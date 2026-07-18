મેઘરાજાએ વધાર્યુ અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતોનું ટેન્શન, સુકારાનો રોગ આવતા પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ
અરવલ્લી જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા એક લાખ કરતા વધુ જમીનમાં કરેલા વાવેતર ઉપર ખતરો મંડરાયો છે, વરસાદના અભાવે પાકમાં સુકારાનો રોગ આવતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.
Published : July 18, 2026 at 1:50 PM IST
અરવલ્લી: જિલ્લામાં પ્રથમ વરસાદ બાદ ખેડૂતોએ કુલ 1.05 લાખ હેકટર જમીનમાં કપાસ, મગફળી, સોયાબીન જેવા જુદાજુદા પાકોનું વાવેતર કર્યું છે. જેમાં 51 હજાર હેક્ટર જમીનમાં મગફળી, 22 હજાર હેક્ટરમાં સોયાબીન, 13,800 હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.
પ્રથમ વરસાદ વરસ્યા બાદ વરસાદે લાંબો વિરામ લેતા, હાલ આ પાકો ઉપર ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. વરસાદના અભાવે કપાસના પાકમાં સુકારાનો રોગ આવતા કપાસના છોડના પાન સુકાઈ રહયા છે, જેને પગલે પાકનો વિકાસ થતો નથી.
ગત વર્ષની સરખામણીમાં 41 ટકા વરસાદ ઓછો વરસ્યો છે. બીજી તરફ મગફળીનો પાક પણ ઉગી ગયો છે અને સુકાઈ રહ્યો છે, આવા સંજોગોમાં જે ખેડૂતો પાસે પાણીની સગવડ છે તેવા ખેડૂતોએ ડ્રિપ ઈરિગેશન દ્વારા પિયત કરી પાકને બચાવવા મથામણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આવનાર બે-ચાર દિવસમાં વરસાદ નહિં આવે તો ખેડૂતોએ કરેલું વાવેતર નિષ્ફળ જાય, તેવી સ્થિતિ હાલ જોવા મળી રહી છે.
વરસાદ લંબાતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ પંથકના ખેડૂત અમૃતભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કપાસ, મગફળી અને સોયાબીનના પાકને વરસાદના અભાવે ભારે નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કપાસમાં બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજૂરી પાછળ હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ સમયસર વરસાદ નહીં, પડે તો પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ છે. સોયાબીનનો પાક તો સંપૂર્ણપણે બગડી જતાં ખેતરમાં ખેડી નાખવાની ફરજ પડી હતી, જ્યારે મગફળીનો પાક પણ પાણીના અભાવે મુશ્કેલીમાં છે. ત્યારે ખેડૂત અમૃતભાઈ પટેલ વધુમાં જણાવે છે કે, સરકારે પાકનું સર્વેક્ષણ કરાવી નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર અને આર્થિક સહાય આપવી જોઈએ.
મુડસી ગામના ખેડૂત પરસોત્તમભાઈ રૂપાભાઈ ડામોરે જણાવ્યું હતું કે, તાલુકામાં છેલ્લા 15 દિવસથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. મોંઘા ભાવે બિયારણ ખરીદી સોયાબીન, મકાઈ અને મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ વરસાદના અભાવે પાક પર ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સોયાબીન અને મકાઈનો પાક વિલાવા લાગ્યો છે, જ્યારે મગફળીનો પાક પણ જોખમમાં છે. આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં પડે તો પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ છે. તેમણે સરકાર સમક્ષ ખેડૂતોને યોગ્ય સહાય આપવા અને વહેલી તકે સારો વરસાદ થાય તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે.
છેલ્લા એક સપ્તાહથી વરસાદનું એક ટીપું પણ પડ્યું ન હોવાથી પડતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. મહિલા ખેડૂત કોકિલાબેન અજયભાઈ વાણંદે જણાવ્યું કે મોંઘા ભાવે ખરીદેલા બિયારણથી મકાઈ, ડાંગર, સોયાબીન અને અડદનું વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ વરસાદના અભાવે પાક સુકાવા લાગ્યો છે.તેમણે જણાવ્યું કે આગામી થોડા દિવસોમાં વરસાદ નહીં પડે તો ઊભેલો પાક બળી જવાની સાથે પશુઓ માટે ઘાસચારાની પણ ગંભીર સમસ્યા સર્જાશે. મોંઘા બિયારણ અને ખાતરનો ખર્ચ કર્યા બાદ પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિથી ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.