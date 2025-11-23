ETV Bharat / state

PM મોદી, નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર પર આપત્તિજનક પોસ્ટ કરનારની ગુજરાતથી ધરપકડ

પીએમ મોદી, નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર પર જામનગરના યુવકે આપત્તિનજક પોસ્ટ કરી હતી.

PM મોદી, નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર
PM મોદી, નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

બિહાર: બિહારની ચૂંટણીના પરિણામો બાદ નેતાઓને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી પોસ્ટ જોવા મળી. હાલમાં જ PM મોદી, બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને લોકગાયિકા તથા અલીનગરથી ભાજપના ધારાસભ્ય મૈથિલી ઠાકુરને લઈને આપત્તિજનક પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે પોલીસે કાર્યવાહી કરતા ગુજરાતથી એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે.

ગુજરાત પોલીસે જામનગર જામનગરથી પંકજ કુમારની ધરપકડ કરી છે. આની પુષ્ટિ દરભંગાના SSP જગુનાથ રેડ્ડીએ કરી છે. દરભંગા પોલીસ અનુસાર બહેડી પોલીસ સ્ટેશનના ઉજૈના ગામના રહેનારા પંકજ કુમારે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ 'પંકજ યાદવ ઓફિશિયલ' IDથી શુક્રવારે PM મોદી, નીતિશ કુમાર તથા મૈથિલી ઠાકુર વિરુદ્ધ આપત્તિજનક તસવીર અને રીલ શેર કરી હતી.

દરભંગા સાયબર પોલીસ સ્ટેશન
દરભંગા સાયબર પોલીસ સ્ટેશન (ETV Bharat)

આ પોસ્ટ સામે આવ્યા બાદ દરભંગા એસએસપી જગુનાથ રેડ્ડીએ સાઈબર પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ ફરિયાદ નોંધવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ બાદ આરોપી વિરુદ્ધ કેસ નોંધીને કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી. ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડીનું લોકેશન ટ્રેસ કરવામાં આવતા તે ગુજરાતમાં બતાવતું હતું.

આ બાદ દરભંગા પોલીસે ગુજરાત પોલીસને આની જાણકારી આપી. ગુજરાતની જામનગર પોલીસે પંકજ કુમારની ધરપકડ કરી લીધી. ધરપકડ કર્યાની જાણકારી મળ્યા બાદ દરભંગા પોલીસ ગુજરાત માટે રવાના થઈ ગઈ છે. આરોપીને બિહાર લઈ જવામાં આવશે. આ બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ધરપકડની પુષ્ટિ સાયબર DSP વિપિન બિહારીએ કરી છે.

સોશિયલ મીડિયા પર આપત્તિજનક પોસ્ટ કરવા મામલે ગુજરાત પોલીસની મદદથી એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસની ટીમ આરોપી પંકજ યાદવને લાવવા માટે મોકલવામાં આવી છે. દરભંગા લાવ્યા બાદ તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. - વિપિન બિહારી, સાયબર ડીએસપી, દરભંગા

જાણકારી મુજબ પંકજ કુમાર ગુજરાતની એક પ્રાઈવેટ કંપનીમાં નોકરી કરે છે. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે કેટલાક દિવસ પહેલા પિતાના નિધન પર તે બિહારમાં પોતાના વતન આવ્યો હતો. આ બાદ તે ફરીથી ગુજરાત પરત ફર્યો. અહીં તેણે સોશિયલ મીડિયા પર આપત્તિજનક પોસ્ટ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. Explainer: 29 કાયદા ખતમ કરીને દેશમાં લાગુ થયેલા 4 નવા શ્રમિક કોડથી કામદારો-કર્મચારીઓ માટે શું બદલાશે?
  2. RBIના અધિકારી બની ATM કેશ વાહનની ધોળા દિવસે કરી લૂંટ, કોન્સ્ટેબલ સહિત ત્રણની ધરપકડ

TAGGED:

GUJARAT MAN ARRESTED
OBJECTINABLE POST ON PM
PM MODI
NITISH GUJARAT
GUJARAT MAN ARRESTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.