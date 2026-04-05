કંડલા સેઝમાં ટેક્સટાઇલ કંપનીમાં ભીષણ આગ, ફાયર બ્રિગેડે સમયસર પહોંચીને મોટી જાનહાની અટકાવી
ફાયર વિભાગે જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે અગ્નિશામક કામગીરી કરવમાં આવી અને એક મોટી દુર્ઘટના બનતા સફળતાપૂર્વક ટાળી દીધી.
By ANI
Published : April 5, 2026 at 7:47 AM IST
કચ્છ: કચ્છ જિલ્લામાં કંડલા સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (SEZ)માં આવેલા ટેક્સવૂલ ટેક્સટાઇલ કંપનીમાં શનિવારે રાતે ભીષણ આગ લાગતા સમગ્ર વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર સર્વિસીસની ટીમ આવી પહોંચી હતી અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર,જૂના કપડાના યુનિટમાં આગ લાગવાથી લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આગની જાણ થતાં જ કાસેઝ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ડીપીએની ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને આગ ઓલવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.
ફાયર વિભાગે જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે અગ્નિશામક કામગીરી કરવમાં આવી. એક મોટી દુર્ઘટના, જેમાં મોટા પાયે આગ પ્રસરવાની અને મોટી જાનહાનિ થવાની સંભાવના હતી, તે સફળતાપૂર્વક ટાળી દેવામાં આવી.
#WATCH कच्छ, गुजरात: कांडला स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के गांधीधाम में टेक्सवूल टेक्सटाइल कंपनी में आग लग गई। 4 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/rTBoN6sn5y— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2026
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ફાયર બ્રિગેડની ચાર ટીમોએ પાણીથી આગ ઓલવીને આગને કાબુમાં લીધી હતી. નોંધનીય છે કે, થોડા દિવસ પહેલા, કાસેઝ વિસ્તારમાં અન્ય એક કપડાની કંપનીમાં પણ આગ લાગી હતી.
#WATCH गांधीधाम, गुजरात: स्टेशन ऑफिसर हेमंत पटेल ने कहा, " आग लगने की सूचना मिलते ही मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी है...कॉटन वेस्ट में आग लगी है..." https://t.co/YKs6plXKbf pic.twitter.com/HWyeIUkMBm— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2026
ગાંધીધામ ફાયર સ્ટેશન ઓફિસર હેમંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "અમને આગની માહિતી મળતા જ હું અને મારી ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. આગ ઓલવવાની કામગીરી ચાલુ છે... કોટન વેસ્ટમાં આગ લાગી છે..."