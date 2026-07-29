ભાવનગર જિલ્લામાં તૂટેલા રોડનું નવીનીકરણ, વરસાદમાં બિસ્માર થયેલા રસ્તાનું યુદ્ધના ધોરણે સમારકામ
ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદના પગલે જિલ્લામાં ઘણા રસ્તાઓ તૂટી ગયા હતા, જેના પગલે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગે રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરી છે.
Published : July 29, 2026 at 8:51 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદ બાગ અસંખ્ય રોડ રસ્તાઓ બિસ્માર બની ગયા છે, ત્યારે જિલ્લાના ઘણા રસ્તાઓ તૂટી જવાને પગલે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગે રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરી છે. જેને પગલે કેટલાક રસ્તાઓ નવીનીકરણ થઈ રહ્યું છે.
આમ જોઈએ તો વરસાદ દરમિયાન જિલ્લામાં આવેલા દસ તાલુકાના ગામડાઓમાં ચોમાસા દરમિયાન કેટલા રસ્તાઓ મોટાભાગે તુટતા હોય છે ત્યારે જિલ્લાનું તંત્ર કામગીરી કરતું હોય છે.
રસ્તાઓનું સમારકામ
ભાવનગર જિલ્લાના કુલ 10 તાલુકાઓ છે, તેના તમામ ગામડાઓમાં મોટાભાગે જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના માર્ગ હોય છે, ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી અજીત ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસા દરમિયાન અમારા અલગ-અલગ તાલુકાઓમાં જે રસ્તાઓ તૂટ્યા હતા તેને લઈને અમે રીપેરીંગની કામગીરી ચાલુ કરી દીધી છે. જો કે જે રસ્તાઓ તૂટ્યા હતા તેને લઈને અગાઉ પ્રથમ સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી.
ભાવનગર જિલ્લામાં વરસાદથી અસરગ્રસ્ત માર્ગોનું યુદ્ધના ધોરણે દુરસ્તીકરણ!— Gujarat Information (@InfoGujarat) July 26, 2026
ભાવનગર અને ઘોઘા તાલુકામાં ફરિયાદકા એપ્રોચ રોડ તથા ભીકડા-ડેમ માર્ગ પર વેટ મિક્સ દ્વારા પેચવર્કની કામગીરી હાથ ધરાઈ; માર્ગ અને મકાન વિભાગ પંચાયતની ટીમ દ્વારા સ્થળ પર સર્વેક્ષણ કરીને માર્ગોની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન… pic.twitter.com/PTAENocM8m
25 થી 30 જેટલા રસ્તાઓ બિસ્માર થતા રીપેરીંગની કામગીરી
ચોમાસા દરમિયાન અતિ ભારે વરસાદ આવી જાય ત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે રસ્તાઓ અને પૂલને ક્ષતિ થતી હોય છે. ત્યારે હાલમાં જ ભાવનગરમાં પડેલા ધમાકેદાર વરસાદ બાદ રસ્તાઓ તૂટવાની ઘટના બની છે.
ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી અજીત ઝાએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં અંદાજે અમારા 900 જેટલા રસ્તાઓ આવેલા છે. જેમાં ભારે વરસાદ હોય ત્યારે રસ્તાઓ તૂટવાની સંખ્યા અંદાજિત 50ની આસપાસ રહેતી હોય છે. હાલમાં પણ 25 થી 30 જેટલા રસ્તાઓ બિસ્માર થતા રીપેરીંગની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.
ક્યાં રસ્તાઓ પર કામગીરી
ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલા માર્ગને રીપેરીંગને લઈને અધિકારી અજીત ઝાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર તાલુકાના કણકોટ એપ્રોચ રોડ, ફરિયાદ એપ્રોચ રોડ, ભીકડા થી ભીકડા ડેમ, જ્યારે તળાજા તાલુકામાં પીગળીથી ભાખલકા, ટીમાણા થી દાત્રાડ અને મહુવા તાલુકામાં કુંભણથી ભાદરા અને ખાટસુરા થી કંટાસરા રોડ ઉપર રીપેરીંગની કામગીરી ક્યાંક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, તો ક્યાંય પૂરી થવાની અણી ઉપર છે.