો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 7:10 PM IST

જૂનાગઢ: આધુનિક હવામાન વિભાગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો તે પહેલાં, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસાની ઋતુની આગાહીઓ કુદરતી સંકેતો પરથી અભ્યાસુ વ્યક્તિઓ કરતા હતા. આજે આધુનિક વરસાદ વિજ્ઞાન અમલમાં છે, છતાં સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં દેશી પદ્ધતિથી વરસાદનો વરતારો કાઢવાની પરંપરા જીવંત છે. જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ‘વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળ’ સાથે જોડાયેલા કેટલાક આગાહીકારોએ આવનારા ચોમાસા માટે કુદરતના સંકેતોના આધારે પોતાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે.

કુતિયાણાના ભીમાભાઇ ઓડેદરા, જેઓ છેલ્લા 40 વર્ષથી વરસાદની આગાહી કરે છે અને વરસાદ વિજ્ઞાન મંડળના સભ્ય છે, તેમણે જણાવ્યું કે આવનારું વર્ષ વરસાદ માટે ખૂબ સારું રહેશે. 2023થી દર વર્ષે વરસાદનું પ્રમાણ અને તીવ્રતા સતત વધી રહી છે, અને આ વર્ષે પણ તેમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તેમના અનુમાન અનુસાર, ચોમાસા દરમિયાન તોફાની વરસાદ થઈ શકે છે અને વરસાદની રેન્જમાં મોટો વધારો જોવા મળશે. પાછલા વર્ષોમાં એક-બે ગામ કે તાલુકા પૂરતો વરસાદ સીમિત રહેતો હતો, પરંતુ આ વખતે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને વિવિધ પ્રાંતોના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં એકધારો વરસાદ પડવાથી પૂરની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. એટલો બધો વરસાદ થાય કે તેને રોકવા મંદિરોમાં ધૂન બેસાડવી પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે.

জূনাগঢ় কৃষি যুনিভার্સিটি
સમઢીયાળાના પરસોતમભાઈ રાજાણી, જેઓ પાછલા 30 વર્ષથી કુદરતી સંકેતોના આધારે આગાહી કરે છે, તેમણે થોડું અલગ ચિત્ર રજૂ કર્યું. તેમના મતે આ વર્ષે અધિક મહિનો હોવાથી 26 જૂન બાદ જ વાવણી થાય તેવી શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થાય તો કેટલાક કોરાધાકોર રહી શકે. તેમણે વરસાદની સિઝન 45 દિવસની રહેવાનું અને કુલ 38 થી 42 ઇંચ વરસાદ પડવાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું. અલનીનો અને વર્તમાન વૈશ્વિક યુદ્ધની અસરથી ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ અચાનક ઘટી શકે છે. ગરમાળામાં ફૂલ મોડા આવવાથી વરસાદ એકધારો નહીં રહે. દરિયાકાંઠે વાવાઝોડાનું કેન્દ્ર પોરબંદર નજીક રહેશે. કૃષિ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે, મગફળીનો પાક નબળો રહેશે, પરંતુ સોયાબીન અને કઠોળ વર્ગનો પાક સારો થશે. ભાવનગરમાં ખૂબ સારો વરસાદ રહેશે, જ્યારે જામનગર, રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રમાણ ઓછું રહી શકે છે.

સૌરાષ્ટ્રના દેશી હવામાન નિષ્ણાતોએ આપ્યો ચોમાસા 2026નો વર્તારો
વંથલીના રમણીકભાઈ વામજા, જેઓ 40 વર્ષથી કુદરતી સંકેતોથી અનુમાન લગાવે છે, તેમણે ખગોળીય ઘટનાઓને મહત્ત્વની ગણાવી. 12 ઓગસ્ટ 2026ના સૂર્યગ્રહણ અને 27 ઓગસ્ટના ચંદ્રગ્રહણને વરસાદ માટે સારો સંકેત ગણાવતા તેમણે જણાવ્યું કે, આનાથી અનાજ સસ્તું થશે પરંતુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધી શકે છે. અખાત્રીજના દિવસે વાદળો જોવા મળતા ચોમાસાના ચાર મહિના સારા રહેવાનો સંકેત છે. જુલાઈમાં વેરાવળ બંદર પર ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડા કે પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના તમામ જળાશયો છલકાવાની શક્યતા સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડશે. ભાદરવા મહિનાના હાથિયા નક્ષત્રમાં વરસાદથી કપાસમાં થોડી નુકસાની થઈ શકે છે.

હવામન અપડેટ
રાજકોટના રજનીકાંત લાલાણી, જેઓ ઘણા વર્ષોથી વરસાદ વિજ્ઞાન મંડળ સાથે છે, તેમણે આધુનિક-પરંપરાગત મિશ્ર અનુમાન રજૂ કર્યું. તેમના અનુસાર 26 મેથી 8 જૂન સુધીમાં સમુદ્રમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બનશે જે હવાના દબાણથી વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે, જોકે તે સમુદ્રમાં જ વિલીન થવાની શક્યતા પણ છે. આના કારણે ચોમાસું નિર્ધારિત સમયથી પહેલાં શરૂ થઈ શકે છે અથવા આગળ વધતા અટકી પણ શકે છે. તેમણે 8 થી 11 જૂન અને 17 થી 26 જૂન સુધીમાં વાવણી લાયક સારો વરસાદ પડવાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું.

આમ, આગામી ચોમાસું સારું રહેવાના સંકેત સર્વાનુમતે છે, પરંતુ તેનું વિતરણ અને તીવ્રતા સ્થળ-કાળ પ્રમાણે ભિન્ન રહેશે.

