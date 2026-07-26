નવસારીમાં પૂર બાદ ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો, લોકોના મકાનો અને દુકાનોમાં વ્યાપક નુકસાન
નવસારીમાં આવેલા પૂર અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાથી લોકો અને વેપારીઓને મોટું નુકસાન થયું છે. તેથી લોકોએ સરકાર સામે યોગ્ય વળતરની માંગ કરી છે.
Published : July 26, 2026 at 7:31 AM IST
નવસારી: નવસારીમાં વિનાશક પૂરનું પાણી હવે ઓસરવા લાગ્યું છે, પરંતુ પાછળ છોડી ગયેલી તારાજીના દ્રશ્યો ચોંકાવનારા છે. શહેરના શાંતાદેવી રોડ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં દુકાનો અને મકાનોમાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. બીજી તરફ મહાનગરપાલિકાએ સફાઈ અને આરોગ્ય સેવાઓને લઈને યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી છે.
નવસારી શહેરમાં પૂરનું પાણી ઓસરતા હવે તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. શહેરના શાંતાદેવી રોડ વિસ્તારમાં આવેલી અનેક દુકાનોમાં 8 થી 10 ફૂટ જેટલું પાણી ઘૂસી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે. મોબાઇલ શોપ, સોના-ચાંદીના ઘરેણાંની દુકાનો, અનાજ દળવાની ઘંટી તેમજ અન્ય વેપારી સંસ્થાઓમાં પૂરના પાણીએ ભારે તારાજી સર્જી છે.
શાંતાદેવી રોડ નવસારીનો મહત્વનો વેપારી વિસ્તાર હોવાથી વેપારીઓને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, વર્ષોથી આ વિસ્તાર પૂર અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યો છે, છતાં કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. હવે સરકાર યોગ્ય વળતર જાહેર કરે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
પૂરની સ્થિતિ બાદ હવે મહાનગરપાલિકા શહેરને ફરી સામાન્ય સ્થિતિમાં લાવવા માટે મેદાને ઉતરી છે. પૂર્ણા નદીનું પાણી ઓસરતા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સફાઈ માટે 8 વિશેષ ટીમોની રચના કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી 100થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓને બોલાવી યુદ્ધના ધોરણે સફાઈ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
સાથે જ આરોગ્ય વિભાગ પણ સંપૂર્ણ સજ્જ બન્યો છે. શાંતાદેવી રોડ, ભેસ્તખાડા, રંગૂન નગર, મિથિલા, રિંગ રોડ અને ગધેવાન જેવા સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આરોગ્યની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેથી પૂર બાદ કોઈ રોગચાળો ફાટી ન નીકળે.
જિલ્લામાં વરસાદી આફત દરમિયાન ગણદેવી તાલુકામાં 15 લોકોના મોત નોંધાતા સમગ્ર જિલ્લામાં શોકની લાગણી વ્યાપી છે. હવે પ્રશાસનનું મુખ્ય ધ્યાન અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સફાઈ, આરોગ્ય અને જનજીવનને ઝડપથી સામાન્ય બનાવવાનું છે.
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