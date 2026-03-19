અમદાવાદ સહિત સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં મિની વાવાઝોડું, રાજકોટમાં કરા પડ્યા, જામનગરમાં વીજપોલ ધરાશાયી
ગુરુવારે રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં મિનિ વાવાઝોડા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભારે પવન ફૂંકાવાની સાથે હળવો વરસાદ પડ્યો હતો.
Published : March 19, 2026 at 7:05 PM IST
અમદાવાદ: હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે ગુરુવારે રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં મિનિ વાવાઝોડા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભારે પવન ફૂંકાવાની સાથે હળવો વરસાદ પડ્યો હતો. અચાનક વાતાવરણમાં આવેલા પલટાને કારણે ખેડૂતો પાક નુકશાનીને લઈને ચિંતિત બન્યા હતા. ઘણા સ્થળોએ વૃક્ષો અને હોર્ડિંગ્સ ભારે પવનમાં પડી ગયા હતા. રાજકોટમાં કરા પડતા બરફની ચાદર પથરાઈ હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.
અમદાવાદમાં અનેક સ્થળે વૃક્ષો ધરાશાયી
અમદાવાદમાં સાંજના સમયે ભારે પવન ફૂંકાયો હતો. મિનિ વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાતા ભારે પવન અને ધૂળની ડમરીઓ શહેરમાં ઉડી હતી. વાદળછાયા અને ભારે પવનના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં વૃક્ષો ધરાથાયી થવાની ફરિયાદો મળી હતી. AMCને મળેલી ફરિયાદ મુજબ શહેરમાં વિવિધ ઝોનમાં 16 જેટલા વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટના બની હતી.
જામનગરમાં વીજપોલ ધરાશાયી
જામનગરમાં મીની વાવાઝોડાને કારણે શહેરમા અંધાધૂધી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. શહેરમાં 58 દિગ્વિજય પ્લોટમાં તોતિંગ વૃક્ષ ધરાશાયી થયું હતું. રણજીત સાગર રોડ પર નીલકંઠ પાર્ક પાસે ભાગવત સપ્તાહનો મંડપ ધરાશાયી થયો હતો. તો પ્રતાપ પેલેસ પાસે તોતિંગ વૃક્ષ ધરાશાયી થતા પાર્ક કરેલા વાહનોને નુકશાન થયું હતું. અનેક વિસ્તારોમા ભારે પવનને કારણે નુકશાન થયું હતું. શહેરના શિવધારા વિસ્તારમાં ભારે પવનના કારણે વીજપોલ ધરાશાયી થવાની ઘટના બની હતી. બપોર બાદ જામનગર શહેરમાં જોરદાર વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું.
અમરેલીમાં પણ કમોસમી વરસાદ
તો અમરેલી જિલ્લામાં પણ હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. વડીયા સહિતના પંથકમાં ભારે પવનો અને ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. તો શહેરના મુખ્ય બજારોમાં ધૂળની ડમરી અને બોર્ડ ઉડવાની ઘટનાઓ બની હતી. કમોસમી વરસાદના કારણે અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો ચિંતિત બન્યો હતા.
રાજકોટમાં કરા પડ્યા
રાજકોટમાં આજે બપોર બાદ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો હતો. શહેરના એરપોર્ટ વિસ્તાર બજરંગવાડી રેસકોર્સ પાર્ક બજરંગવાડી સહિતના વિસ્તારોમાં કરા સાથે વરસાદ પડતા અમુક વિસ્તારોના રોડ પર બરફની સફેદ ચાદર પણ પથરાઈ ગઈ હતી. ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ પડતા રાજકોટના અમુક વિસ્તારોમાં રોડ પર પાણી વહી ગયા હતા. અનેક વિસ્તારોમાં ઝાડ તથા હોડિંગ્સ ધરાશાઈ થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી હતી.
રાજકોટના ધોરાજી પંથકના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો હતો. કડાકા-ભડાકા અને ભારે પવન સાથે શહેરમાં વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદમાં ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં શેડમાં પૂરતી જગ્યા ઉપલબ્ધ હોવાથી ખેડૂતોનો કિંમતી પાક બહાર ખુલ્લામાં રઝળી પડ્યો હતો. અચાનક ત્રાટકેલા કમોસમી વરસાદથી પાક પલળી જવાની બીકે ખેડૂતોમાં ભારે દોડધામ મચી હતી. જીવના જોખમે પકવેલા પાકને બચાવવા ખેડૂતોને તાત્કાલિક પ્લાસ્ટિકના તાડપતરા ઢાંકવાનો વારો આવ્યો હતો.
ઉપલેટા પંથકમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી કમોસમી વરસાદની આગાહી સાચી ઠરી છે. ગુરુવારે બપોર બાદ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો અને આકાશ કાળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ જોતજોતામાં ઉપલેટા શહેર તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ શરૂ થઈ ગયો હતો. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા સ્થાનિક લોકો અચરજમાં મુકાયા હતા.
અચાનક ત્રાટકેલા આ માવઠામાં પવનની ગતિ એટલી તીવ્ર હતી કે મહાકાય વૃક્ષો પણ પવનની સાથે જોલા ખાતા જોવા મળ્યા હતા. આકાશમાં વીજળીના ભયાનક કડાકા-ભડાકા અને મેઘગર્જનાઓ સાંભળીને લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ભારે પવન અને કડાકા ભડાકા સાથે પડી રહેલા વરસાદને પગલે ઉપલેટા શહેરના ઘણા વિસ્તારોમાં તેમજ આજુબાજુના ગામડાઓમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. અચાનક વીજળીઓ ગુલ થવાના કારણે લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું.
આ કમોસમી વરસાદને કારણે સૌથી મોટો ફટકો જગતના તાતને પડ્યો છે. વર્તમાન સમયની પરિસ્થિતિ મુજબ, ખેડૂતોના ખેતરમાં ઘઉં, ચણા, ધાણા, જીરું અને ડુંગળી જેવા શિયાળુ પાકો સંપૂર્ણપણે તૈયાર થઈને ઊભા છે અથવા તો તેની કાપણીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ ઉપરાંત અમુક ખેડૂતોએ ઉનાળુ પાકનું વાવેતર પણ હમણાં જ કર્યું છે. આવા સમયે ખાબકેલા કમોસમી વરસાદે તૈયાર થયેલા પાકનો સોથ વાળી દીધો છે. ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાના કારણે અને ભારે પવનથી ઊભો પાક જમીન દોસ્ત થવાથી ખેડૂતોની આખાય વર્ષની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. નુકસાની અને ક્ષતિઓની વાત કરીએ તો, તૈયાર પાક પલળી જવાથી તેની ગુણવત્તા સાવ બગડી ગઈ છે, જેના કારણે હવે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોને તેના પૂરતા ભાવ મળશે નહીં. આ ઉપરાંત, આંબાના બગીચાઓમાં આવેલો મોર (ફૂલ) પણ ભારે પવન અને વરસાદથી ખરી પડ્યો હોવાથી કેરીના પાકને પણ વ્યાપક નુકસાન થવા પામ્યું છે. ભારે પવનના કારણે કેટલાક સ્થળોએ કાચા મકાનો અને ઝૂંપડાઓના નળિયાં તથા પતરાં ઉડી જવાના બનાવો પણ બન્યા છે.
દ્વારકામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ
દ્વારકા જિલ્લાના વાતાવરણમાં પણ અચાનક પલટો નોંધાયો હતો. ખંભાળિયા, દ્વારકા સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં તેજ પવન સાથે ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો હતો. કમોસમી વરસાદથી ઉનાળુ પાક પર વરસાદની સીધી અસર થવાની ભીતિ વ્યક્ત થઈ રહી છે. હવામાન વિભાગે આગામી કલાકોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા દર્શાવી. શિવરાજ પુર બીચ પર ભારે પવન ફુંકાતા સહેલાણીઓ વચ્ચે નાસભાગ મચી ગઈ હતી. શિવરાજ પુર બીચ પર દરિયા કિનારે ભારે પવન ફુંકાતા રાઈડ હવામાં ઉડી હતી.
જૂનાગઢમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો
ચૈત્ર મહિનાના પહેલા દિવસે જાણે કે ભર ચોમાસાનો માહોલ હોય તે પ્રકારે ભારે પવન ધૂળની ડમરી ગાજવીજ સાથે જુનાગઢ શહેર અને અન્ય તાલુકાઓમાં પણ વરસાદ પડ્યો. આ કમોસમી વરસાદને કારણે કેરીના પાકને નુકસાન થવાની પૂરી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. પરંતુ કેટલાક વિસ્તારમાં હજુ ઘઉં, ચણા, જીરું, તુવેર જેવા શિયાળુ પાકો ખેતરમાં ઊભા હતા તેને પણ મોટા નુકસાન થવાની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.
આજે સાંજના પાંચ વાગ્યાની આસપાસ વાતાવરણમાં અચાનક અને એકદમ પલટો જોવા મળ્યો. જેને કારણે જુનાગઢ શહેર સહિત જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં પણ થોડે ઘણે અંશે કમોસમી વરસાદની સાથે ભારે પવન અને ધૂળની ડમરી ઉડતી જોવા મળી. આજે પડેલા વરસાદને કારણે ચોક્કસ પણે વાતાવરણ માં ઠંડક ફેલાઈ જવા પામી છે પરંતુ જગત ના તાતની ચિંતામાં અનેક ગણો વધારો જોવા મળી શકે છે આજે પડેલા વરસાદ અને ભારે પવનને કારણે ઉનાળુ પાક તરીકે કેરીમાં ચોક્કસ પણે નુકસાન થશે પરંતુ આ નુકસાન કેટલું થયું છે તેનો અંતિમ ચિતાર આવતી કાલે આબાવાડીયા ની રૂબરૂ મુલાકાત બાદ થઈ શકે છે જે વિસ્તાર માં શિયાળુ પાકો જેવા કે ઘઉં ચણા તુવેર જીરું ધાણા હજુ ખેતરમાં ઊભા છે આવા તૈયાર પાકને પણ નુકસાન થવાની શક્યતાઓ પૂરેપૂરી જોવાઈ રહી છે.
દેશી આગાહીકાર રમણીકભાઈની આગાહી ઠરી સાચી
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ 15 દિવસ પૂર્વે ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં માર્ચ મહિનામાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતીના પાકોને નુકસાન થશે એવી આગાહી કરી હતી. તે મુજબ આજે વરસાદ પડ્યો છે. રમણીકભાઈ તે દિવસે એવી પણ આગાહી કરી હતી કે માર્ચ, એપ્રિલ અને મે સતત ત્રણ મહિનામાં ત્રણ વખત પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડશે જેને કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં પણ હવે અનેક ગણો વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે.
