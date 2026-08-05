સુરત જિલ્લામાં પૂરના કારણે ખેતરોમાં ઊભેલો પાક ધોવાયો, ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાય માટે કરી આજીજી
કીમ નદીમાં આવેલા વિનાશક પૂરે હજારો પરિવારોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત નાખ્યું છે. ખાસ કરીને ઓલપાડ અને માંગરોળ તાલુકાના અનેક ગામોમાં ખેડૂતોને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો છે.
Published : August 5, 2026 at 5:26 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં ખાબકેલા ભારે વરસાદને પગલે કેટલાંક તાલુકાના ગામોના લોકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. કીમ નદીમાં આવેલા વિનાશક પૂરે હજારો પરિવારોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે.
ખાસ કરીને ઓલપાડ અને માંગરોળ તાલુકાના અનેક ગામોમાં ખેડૂતોને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો છે. ખેતરોમાં ઊભેલો પાક, શાકભાજીના મંડપો અને ખેતી માટેની જમીન પૂરના પાણીમાં બરબાદ થઈ ગઈ છે. માંગરોળ તાલુકાના રણકપોર ગામમાં ખેડૂતો આજે આર્થિક અને માનસિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે.
સુરત જિલ્લાની કીમ નદીમાં આવેલા ઘોડાપૂરે ઓલપાડ અને માંગરોળ તાલુકાના અનેક ગામોમાં ભારે વિનાશ વેર્યો છે. ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં ઘરવખરી અને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે. રોડ-રસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા છે અને અનેક વિસ્તારોમાં જનજીવન લાંબા સમય સુધી પ્રભાવિત રહ્યું. પૂર ની સૌથી ગંભીર અસર ખેડૂતો પર જોવા મળી રહી છે. માંગરોળ તાલુકાના રણકપોર ગામમાં ખેતરોમાં ઊભેલો શાકભાજી અને શેરડીનો પાક સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ ગયો છે. શાકભાજીના મંડપો પૂરના જોરદાર પ્રવાહમાં ઉખડી ગયા છે. મહિનાઓની મહેનત અને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ પળવારમાં પાણીમાં વહી ગયો છે..
કીમ નદીના પૂરે માત્ર પાક જ નહીં, પરંતુ ખેતીની જમીન પર પણ ભારે અસર થઈ છે. ફળદ્રુપ જમીન પર કાદવ અને રેતીના થર જામી ગયા છે. સાથે સાથે મોટા પ્રમાણમાં કચરારૂપી પ્લાસ્ટિક પણ ખેતરોમાં જોવા મળી રહ્યું છે. હવે ખેડૂતોને ફરીથી જમીન ખેતીલાયક બનાવવા માટે ભારે જહેમત અને વધારાનો ખર્ચ કરવો પડશે. એટલે કે નુકસાન માત્ર આ સીઝન પૂરતું નહીં, પરંતુ આગામી પાક પર પણ તેની સીધી અસર પડશે. એક તરફ વધતી મોંઘવારી, બીજી તરફ લોન લઈને કરવામાં આવેલી ખેતી અને હવે કુદરતી આફત. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતો દેવાના બોજા નીચે દબાઈ રહ્યા છે. જે પાક વેચીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવાનું હતું, એ જ પાક આજે પૂરના પાણીમાં તણાઈ ગયો છે. ખેડૂતોની આંખોમાં હવે માત્ર ચિંતા અને નિરાશા જ જોવા મળી રહી છે.અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો સરકાર સમક્ષ માંગ કરી રહ્યા છે કે માત્ર નામમાત્રનું વળતર નહીં, પરંતુ સ્થળ પર સર્વે કરીને વાસ્તવિક નુકસાનના આધારે યોગ્ય અને પૂરતું વળતર ચૂકવવામાં આવે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો સમયસર સહાય નહીં મળે તો ફરીથી ખેતી શરૂ કરવી તેમના માટે અત્યંત મુશ્કેલ બની જશે.
કીમ નદી ના પૂરે માત્ર ખેતરો જ નહીં, પરંતુ ખેડૂતોના સપનાઓ પણ ધોઈ નાખ્યા છે. રણકપોર સહિત અનેક ગામોમાં ખેડૂત આજે આકાશ તરફ આશાભરી નજરે જોઈ રહ્યો છે. કુદરતી આફત સામે લાચાર બનેલા ખેડૂતોને હવે સરકારની તાત્કાલિક મદદની આશા છે કે સરકાર ક્યારે તેમને યોગ્ય વળતર અને અન્ય સહાય પુરી પાડશે.