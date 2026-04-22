અમરેલીના રાજકારણમાં મોટી ઉથલ-પાથલ, સિનિયર કોંગ્રેસ નેતા દિનેશ પરમાર ભાજપમાં જોડાયા

35 વર્ષ જૂનો નાતો તોડી વરિષ્ઠ કોંગ્રેસી દિનેશ પરમારનો ભાજપ સાથે જોડાયા, પાર્ટીમાં સાચા કાર્યકરોની અવગણનાનો આક્ષેપ કરતા પરમારે કોંગ્રેસ સામે મોરચો ખોલ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 6:03 PM IST

અમરેલી: શહેરના રાજકારણમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો છે. છેલ્લા 35 વર્ષથી કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે જોડાયેલા અને સતત સક્રિય રહેલા વરિષ્ઠ નેતા દિનેશ પરમારે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માં વિધિવત રીતે પ્રવેશ કર્યો છે. તેમના આ નિર્ણયથી સ્થાનિક રાજકારણમાં ચર્ચાનો માહોલ ગરમાયો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, દિનેશ પરમાર જિલ્લાના ભાજપ કાર્યાલયે પહોંચી સત્તાવાર રીતે ભાજપમાં જોડાયા હતા. દલિત સમાજના અગ્રણી તરીકે ઓળખાતા દિનેશ પરમારનું ભાજપ કાર્યાલય દ્વારા ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમને વિધિવત રીતે પક્ષની સભ્યપદ અપાઈ હતી.

“હું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલો હતો, પરંતુ હવે પક્ષમાં યોગ્ય માન-સન્માન અને તક ન મળતા મેં રાજીનામું આપ્યું છે. મંત્રી કૌશિક વેકરિયાના વિકાસના કામોથી પ્રભાવિત થઈ હું ભાજપમાં જોડાયો છું.” - દિનેશ પરમાર, કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાનાર

ભાજપમાં જોડાયા બાદ દિનેશ પરમારે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ રાજ્યના મંત્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસના કામોથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે આ જ કારણોસર તેમણે કોંગ્રેસનો સાથ છોડી ભાજપમાં જોડાવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.

આ સાથે જ દિનેશ પરમારે કોંગ્રેસ પક્ષ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે પાર્ટીમાં ટિકિટ ન મળતા તેઓ ઘણા સમયથી નારાજ હતા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસમાં હવે “સેટિંગ”ની રાજનીતિ ચાલી રહી છે, જેના કારણે પ્રામાણિક અને સચ્ચા કાર્યકરોની સતત અવગણના થઈ રહી છે.

રાજકીય વિશ્લેષકોના મત મુજબ, આ ઘટનાને કારણે અમરેલી જિલ્લામાં કોંગ્રેસ પક્ષ સામેના પડકારોમાં વધુ વધારો થયો છે. આગામી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ ફેરફાર મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે અને સ્થાનિક સમીકરણોને બદલી શકે તેમ માનવામાં આવે છે.



