લઘુમતી શાળાઓમાં શિક્ષક ભરતીના નિયમો બદલાયા: સંચાલકોની પસંદગીની સત્તા પર કાપ, હવે મેરિટમાં પ્રથમ ઉમેદવારને જ નિમણૂક
TATના ગુણના આધારે તૈયાર થશે મેરિટ યાદી, ઇન્ટરવ્યૂ માટે 15ને બદલે 20 ઉમેદવારોને મળશે તક; શૈક્ષણિક લાયકાતના 30 ટકા વેઇટેજની જોગવાઈ દૂર
Published : November 28, 2026 at 7:58 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગે અનુદાન મેળવતી નોંધાયેલ ખાનગી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક લઘુમતી શાળાઓમાં શિક્ષક ભરતીના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. 18 નવેમ્બર, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા નવા નિયમો 26 નવેમ્બરના ગુજરાત સરકારના ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થતાં જ ભરતી પ્રક્રિયાની જૂની વ્યવસ્થા બદલાઈ ગઈ છે. નવા નિયમોની સૌથી મહત્ત્વની બાબત એ છે કે, હવે લઘુમતી શાળાઓના સંચાલન મંડળે ઇન્ટરવ્યૂ બાદ પોતાની પસંદગી મુજબ ઉમેદવાર પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા ગુમાવવી પડશે. મેરિટ યાદીમાં પ્રથમ ક્રમે આવનાર ઉમેદવારને જ પસંદગી આપવાની રહેશે.
અગાઉ 2021ના નિયમો હેઠળ શાળા સંચાલકોને ઇન્ટરવ્યૂના આધારે યોગ્ય ઉમેદવાર પસંદ કરવાની મહત્ત્વની સત્તા હતી. TATના ગુણ અને શૈક્ષણિક લાયકાતના આધારે મેરિટ તૈયાર થયા બાદ પ્રથમ 15 ઉમેદવારોને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવતા હતા. TATના ગુણને 70 ટકા અને શૈક્ષણિક લાયકાતને 30 ટકા વેઇટેજ આપવામાં આવતું હતું. ઇન્ટરવ્યૂમાં ઉમેદવારનું વિષયજ્ઞાન, શૈક્ષણિક ક્ષમતા અને શાળાના વાતાવરણને અનુરૂપતા ચકાસીને અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવતી હતી.
પરંતુ હવે આ વ્યવસ્થામાં મોટો ફેરફાર થયો છે. નવા નિયમો મુજબ બે તબક્કાની TAT મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણના આધારે મેરિટ યાદી તૈયાર થશે. ઇન્ટરવ્યૂ માટે પ્રથમ 15ને બદલે 20 ઉમેદવારોને તક આપવામાં આવશે. ઇન્ટરવ્યૂના 10 ગુણ યથાવત્ રાખવામાં આવ્યા છે. જોકે ઇન્ટરવ્યૂ બાદ વધુમાં વધુ ત્રણ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર થશે અને તેમાં પ્રથમ ક્રમે આવનાર ઉમેદવારને જ પસંદ થયેલો ગણવામાં આવશે. બીજા અને ત્રીજા ક્રમના ઉમેદવારો વેઇટિંગ લિસ્ટમાં રહેશે.
આ જોગવાઈથી શાળા સંચાલકોની પસંદગીની સત્તા પર સીધી અસર પડશે. અગાઉ ઇન્ટરવ્યૂના આધારે સંચાલન મંડળ પોતાની સંસ્થાની જરૂરિયાત મુજબ ઉમેદવાર પસંદ કરી શકતું હતું, પરંતુ હવે મેરિટમાં પ્રથમ ક્રમે આવેલા ઉમેદવારને જ પ્રાથમિકતા આપવી ફરજિયાત બનશે.
રાજ્યસ્તરે ભરતી પ્રક્રિયા કેન્દ્રિત
નવા નિયમો હેઠળ ગુજરાત સ્ટેટ સ્ક્રુટિની કમિટી ફોર રિક્રૂટમેન્ટ ઓફ ટીચર્સ ઇન રજિસ્ટર્ડ માઇનોરિટી સ્કૂલની રચના કરવામાં આવશે. તેના અધ્યક્ષ તરીકે શિક્ષણ નિયામક અથવા કમિશનર રહેશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના સચિવ, શિક્ષણ વિભાગના અધિકારી, સરકાર દ્વારા નિયુક્ત બે શિક્ષણવિદો અને લઘુમતી શાળા સંચાલન મંડળોના પાંચ પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થશે. માધ્યમિક શિક્ષણના સંયુક્ત નિયામક સભ્ય સચિવ રહેશે. કમિટીનું મુખ્ય મથક ગાંધીનગર રહેશે.
આ કમિટી ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મેળવવા, ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવા, અરજીઓની ચકાસણી કરવા અને TATના ગુણના આધારે મેરિટ તૈયાર કરવાની કામગીરી કરશે. એટલે ભરતીની પ્રારંભિક પ્રક્રિયા હવે વધુ પ્રમાણમાં રાજ્યસ્તરે કેન્દ્રિત કરવામાં આવી છે.
ઇન્ટરવ્યૂમાં સંચાલકો રહેશે, પરંતુ અંતિમ પસંદગી મેરિટ મુજબ
શાળા કક્ષાની પસંદગી સમિતિમાં ટ્રસ્ટ અથવા સંચાલન મંડળ દ્વારા નિયુક્ત ટ્રસ્ટી અધ્યક્ષ રહેશે. આ ઉપરાંત તાલુકાની બહારના શિક્ષણવિદ, સંચાલન મંડળનો પ્રતિનિધિ, શાળાના આચાર્ય અથવા ઇન્ચાર્જ આચાર્ય અને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીના શિક્ષણ નિરીક્ષકનો સમાવેશ થશે. શિક્ષણ નિરીક્ષકની હાજરી ફરજિયાત રહેશે. આમ, સંચાલકોને ઇન્ટરવ્યૂ પ્રક્રિયામાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ અંતિમ પસંદગીમાં મેરિટનો પ્રથમ ક્રમ નિર્ણાયક બનશે.
ભરતી માટે સમયમર્યાદા નક્કી
શાળા સંચાલકોએ દર વર્ષે 15 જૂન અને 15 નવેમ્બર પહેલાં ખાલી જગ્યાઓની વિગતો જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીને મોકલવાની રહેશે. નિવૃત્તિને કારણે ખાલી થનારી જગ્યાઓ માટે ઓછામાં ઓછા છ મહિના અગાઉ દરખાસ્ત કરવી પડશે.
એલોટમેન્ટ લેટર મળ્યાના સાત દિવસમાં શાળાએ ઉમેદવારને નિમણૂકપત્ર આપવાનું રહેશે અને નિમણૂકપત્ર મળ્યાના સાત દિવસમાં ઉમેદવારે હાજર થવાનું રહેશે. જો સંચાલન મંડળ પસંદ થયેલા ઉમેદવારને નિયત સમયમાં હાજર થવા ન દે તો પસંદગી સમિતિ કાર્યવાહી કરી શકે છે. જરૂર પડ્યે શાળાનું રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવા શિક્ષણ બોર્ડને ભલામણ કરવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે.
ઉમેદવારો માટે પણ બદલાઈ મેરિટની ગણતરી
અગાઉ TATના 70 ટકા અને શૈક્ષણિક લાયકાતના 30 ટકા વેઇટેજના આધારે મેરિટ તૈયાર થતી હતી. નવા નિયમોમાં TATની બે તબક્કાની મુખ્ય પરીક્ષાના ગુણને મેરિટનો આધાર બનાવવામાં આવ્યો છે. શૈક્ષણિક લાયકાતના ગુણનું અલગ વેઇટેજ દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. ઉમેદવાર પાસે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત અને કમ્પ્યુટરનું પાયાનું જ્ઞાન હોવું ફરજિયાત રહેશે. ખોટી માહિતી કે બનાવટી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરનાર ઉમેદવારને પાંચ વર્ષ સુધી ભરતી માટે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે.
આમ, નવા નિયમોથી એક તરફ ઉમેદવારો માટે મેરિટ આધારિત પસંદગીની વ્યવસ્થા વધુ સ્પષ્ટ બની છે, તો બીજી તરફ લઘુમતી શાળાઓના સંચાલકોની અગાઉની સ્વતંત્ર પસંદગીની સત્તા મર્યાદિત થઈ છે. હવે શિક્ષક ભરતીમાં TATના ગુણ અને મેરિટનો પ્રથમ ક્રમ જ સૌથી મહત્ત્વનો માપદંડ બનશે.
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