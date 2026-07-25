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કામરેજ તાલુકામાં કુદરતી આફતનો કહેર: ભારે પવન અને વરસાદથી કેળા અને શાકભાજીના પાકને વ્યાપક નુકસાન

ભારે પવન સાથે ખાબકેલા ભારે વરસાદ સુરતના જિલ્લામાં કૃષિ પાકને નુકસાન થયું છે. શાકભાજી અને શેરડીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.

કામરેજ તાલુકામાં કુદરતી આફતનો કહેર
કામરેજ તાલુકામાં કુદરતી આફતનો કહેર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 8:08 AM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં ભારે પવન સાથે ખાબકેલા વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત ઉપર પાણી ફેરવી દીધું છે. તાલુકાના કરજણ અને કલા સહિતના ગામોમાં વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાતા ખેતી પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખાસ કરીને કેળા, શાકભાજી અને શેરડીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.

કરજણ ગામે તૈયાર પાક જમીનદોસ્ત

કામરેજ તાલુકાના કરજણ ગામે તૈયાર થવાની અણી પર આવેલો કેળનો લહેરાતો પાક એક જ રાતમાં જમીનદોસ્ત થઈ ગયો છે. ખેડૂતો દ્વારા પાછલા પાંચથી છ મહિનાથી કરવામાં આવેલી સખત મહેનત અને પાકોના જતન પર કુદરતી આફત ભારે પડી છે. ગામમાં મોટાભાગના ખેડૂતો કેળાની ખેતી સાથે સંકળાયેલા છે, જ્યાં અંદાજિત ૭૦ થી ૮૦ ટકા જેટલો કેળનો પાક સંપૂર્ણપણે નષ્ટ પામ્યો છે. આ ઉપરાંત શાકભાજીના માંડવા અને શેરડીના પાકને પણ વ્યાપક ક્ષતિ પહોંચી છે.

ખેડૂતોની વેદના અને આર્થિક ફટકો

કરજણ ગામના ખેડૂત ઉમેશ પટેલ એ જણાવ્યું હતું કે, "મેં બે વીઘા જમીનમાં અંદાજિત ૧ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને કેળનો પાક તૈયાર કર્યો હતો. આગામી બે મહિનામાં આ પાક સંપૂર્ણ તૈયાર થઈને વેચાણ માટે તૈયાર થઈ જાત, પરંતુ કુદરતી આફતના કારણે મને ૫ થી ૬ લાખ રૂપિયા સુધીનું આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે." ખેડૂતોનું કહેવું છે કે મોંઘા ખાતરો, બિયારણ અને માવજતનો ખર્ચ માથે પડ્યો છે ત્યારે આર્થિક કમર ભાંગી ગઈ છે.

ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. કામરેજ તાલુકા પંચાયત અને ખેતીવાડી ખાતાની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા કરજણ અને ઘલા ગામે રૂબરૂ પહોંચીને નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામસેવકો અને બાગાયત અધિકારીઓની ટીમ દ્વારા નુકસાન પામેલા કેળ અને શાકભાજીના પાકનો તાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે.

સરકાર પાસે વિશેષ આર્થિક સહાયની માંગ

ખેડૂતો દ્વારા સરકાર સમક્ષ ઉગ્ર માંગ કરવામાં આવી છે કે વહેલી તકે સર્વેની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને નુકસાનનો યોગ્ય અંદાજ કાઢવામાં આવે. ખેડૂતોએ અપેક્ષા વ્યક્ત કરી છે કે સરકારે કરેલા ખર્ચ અને વેઠેલા નુકસાનની સામે યોગ્ય વળતરરૂપે આર્થિક સહાય ઝડપથી ચૂકવવામાં આવે, જેથી અન્નદાતા આ મુશ્કેલ સમયમાંથી બહાર આવી શકે.

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