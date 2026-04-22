સુરેન્દ્રનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે ઠાકોર-કોળી બેઠકો પર ગેનીબેન ઠાકોરને સ્ટાર પ્રચારક તરીકે મેદાનમાં
પાટડી અને મુળી તાલુકામાં ગેનીબેન ઠાકોરની સભા અને બાઈક રેલીનું આયોજન, ઠાકોર-કોળી સમાજના ઉમેદવારોને જીતાડવા અને અંદરો-અંદરની રાજનીતિ બંધ કરવાનું ગેનીબેનનું આહવાન.
Published : April 22, 2026 at 4:29 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન 26 એપ્રિલના રોજ યોજાવા જઈ રહ્યું છે. આ તારીખે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી થશે. જેમાં 32 જેટલી મહાનગરપાલિકા, 182 જેટલી તાલુકા પંચાયત, 05 નગરપાલિકા અને 1 મહાનગરપાલિકાનું મતદાન થવાનું છે.
સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્ર અને પ્રશાસન વિભાગ પણ ચૂંટણીને લઈને સક્રિય બન્યા છે. કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપના નેતાઓએ છેલ્લા દિવસોમાં સ્ટાર પ્રચારકોને પ્રચાર માટે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.
કોંગ્રેસ તરફથી સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરને જિલ્લામાં ઠાકોર અને કોળી સમાજના પ્રભુત્વ ધરાવતી બેઠકો પર પ્રચાર માટે ઉતારવામાં આવી છે. તેમની સાથે ઋત્વિક મકવાણાને પણ સાથે રાખવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની બેઠકો કોંગ્રેસ જીતે તે માટે પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
ખાસ કરીને રાજુ કરપડા જ્યાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે તે 2 બેઠકો પર ગેનીબેન ઠાકોરે સભાઓ યોજી છે. ત્યાં બાઈક રેલીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રચારમાં ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે.
ગેનીબેન ઠાકોરે પોતાની સ્પીચમાં મહિલા અનામતના બિલનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે 2023ના વર્ષમાં લોકસભામાં આ બિલ પસાર થઈ ગયું છે છતાં હજુ સુધી તેને લાગુ કરવામાં આવ્યું નથી. ચૂંટણી સમયે જ મત લેવા માટે સરકારને આ બિલ યાદ આવી રહ્યું હોવાનો આક્ષેપ પણ કર્યો છે.
કોંગ્રેસના અન્ય નેતાઓએ પણ ગેનીબેન ઠાકોરને સમર્થન જાહેર કર્યું છે. તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર મહામંત્રી વિક્રમ રબારી ભાજપમાં જોડાયા છે. તેમના દ્વારા પાટડી નગરપાલિકા અને તાલુકા પંચાયતોને બિનહરીફ કરાવવામાં આવી છે. ગેનીબેન ઠાકોરે આ વિશે પણ આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે 26 તારીખ પછી તેમને કોઈ બોલાવવાનું પણ નથી. ભાજપના ગોડાઉનમાં કોંગ્રેસના કેટલાય નેતાઓ ભરેલા છે જેમનો ઉપયોગ કરીને તેમને મૂકી દેવામાં આવે છે.
ગેનીબેન ઠાકોરે પોતાના પ્રવચનમાં જણાવ્યું છે કે કોંગ્રેસ પહેલા ગોરો સામે લડી હતી અને હવે ચોરો સામે લડી રહી છે. તેમણે અંદરો અંદરની રાજનીતિ બંધ કરીને ઠાકોર અને કોળી સમાજના નેતાઓને જીતાડવા માટે પ્રયત્નો કરવાનું આહવાન કર્યું છે. તેમને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા જણાવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગરના પાટડી અને મુળી તાલુકામાં સભાઓ અને બાઈક રેલીમાં ગેનીબેન ઠાકોરે હાજરી આપી છે. કોંગ્રેસે છેલ્લી ઘડીએ સ્ટાર પ્રચારકોને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે.
