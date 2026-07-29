"અમે ભિખારી નથી, સ્વાભિમાનથી ધંધો ઊભો કરવા વ્યાજમુક્ત લોન આપો", અમદાવાદના વેપારીઓની સરકાર સમક્ષ માંગ
અમદાવાદમાં પડેલા ભારે વરસાદના પગલે વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા, જેના કારણે જનજીવન ખોરવાયું હતું, અને ભરાયેલા પાણીના કારણે ઘણા વેપારીઓને નુકસાન થયું હતું.
Published : July 29, 2026 at 8:33 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના વ્યસ્ત એવા ડ્રાઈવિંગ રોડ પર આવેલું ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર હંમેશાં ગ્રાહકોની અવરજવર અને વેપારીઓની ગતિવિધિથી ધમધમતુ હતું. પરંતુ 6 દિવસ પહેલા પડેલા અતિભારે વરસાદે માત્ર થોડી જ મિનિટોમાં આ આખા કોમ્પ્લેક્સનું ચિત્ર બદલી નાખ્યું. જોતજોતામાં રસ્તા પરથી ધસમસતા પાણી કોમ્પ્લેક્સમાં ઘૂસી ગયા અને વેપારીઓને પોતાની નજર સામે જ પોતાની બરબાદી જોવાનો વારો આવ્યો.
ચારથી સાડા ચાર ફૂટ સુધી ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં 40 કરતાં વધુ દુકાનો ગરકાવ થઈ ગઈ હતી. માલસામાન, ફર્નિચર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને મહત્વના કાગળો પાણીમાં પલળીને બેકાર બની ગયા હતા. દુકાનદારોને સામાન સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાનો અંદાજ કે સમય પણ ન મળ્યો. સૌથી દુઃખદ બાબત એ રહી કે કોર્પોરેશન કે તંત્ર તરફથી પાણીના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા ન કરવામાં આવી, જેથી વેપારીઓએ પોતે જ સ્વખર્ચે પંપ અને ફાઇટરો લાવીને પાણી બહાર કાઢ્યું અને સાફ-સફાઈ કરાવી.
છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી વેપારીઓનો ધંધો રોળાઈ ગયો છે. આવી મુશ્કેલ સ્થિતિ વચ્ચે જ્યારે સરકારે સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી, ત્યારે વેપારીઓમાં આશાનું કિરણ જાગવાને બદલે અસંતોષ અને રોષ જોવા મળ્યો.
‘પોષક સિલેક્શન એન્ડ ટેલર્સ’ના માલિક પ્રકાશ ગોહિલે પોતાનો આક્રોશ અને દુઃખ ઠાલવતા કહ્યું કે,"મારી શોપમાં લગભગ 18 થી 20 લાખ રૂપિયાનો માલ પાણી થઈ ગયો છે. સરકારના સહાય પેકેજના ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે નાના વેપારીઓ પાસે GST નંબર ન હોય, તો તેમને કશું જ મળતું નથી. જેમને પાંચ ફૂટથી ઉપર પાણી હતું, તેમને વધુમાં વધુ એક લાખ રૂપિયા આપવાની વાત છે. હવે તમે જ વિચારો કે 20 લાખના નુકસાન સામે એક લાખમાં શું થાય ? અમે વેપારી છીએ, ભિખારી નથી કે ભીખ માંગીએ. અમે વર્ષોથી ટેક્સ ભરીએ છીએ અને દેશની પ્રગતિમાં ખભે ખભો મિલાવીને ચાલીએ છીએ. વર્ષ 2001માં પણ મારી દુકાનમાં 2.10 લાખનું નુકસાન થયું હતું, ફોર્મ ભરાવ્યા પણ 25 વર્ષેય રૂપિયો નથી આવ્યો. સરકાર સહાયના બદલે ઓછા વ્યાજની કે વ્યાજમુક્ત લોન આપે, જેથી અમારું સ્વાભિમાન પણ જળવાય અને અમે મહેનત કરીને ફરી બેઠા થઈ શકીએ."
માત્ર પ્રકાશભાઈ જ નહીં, પરંતુ આ કોમ્પ્લેક્સમાં નાના પાયે વેપાર કરતા દરેક વ્યક્તિની સ્થિતિ આવી જ છે. નજીકના જ એક અન્ય દુકાનદાર મોદી પંકજે પણ પોતાની આપવીતી રજૂ કરતા જણાવ્યું, "મારું અંદાજે અઢી થી સાડા ત્રણ લાખનું માલસામાનનું નુકસાન થયું છે, ફર્નિચરનું નુકસાન તો અલગ. વરસાદ આવ્યો ત્યારે બધામાં ગભરાટ હતો. સવારે 15 જ મિનિટની અંદર પાછળથી ધાધોડા બંધાયું પાણી આવ્યું અને અમારી અડધી દુકાન ડૂબી ગઈ. સરકારે જે જાહેરાત કરી છે તેમાં GST નંબરની શરત છે, પણ 10-15 લાખનું ટર્નઓવર ધરાવતા નાના વેપારીને GSTની જરૂર જ નથી હોતી. સરકાર જો ખરેખર મદદ કરવા માંગતી હોય, તો કોઈ વ્યાજ વગર સરળ હપ્તે ચૂકવી શકાય તેવી લોનની વ્યવસ્થા કરી આપે. અમે સિક્યોરિટી આપવા તૈયાર છીએ, જેથી વ્યાજ વગરની લોનથી અમે ફરી ધંધો ઊભો કરી શકીએ."
વર્ષ 2001ની હોનારતની યાદો 25 વર્ષ પછી 2026માં પણ ફરી તાજી થઈ ગઈ છે. તંત્ર કે રાજકીય નેતાઓ તરફથી પાંચ-પાંચ દિવસ સુધી સાંત્વના આપવા પણ કોઈ ન આવતા વેપારીઓમાં ભારે નિરાશા છે. આજે ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવરના વેપારીઓ સરકાર પાસે દયા કે દાનની ભીખ નથી માગતા, પરંતુ પોતાના પરસેવાની કમાણી અને સ્વાભિમાન સાથે ફરી ધંધો શરુ કરવા માટે સરળ અને વ્યાજમુક્ત ધિરાણની માંગ કરી રહ્યા છે.