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સુરત જિલ્લામાં જળપ્રલય જેવી સ્થિતિ, ડાંગર, શાકભાજી અને બાગાયતી પાકને કરોડોનું નુકસાન

ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ રહેતા ડાંગરના ધરુ કોહવાઈ ગયા છે, તો બીજી તરફ શાકભાજી અને બાગાયતી પાકો કાં તો ધોવાઈ ગયા છે અથવા સડી ગયા છે.

સુરતમાં ભારે વરસાદથી ખેડૂતોને નુકસાનને ભીતિ
સુરતમાં ભારે વરસાદથી ખેડૂતોને નુકસાનને ભીતિ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 1:23 PM IST

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સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાના તાંડવથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. સુરત સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં માત્ર બે દિવસમાં 14 થી 16 ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ પડતા ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. આ અતિવૃષ્ટિને કારણે તૈયાર પાક અને ખેડૂતોની મહેનત પાણીમાં ગઈ છે.

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા મુશળધાર વરસાદને કારણે નદી કાંઠાના વિસ્તારોમાં જમીનનું ધોવાણ થયું છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ રહેતા ડાંગરના ધરુ કોહવાઈ ગયા છે, તો બીજી તરફ શાકભાજી અને બાગાયતી પાકો કાં તો ધોવાઈ ગયા છે અથવા સડી ગયા છે. ખેડૂતોના મતે, આ કુદરતી આફતને કારણે તેમને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનો દાવો કર્યો છે.

ડાંગર, શાકભાજી અને બાગાયતી પાકને કરોડોનું નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂત આગેવાનોની માંગ

દક્ષિણ ગુજરાત ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ રમેશભાઈ પટેલ (ઓરમા) અને અગ્રણી જયેશભાઈ દેલાડના નેતૃત્વમાં ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે.

ખેડૂતોની મુખ્ય બે માંગણીઓ છે:

  1. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સરકાર તાત્કાલિક સર્વે કરાવે અને આ સ્થિતિને 'લીલા દુષ્કાળ' સમાન ગણીને ખેડૂતોને યોગ્ય આર્થિક વળતર ચૂકવે.
  2. ખેડૂતોને ફરીથી ખેતી શરૂ કરવા માટે બિયારણ પર વિશેષ સબસિડી આપવામાં આવે.

જો વરસાદ પછી ખેતરોમાંથી પાણીનો નિકાલ નહીં થાય, તો આગામી ખરીફ સીઝન પર પણ તેની ગંભીર અસર પડી શકે છે. ખેડૂત અગ્રણીઓએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો સમયસર સહાય નહીં મળે, તો હજારો ખેડૂતો ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે.

આ બાબતે મુખ્યમંત્રી જ્યારે સુરતના પ્રવાસે આવે ત્યારે તેમને રૂબરૂ મળીને પોતાની વેદના જણાવવા માટે ખેડૂત પ્રતિનિધિઓએ 10 મિનિટનો સમય ફાળવવા પણ માંગ કરી છે.

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TAGGED:

SURAT FLOOD
SURAT HEAVY RAIN
SURAT FLOOD UPDATES
સુરતમાં ભારે વરસાદ
GUJARAT FLOOD

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