ETV Bharat / state

અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા, વાવણી કર્યા બાદ વરસાદ ન વરસતા ચિંતાતૂર

અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો વાવણી પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ન વરસતા પાક સુકાઈ સુકાઈ રહ્યો છે.

વાવણી કર્યા બાદ વરસાદ ન વરસતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતૂર
વાવણી કર્યા બાદ વરસાદ ન વરસતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતૂર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી: જિલ્લાના ખેડૂતો સારા ચોમાસાની આશાએ વાવેતર પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ મોંઘા બિયારણ, ખાતર, ઇંધણ અને મજૂરીના વધેલા ખર્ચે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. એક તરફ વીઘા દીઠ ખર્ચમાં મોટો વધારો થયો છે, તો બીજી તરફ વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની નજર હવે આકાશ તરફ મંડાયેલી છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોમાસુ પાકનું વાવેતર 50 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે વહેલા વરસાદની આશાએ ખેડૂતોએ મગફળી અને કપાસનું વાવેતર કર્યું છે. જોકે મગફળીના બિયારણમાં થેલી દીઠ આશરે 500 રૂપિયાનો વધારો થતાં વાવણી મોંઘી બની છે. કપાસનું બિયારણ પ્રમાણમાં સસ્તું હોવાથી કપાસના વાવેતરમાં આશરે 50 ટકા વધારો નોંધાયો છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ અગાઉ એક વીઘા દીઠ 25 થી 30 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હતો, જે હવે વધીને 45 થી 50 હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. ટ્રેક્ટર માટેનું ઇંધણ, મજૂરી અને કૃષિ સામગ્રીના વધેલા ભાવોએ ખેડૂતોનું બજેટ ખોરવી નાખ્યું છે.

વાવણી કર્યા બાદ વરસાદ ન વરસતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતૂર (Etv Bharat Gujarat)

વાવેતર પૂર્ણ થયા બાદ હવે ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ખેંચાતા પાક સુકાઈ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે મોંઘા ખર્ચે વાવેતર કર્યા બાદ જો પૂરતો વરસાદ નહીં પડે તો મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવશે. બીજી તરફ ત્રણથી ચાર મહિનાની મહેનત બાદ પાક વેચવા યાર્ડમાં પહોંચે ત્યારે ખર્ચની સરખામણીએ યોગ્ય ભાવ મળતા નથી. જેના કારણે હાલ ખેડૂતો આર્થિક સંકટ અને અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિમાં જીવન પસાર કરી રહ્યા છે.

અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા
અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા (Etv Bharat Gujarat)

મોંઘી બનતી ખેતી,વધતો ખર્ચ અને વરસાદની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે અરવલ્લીનો ખેડૂત હાલ કુદરતની કૃપાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. સમયસર વરસાદ નહીં આવે તો ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે. ત્યારે જિલ્લાના ઈસરોલ ગામના ખેડૂતો હાલમાં વરસાદની અનિયમિતતા અને વધતા ખેતી ખર્ચના કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખેડૂત દિનેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મગફળીના બિયારણના ભાવ રૂ.3800 સુધી પહોંચતા ઘણા ખેડૂતો કપાસના વાવેતર તરફ વળ્યા છે. વહેલી વાવણી કર્યા બાદ હવે વરસાદ ખેંચાતા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ ઉભી થઈ છે. ઊંચા તાપમાન અને વરસાદ અંગેની અનિશ્ચિતતાના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ પાકના ટેકાના ભાવ વધારી ખેડૂતોને આર્થિક રાહત આપવાની માંગણી કરી છે. સમયસર વરસાદ નહીં પડે તો ખેડૂતોને ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવી શકે છે.

વાવણી કર્યા બાદ વરસાદ ન વરસતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતૂર
વાવણી કર્યા બાદ વરસાદ ન વરસતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતૂર (Etv Bharat Gujarat)

રાજ્યમાં બિયારણ અને ખાતરના ભાવોમાં થયેલા ભારે વધારા તેમજ વરસાદની અનિયમિતતાના કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ પંથકના ખેડૂત નાથાભાઈ પટેલ જણાવે છે કે, મગફળી સહિતના બિયારણ અને ખાતરના ભાવોમાં નોંધપાત્ર વધારો થતાં ખેતી ખર્ચ બમણો થઈ ગયો છે. વહેલી વાવણી બાદ વરસાદ ખેંચાતા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ પણ ઉભી થઈ છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ વધતા ખર્ચ સામે પાકના યોગ્ય ભાવ મળતા નથી, જેના કારણે આર્થિક સંકટ વધુ ગંભીર બન્યું છે.ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ બિયારણ અને ખાતરના ભાવો પર નિયંત્રણ લાવવા તેમજ પાક માટે યોગ્ય ટેકાના ભાવ ઉપલબ્ધ કરાવવા માંગણી કરી છે.

સારા ચોમાસાની આશાએ વાવેતર પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે ખેડૂતો
સારા ચોમાસાની આશાએ વાવેતર પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે ખેડૂતો (Etv Bharat Gujarat)

અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆતમાં સારો વરસાદ પડતા ખેડૂતો દ્વારા મગફળી અને કપાસ સહિતના પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અન્ય એક ખેડૂત કિશોરતભાઈ બારોટનું કહેવું છે કે, વહેલા વરસાદના કારણે ખેડૂતો દ્વારા મોંઘા બિયારણો ખરીદી વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હવે વરસાદ ન પડતા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ ઉભી થઈ છે. તેમણે જણાવ્યું કે જો વરસાદ વધુ સમય સુધી નહીં આવે તો કપાસ અને મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ યોગ્ય ટેકાના ભાવ અને જરૂરી સહાયની માંગણી કરી છે. હાલ ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં સારા વરસાદની આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો

  1. ખેડૂતોએ વરસાદની આશાએ કરેલી વાવણી પર સંકટ, વરસાદ ખેંચાતા લાખો રૂપિયાની નુકસાનીનો ભય
  2. 23 જૂન સુધી ચોમાસાનો અણસાર નહીં, તપતા તાપે ખેડૂતોની ચિંતામાં કર્યો અનેકગણો વધારો
  3. હવામાન વિભાગે કહ્યું, ધીરેધીરે ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે, ગુજરાતમાં 26 જુને બેસશે ચોમાસું

TAGGED:

FARMERS OF ARAVALLI
FARMERS OF GUJARAT
GUJARAT RAIN
ગુજરાતના ખેડૂતો અને વાવણી
GUJARAT MONSOON 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.