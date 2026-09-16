તાપીનો રજવાડી સમયનો ડોસવાડા ડેમ ફરી ઓવરફ્લો, ચોમાસાની સીઝનમાં ત્રીજી વખત છલકાયો ડેમ
ડોસવાડા ડેમ હાલની ચોમાસાની સીઝનમાં ત્રીજી વખત ઓવરફ્લો થયો છે. ડેમમાં પાણીની આવકથી 17 ગામોને એક વર્ષ સુધી ચાલે તેટલો ડેમમાં જળસંગ્રહ થયો છે.
Published : September 16, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : September 16, 2026 at 7:16 AM IST
તાપી: છેલ્લા ત્રણ દિવસથી જિલ્લામાં વરસી રહેલા છૂટાછવાયા વરસાદના કારણે સોનગઢ તાલુકાનો રજવાડી સમયનો ડોસવાડા ડેમ ફરી એકવાર છલકાઈ ગયો છે. હાલની ચોમાસાની સીઝનમાં ડોસવાડા ડેમ ત્રીજી વખત ઓવરફ્લો થયો છે. ડેમ તેની પૂર્ણ સપાટીથી આશરે એક ઇંચ જેટલો ઓવરફ્લો થતા ડેમનું પાણી છલકાઈને વહી રહ્યું છે. જેને પગલે ડેમ પર આહલાદક અને મનમોહક દૃશ્યો સર્જાયા છે. ડેમના આ સુંદર નજારાને માણવા માટે મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ પણ અહીં ઉમટી રહ્યા છે.
સોનગઢ તાલુકામાં આવેલા રજવાડી સમયના ડોસવાડા વિયર ડેમમાં પાણીની આવક વધતા ડેમ ફરી એકવાર છલકાઈ ગયો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તાપી જિલ્લામાં વરસી રહેલા વરસાદના પગલે ડેમમાં પાણીનો પૂરતો જથ્થો સંગ્રહાયો છે. ડેમ તેની પૂર્ણ સપાટીથી આશરે એક ઇંચ જેટલો ઓવરટોપ થતા પાણી ડેમની ઉપરથી વહી રહ્યું છે.
ડેમ ઓવરફ્લો થતાં આસપાસનો સમગ્ર વિસ્તાર રમણીય બની ગયો છે. ડેમ પરથી વહેતું પાણી અને ચોમાસાના લીલાછમ વાતાવરણ વચ્ચે અહીં અદભુત નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. કુદરતી સૌંદર્યનો આ નજારો જોવા માટે સોનગઢ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ ડોસવાડા ડેમ ખાતે પહોંચી રહ્યા છે.
ડોસવાડા ડેમ હાલની ચોમાસાની સીઝનમાં ત્રીજી વખત ઓવરફ્લો થયો છે. અગાઉ પણ સારો વરસાદ થતાં ડેમ છલકાયો હતો અને હવે ફરી એકવાર ડેમ ઓવરટોપ થતા લોકોમાં પણ આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
ડોસવાડા ડેમ માત્ર પ્રવાસન સ્થળ તરીકે જ નહીં, પરંતુ આસપાસના ગામો માટે પાણીના મહત્વના સ્ત્રોત તરીકે પણ મહત્વ ધરાવે છે. ડેમમાં પાણીનો પૂરતો જથ્થો સંગ્રહાતા સોનગઢ અને વ્યારા તાલુકાના આશરે 17 ગામોની પાણીની જરૂરિયાત માટે મોટી રાહત મળી છે.
હાલ ડેમમાં ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થાને જોતા આગામી એક વર્ષ સુધી 17 જેટલા ગામોની પાણીની જરૂરિયાત સંતોષાય તેટલો પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ થયો હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે. વરસાદના કારણે ડેમમાં પાણીની આવક વધતા આગામી દિવસોમાં પણ પાણીની સ્થિતિ સંતોષકારક રહેવાની આશા છે.
એક તરફ ડેમમાં પાણીનો પૂરતો સંગ્રહ થયો છે, તો બીજી તરફ ઓવરફ્લો થતા ડોસવાડા ડેમના મનમોહક દૃશ્યો સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. ચોમાસાની ઋતુમાં ડોસવાડા ડેમનું આ નયનરમ્ય સ્વરૂપ હાલ લોકોમાં ખાસ આકર્ષણનું કારણ બન્યું છે.
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