ETV Bharat / state

નવસારીમાં પૂર બાદ ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો, લોકોના મકાનો અને દુકાનોમાં વ્યાપક નુકસાન

નવસારીમાં આવેલા પૂર અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાથી લોકો અને વેપારીઓને મોટું નુકસાન થયું છે. તેથી લોકોએ સરકાર સામે યોગ્ય વળતરની માંગ કરી છે.

નવસારીમાં પૂર બાદ ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો
નવસારીમાં પૂર બાદ ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 7:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારીમાં વિનાશક પૂરનું પાણી હવે ઓસરવા લાગ્યું છે, પરંતુ પાછળ છોડી ગયેલી તારાજીના દ્રશ્યો ચોંકાવનારા છે. શહેરના શાંતાદેવી રોડ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં દુકાનો અને મકાનોમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. બીજી તરફ મહાનગરપાલિકાએ સફાઈ અને આરોગ્ય સેવાઓને લઈને યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી છે.

નવસારી શહેરમાં પૂરનું પાણી ઓસરતા હવે તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. શહેરના શાંતાદેવી રોડ વિસ્તારમાં આવેલી અનેક દુકાનોમાં 8 થી 10 ફૂટ જેટલું પાણી ઘૂસી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે. મોબાઇલ શોપ, સોના-ચાંદીના ઘરેણાંની દુકાનો, અનાજ દળવાની ઘંટી તેમજ અન્ય વેપારી સંસ્થાઓમાં પૂરના પાણીએ ભારે તારાજી સર્જી છે.

નવસારીમાં પૂર બાદ ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો (Etv Bharat Gujarat)

શાંતાદેવી રોડ નવસારીનો મહત્વનો વેપારી વિસ્તાર હોવાથી વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, વર્ષોથી આ વિસ્તાર પૂર અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યો છે, છતાં કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. હવે સરકાર યોગ્ય વળતર જાહેર કરે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.

લોકોની ઘરવખરીને વ્યાપક નુકસાન
લોકોની ઘરવખરીને વ્યાપક નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

પૂરની સ્થિતિ બાદ હવે મહાનગરપાલિકા શહેરને ફરી સામાન્ય સ્થિતિમાં લાવવા માટે મેદાને ઉતરી છે. પૂર્ણા નદીનું પાણી ઓસરતા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સફાઈ માટે 8 વિશેષ ટીમોની રચના કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી 100થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓને બોલાવી યુદ્ધના ધોરણે સફાઈ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

નવસારીમાં પૂર બાદ ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો
નવસારીમાં પૂર બાદ ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો (Etv Bharat Gujarat)

સાથે જ આરોગ્ય વિભાગ પણ સંપૂર્ણ સજ્જ બન્યો છે. શાંતાદેવી રોડ, ભેસ્તખાડા, રંગૂન નગર, મિથિલા, રિંગ રોડ અને ગધેવાન જેવા સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આરોગ્યની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેથી પૂર બાદ કોઈ રોગચાળો ફાટી ન નીકળે.

મહાનગર પાલિકાનું તંત્ર કામે લાગ્યું
મહાનગર પાલિકાનું તંત્ર કામે લાગ્યું (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં વરસાદી આફત દરમિયાન ગણદેવી તાલુકામાં 15 લોકોના મોત નોંધાતા સમગ્ર જિલ્લામાં શોકની લાગણી વ્યાપી છે. હવે પ્રશાસનનું મુખ્ય ધ્યાન અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સફાઈ, આરોગ્ય અને જનજીવનને ઝડપથી સામાન્ય બનાવવાનું છે.

આ પણ વાંચો

  1. નવસારીમાં પૂરની તારાજી વચ્ચે સેના-NDRFનું મેગા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન, 14 હજારથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર
  2. નવસારીમાં જળપ્રલય: શહેરનો 30 ટકા વિસ્તાર જળબંબાકાર; સેના મદદ માટે ઉતરી
  3. નવસારીમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ, પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી; હર્ષ સંઘવી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે

TAGGED:

NAVSARI FLOOD
GUJARAT FLOODS
NAVSARI NEWS
નવસારી
GUJARAT MONSOON 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.