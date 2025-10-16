17 ઓક્ટોબરે ગુજરાત મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ: ફેરબદલ, ભાજપ માટે પડકાર કે રાજકીય તક ?
આવતીકાલે, શુક્રવાર, તારીખ 17 મી ઓક્ટોબરે, સવારે 11.30 કલાકે, ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથવિધિ સમારોહ યોજાવા જઈ રહ્યો છે.
Published : October 16, 2025 at 1:39 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 3:02 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે રાજકીય અટકળો લોકમૂખે ચર્ચામાં રહેતી હતી, તેનો અંત આવ્યો છે. દિવાળી પહેલા રાજ્યની ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ દિવાળી પર્વના આરંભના દિવસ અગિયારસની સવારે 11.30 વાગ્યે મહાત્મા મંદિર ખાતે કરવામાં આવશે. શું છે મંત્રીમંડળમાં બદલાવ અને વિસ્તરણની વિગતો, જાણીએ વિસ્તારથી...
નવા ભાજપ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખની વરણી બાદ મંત્રીમંડળનું અપેક્ષિત વિસ્તરણ
ગુજરાત ભાજપમાં સી.આર. પાટીલના પ્રદેશ પ્રમુખ બાદ લાંબા સમય બાદ અમદાવાદ નિકોલ વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય અને સહકાર રાજ્યમંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માને પક્ષની પ્રમુખ તરીકે બાગડોળ સોંપવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહની લગાતાર મુલાકાત અને છેલ્લે દિલ્લી ખાતે મુખ્યમંત્રી, પ્રદેશ પ્રમુખ અને સગંઠન મંત્રીની મુલાકાત બાદ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વિસ્તરણ નક્કી કરાયું છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં કોણ નવા મંત્રીનો સમાવેશ કરાયો છે, કોણની બાદબાકી થશે એ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. પણ સરકાર દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તા. 17, ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત શપથ સમાંરભ લેવડાવશે. જે મંત્રીઓને પડતા મૂકવામાં આવશે, તેઓ ગુરુવારની સાંજ સુધીમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને પોતાનું રાજીનામુ આપશે. મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલના કારણે સામાન્ય રીતે બુધવારે યોજાતી કેબિનેટ મિટિંગ રદ્દ કરવામાં આવી હતી. ભાજપના તમામ ધારાસભ્યોને હાજર રહેવા કહેવામાં આવ્યું છે.
નવા મંત્રીઓના શપથની શું છે સ્થિતિ, કોઈ મંત્રી તો કોઈ સંસદીય સચિવ માટે ઉત્સુક
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારને હજી 27 મહિનાનો કાર્યકાળ છે. છેલ્લાં એકાદ વર્ષથી મંત્રી મંડળમાં ફેરબદલની ચર્ચાઓ જામી હતી. પણ પ્રદેશ પ્રમુખની નવનિયુક્ત બાદ મંત્રીમંડળમાં વિસ્તરણ થાય એની રાહ જોવાતી હતી. છેલ્લા અઠવાડિયામાં પક્ષ અને સંગઠનની સતત ચર્ચા બાદ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના વિસ્તરણનો નિર્ણય લેવાયો છે. તા. 17, ઓક્ટોબરના રોજ નવનિયુક્ત મંત્રીઓના અંગત મોબાઇલ ફોન પર ફોન કરી તૈયારી રાખવાની સુચના અપાઈ છે. જે મંત્રીઓને મંત્રી મંડળથી દૂર કરવાના છે, એ મંત્રીઓ ગુરુવારની સાંજ સુધીમાં રાજીનામું આપશે. દિલ્લીથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડા અને ભાજપ રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સુનીલ બંસલ શપથ ગ્રહણ સમારંભમાં હાજરી આપશે. તા. 17, ઓક્ટોબરના રોજ યોજાનારા શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં હાલ 21 મંત્રીઓ છે, પણ નવા મંત્રી મંડળમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ હોઈ શકે અને મંત્રી મંડળનું કદ 27ની આસપાસ પણ હોઈ શકે છે. ગાંધીનગર સ્થિત વિધાનસભા સંકુલમાં આવેલ સ્વર્ણિમ સંકુલ બિલ્ડિંગમાં બુધવાર સાંજથી ગતિવિધિ તેજ બની છે. જે વિસ્તાર અને સમાજના ધારાસભ્યને મંત્રી મંડળમાં સમાવેશ નહી કરાય એવા ધારાસભ્યોને સંસદીય સચિવ પણ બનાવીને વિસ્તાર અને જ્ઞાતિગત સમીકરણ સાધવાનો પ્રયાસ કરાશે.
મંત્રી મંડળમાં સૌરાષ્ટ્રનું વજન વધશે, દક્ષિણ ગુજરાતનો દબદબો ઘટશે
જ્યારે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી. આર. પાટીલ હતા ત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રી, શિક્ષણ, નાણા-ઉર્જા સહિતના મંત્રીઓનો દબદબો સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતનો હતો. હાલ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ બંને અમદાવાદના છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં ભાજપે સૌરાષ્ટ્રને મંત્રી મંડળમાં પ્રમાણમાં ઓછું મહત્વ અને સ્થાન આપ્યું છે. વિશેષ તો લેઉઆ પાટીદાર, કોળી સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજ ભાજપથી નારાજ હોય એવી ફરિયાદો પક્ષ અને સરકારના સ્તરે અનેક વાર બોલકી બની છે. સૌરાષ્ટ્રની વિસાવદર પેટા ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ગોપાલ ઈટાલિયાએ વિજય પ્રાપ્ત કરી વિસાવદર વાળી થશે એવી પ્રબળ વાતો સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી થઈ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં અગામી સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાની ચૂંટણીમાં પાટીદાર, કોળી અને ક્ષત્રિય સમાજના અસંતોષને ઓછો કરવા માટે નવનિયૂક્ત મંત્રી મંડળમાં સૌરાષ્ટ્રનું વજન વધી શકે છે.
સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીમાં મંત્રી મંડળના બદલાવની અસર વર્તાશે
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળમાં બદલાવની પહેલી અને મોટી અસર અગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાની ચૂંટણીમાં દેખાશે. નવા મંત્રીઓની વરણી તેમના જિલ્લા, સામાજિક અને જ્ઞાતિ સમીકરણ અને વિરોધ પક્ષની હાલની સક્ષમતાને આધારે કરાશે. 2015ની સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાની ચૂંટણીમાં ભાજપની હાર થતા 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 99 બેઠકો સુધી વિપક્ષે સિમિત કર્યો હતો. જેનું પુનરાવર્તન 2025-26માં ન થાય એ રાજકીય સમીકરણના આધારે મંત્રીઓની નિયુક્તી કરાશે. આ સાથે સહકાર ક્ષેત્રે પક્ષના મેન્ટેડ વિરુદ્ધ મતદાનની પણ અસરો સહકાર ક્ષેત્રે નોંધાઈ છે. એવા સંજોગોમાં ભાજપ પહેલા મંત્રી મંડળને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ આપી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાની ચૂંટણીમાં પણ સફળતા ઇચ્છે છે.
કોણ જાય છે, કોણ આવે છે એ મુદ્દો સૌથી વધુ ચર્ચાયમાં
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણમાં કોણ આવે છે, કોણ જાય છે એ મુદ્દો ટોક ઓફ ધ સ્ટેટ બન્યો છે. નવા મંત્રીઓમાં કોંગ્રેસથી આવેલા સિનિયર નેતા, લેઉઆ પટેલ જ્ઞાતિના આગેવાન, કોળી સમાજના આગેવાન, ઠાકોર નેતા અને યુવા મહિલા ધારાસભ્યો આવે છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના બે મંત્રીઓ જાય એવી ચર્ચા છે. ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો જેની સામે છે એવા મંત્રીઓ, પરિણામ ન લાવી શકનાર મંત્રીઓની બાદબાકી થશે. સૌથી મોટી લોટરી તો કોંગ્રેસથી આવેલા નેતાઓને લાગી શકે છે.