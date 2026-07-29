ETV Bharat / state

ભાવનગર જિલ્લામાં તૂટેલા રોડનું નવીનીકરણ, વરસાદમાં બિસ્માર થયેલા રસ્તાનું યુદ્ધના ધોરણે સમારકામ

ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદના પગલે જિલ્લામાં ઘણા રસ્તાઓ તૂટી ગયા હતા, જેના પગલે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગે રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરી છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં તૂટેલા રોડનું નવીનીકરણ
ભાવનગર જિલ્લામાં તૂટેલા રોડનું નવીનીકરણ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદ બાગ અસંખ્ય રોડ રસ્તાઓ બિસ્માર બની ગયા છે, ત્યારે જિલ્લાના ઘણા રસ્તાઓ તૂટી જવાને પગલે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગે રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરી છે. જેને પગલે કેટલાક રસ્તાઓ નવીનીકરણ થઈ રહ્યું છે.

આમ જોઈએ તો વરસાદ દરમિયાન જિલ્લામાં આવેલા દસ તાલુકાના ગામડાઓમાં ચોમાસા દરમિયાન કેટલા રસ્તાઓ મોટાભાગે તુટતા હોય છે ત્યારે જિલ્લાનું તંત્ર કામગીરી કરતું હોય છે.

વરસાદમાં બિસ્માર થયેલા રસ્તાનું યુદ્ધના ધોરણે સમારકામ (Etv Bharat Gujarat)

રસ્તાઓનું સમારકામ

ભાવનગર જિલ્લાના કુલ 10 તાલુકાઓ છે, તેના તમામ ગામડાઓમાં મોટાભાગે જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના માર્ગ હોય છે, ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી અજીત ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસા દરમિયાન અમારા અલગ-અલગ તાલુકાઓમાં જે રસ્તાઓ તૂટ્યા હતા તેને લઈને અમે રીપેરીંગની કામગીરી ચાલુ કરી દીધી છે. જો કે જે રસ્તાઓ તૂટ્યા હતા તેને લઈને અગાઉ પ્રથમ સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી.

25 થી 30 જેટલા રસ્તાઓ બિસ્માર થતા રીપેરીંગની કામગીરી

ચોમાસા દરમિયાન અતિ ભારે વરસાદ આવી જાય ત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે રસ્તાઓ અને પૂલને ક્ષતિ થતી હોય છે. ત્યારે હાલમાં જ ભાવનગરમાં પડેલા ધમાકેદાર વરસાદ બાદ રસ્તાઓ તૂટવાની ઘટના બની છે.

ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી અજીત ઝાએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં અંદાજે અમારા 900 જેટલા રસ્તાઓ આવેલા છે. જેમાં ભારે વરસાદ હોય ત્યારે રસ્તાઓ તૂટવાની સંખ્યા અંદાજિત 50ની આસપાસ રહેતી હોય છે. હાલમાં પણ 25 થી 30 જેટલા રસ્તાઓ બિસ્માર થતા રીપેરીંગની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.

ક્યાં રસ્તાઓ પર કામગીરી

ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલા માર્ગને રીપેરીંગને લઈને અધિકારી અજીત ઝાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર તાલુકાના કણકોટ એપ્રોચ રોડ, ફરિયાદ એપ્રોચ રોડ, ભીકડા થી ભીકડા ડેમ, જ્યારે તળાજા તાલુકામાં પીગળીથી ભાખલકા, ટીમાણા થી દાત્રાડ અને મહુવા તાલુકામાં કુંભણથી ભાદરા અને ખાટસુરા થી કંટાસરા રોડ ઉપર રીપેરીંગની કામગીરી ક્યાંક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, તો ક્યાંય પૂરી થવાની અણી ઉપર છે.

  1. ભાવનગરના શેત્રુંજી ડેમના 59 દરવાજા ખોલાયા, પાણી છોડાતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં એલર્ટ
  2. ભાવનગરના સીદસરમાં ઘર આંગણે 'ગટરગંગા', પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા બોરતળાવમાં ઠલવાયું ગંદુ પાણી

TAGGED:

BHAVNAGAR
DAMAGED ROAD IN BHAVNAGAR
BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
ભાવનગર
GUJARAT MONSOON 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.