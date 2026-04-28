ચૂંટણી પરિણામનું વિશ્લેષણ: 2026 સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં 'ભાજપ સબળ', કોંગ્રેસ-AAPના ભાગે થોડામાં ઘણું
રાજ્યની આશરે 10,000 બેઠકો પૈકી 732 બેઠકો બિન હરીફ થતા, ભાજપે ચૂંટણી જંગ પહેલા જ વિજયના શ્રીગણેશ આદર્યા હતા, એ વિરોધપક્ષો માટે અંતરાય બની રહ્યું.
Published : April 28, 2026 at 10:08 PM IST
અમદાવાદ, પરેશ દવે: વર્ષ - 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીની પહેલા સેમિફાઈનલ ગણાતી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપને ફાળે 90 ટકા બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ છે. જ્યારે કોંગ્રેસ અને આપે અપેક્ષા કરતાં ઓછી બેઠકો મેળવીને થોડામાં ઘણુંની લાગણી અનુભવી છે. રાજ્યની આશરે 10,000 બેઠકો પૈકી 732 બેઠકો બિન હરીફ થતા, ભાજપે ચૂંટણી જંગ પહેલા જ વિજયના શ્રીગણેશ આદર્યા હતા, એ વિરોધપક્ષો માટે અંતરાય બની રહ્યું. 2026ની ચૂંટણી બિનહરીફ વિજયી માટે જાણીતી બનશે. જ્યારે કોંગ્રેસ માટે ક્યાંક આશાવાદ તો, આમ આદમી પાર્ટી માટે કોઈ નિશ્ચિત મતક્ષેત્રમાં વિજયી બનવાની તક માટે ઉભરતો ત્રીજા પક્ષ બનવાની ધૂરી બનશે.
ભાજપે 9,992 બેઠકો પૈકી 7,353 બેઠકો મેળવી, વિજય મહોત્સવ મનાવ્યો
છેલ્લાં 35 વર્ષોથી રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનને કોઈ અંતરાય નથી. આ સાબિત કરે છે 2026ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીએ રાજ્યમાં 15 મહાનગર પાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 260 તાલુકા પંચાયત અને 84 નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે કોંગ્રેસ અને આપ બે વિરોધ પક્ષો હોવા છતાં કોઈ પડકાર પ્રાપ્ત થયો નહીં. છેલ્લી માહિતી પ્રમાણે ભાજપે રાજ્યની 15 મહાનગર પાલિકા, 84 પૈકી 78 નગર પાલિકા, 34 પૈકી 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 પૈકી 253 તાલુકા પંચાયતમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. કોગ્રેંસના ભાગે છ નગરપાલિકા, તો આપ હસ્તક એક જિલ્લા પંચાયત આવી છે. ગુજરાતના પરિણામ દિવસે દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતના સોમનાથ ખાતે દર્શને આવ્યા હતા. ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહાવિજય બાદ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ વિજયનો શ્રેય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિકાસ કાર્યો અને કાર્યકરોની અથાગ મહેનતને આપ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપને પ્રાપ્ત મહા વિજય માટે રાજ્યની જનતાનો આભાર માનતાપોતાના X એકાઉન્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાજપની વર્ષોની મહેનતને મતદારોએ આર્શીવાદ આપ્યા છે. રાજ્યમાં સુસાશન અને સરકારની શ્રેષ્ઠ કામગીરીને જોઈ મતદારોએ મત આપ્યા છે. રાજ્યને આવનાર સમયમાં વધુ મહેનતથી નવી ઉંચાઈએ લઈ જઈશું.
ભાજપ સામે અનેક પડકારો છતાં ભાજપને કેમ મળ્યો મહાવિજય?
છેલ્લા એક વર્ષથી રાજ્યમાં ચોમાસામાં પાણીના ભરાવો, બ્રીજની નબળી કામગીરી, ભ્રષ્ટાચાર, લોક પ્રતિનિધિઓની કામગીરીમાં નિષ્કાળજી અને સતત મોંઘવારીથી નાગરિકો પરેશાન હતા. રાજકોટના અગ્નિકાંડ, વડોદરાના બોટકાંડ, મોરબીના પૂલ કાંડ અને અમદાવાદમાં પૂલ કાંડથી પરેશાન અને રોષે ભરાયેલા મતદારો હોવા છતાં ભાજપને 2027ની પહેલાની સેમીફાઈનલ ગણાતી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહા વિજય પ્રાપ્ત થયો. આ માટે ભાજપે 60 વર્ષની ઓછી વય ધરાવતા ઉમેદવારોને પસંદ કર્યા જેઓના સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સ વધુ હોય, જાહેરમાં ભાજપના પ્રચાર સમયે વિરોધ થતો હોવાથી ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કર્યો, ઓબીસી અનામત અને બિન હરીફ બેઠક થતા વિજય માટેના રસ્તા ખુલ્યા. બીજી તરફ ચૂંટણીના મતદાન પહેલા આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતથી આગેવાનોના રાજીનામા તો રાજ્યસભામાં આપના 7 સાંસદોએ રાજીનામા આપી ભાજપ વિરોધી વલણ મતમાં રુપાંતરીત ન થયું. કોંગ્રેસના નેતાઓની સતત ગેર હાજરી, યોગ્ય ઉમેદવારોને ટિકિટ નહીં અને શહેરી વિસ્તારો સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અસરકારક પ્રચારની ગેરહાજરી પણ કોંગ્રેસ - આપ માટે વિઘાતક સાબિત થઈ. કોંગ્રેસને બેશક 2021 કરતાં પ્રમાણમાં વઘુ બેઠકો મળી, પણ તેમના ઉમેદવારો સતત ડર અને પ્રલોભન વશ થતા બેઠક બિનહરીફ કરાવી જેનો ભોગ કોંગ્રેસ બની. 2026માં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને આગેવાનો કરતાં તેના કાર્યકરોએ ફિલ્ડમાં જે હિંમત અને લડત બતાવી જેની સરાહના થઈ.
નવરચિત નવ મહાનગર પાલિકાઓ ભાજપ માટે વિજયની સોગાદ લાવી
રાજ્યમાં નવી જાહેર થયેલ મહાનગર પાલિકાઓ ભાજપ માટે વિજયી સાબિત થઈ છે. પોરબંદર મહાનગર પાલિકાની કુલ 52 પૈકી 52 બેઠકો ભાજપના ફાળે ગઈ. એક સમયે કોંગ્રેસના અર્જૂન મોઢવાડિયા પોરબંદરથી આવતા હવે તેઓ ભાજપમાં જોડાતા પોરબંદર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ક્લીન સ્વીપ મળી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 192 પૈકી 160 બેઠકો ભાજપના ફાળે આવી, તો 32 બેઠકોમાં કોંગ્રેસનો વિજય થયો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનથી AIMIMનો છેદ ઉડી ગયો તો, આમ આદમી પાર્ટી ખાતું પણ ખોલાવી ન શકી. અમદાવાદનો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો વિજય ફિક્કો પડી ગયો, કારણ એક સમયે જનસંઘ, રાષ્ટ્રીય સ્વયં સેવક અને ભાજપના કેન્દ્ર ગણાતા ખાડીયામાં કોંગ્રેસની આખી પેનલનો જલવંત વિજય થયો છે. કચ્છની ગાંધીધામ, મહેસાણા, સુરેન્દ્રનગર, આણંદ, નડીયાદ, વાપી અને મોરબી એમ નવરચિત મહાનગર પાલિકાઓ ભાજપના શાનદાર વિજય માટે કારણભૂત છે. રાજ્ય 15 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કુલ 1044 બેઠકો પૈકી છેલ્લી માહિતી પ્રમાણે 937 બેઠકો પર ભાજપ, 95 બેઠકો પર કોંગ્રેસ, ચાર બેઠકો પર આમ આદમી પાર્ટી અને આઠ અન્ય ઉમેદવારો વિજયી બન્યા છે. ભાજપને ગુજરાતમાં હંમેશાથી શહેરીકરણ રાજકીય રીતે ફળ્યું છે. રાજ્યમાં નવ રચિત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોએ પણ ભાજપના વિજયમાં સિંહફાળો આપ્યો છે.
ક્યાંક ગમ, તો ક્યાંક ખુશી
2026ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં સામાન્ય ઉમેદવારોએ ચૂંટણી જીતી, તો IPS મનોજ નિનામાનો અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયતમાં પરાજય થયો છે. મહેસાણાની ભાજપ ઓફિસમાં પટાવાળા તરીકે ફરજ બજાવતા રમેશભાઈ ભીલ મહેસાણા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વોર્ડ નંબર - 5થી કોર્પોરેટર તરીકે વિજેતા બન્યા છે. જાણીતા ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના બહેન નયનાબેન જાડેજાની રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ -2થી હાર થઈ છે. વડોદરાના કોંગ્રેસના ફાયરબ્રાન્ડ મહિલા આગેવાન અમી રાવત પણ હાર્યા છે. ભાજપના ઉમેદવાર અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફલુએન્સર અંકિતા પરમારની જીત થઈ છે. સુરતથી અલ્પેશ કથીરિયાના પત્ની વિજયી બન્યા છે. ખેડા જિલ્લાના કઠલાલથી સમાજવાદી પાર્ટીના પાંચ ઉમેદવારો જીત્યા છે, જે નોંધનીય છે.
2026ના ચૂંટણી પરિણામની 2021ના પરિણામો સાથે સરખામણી
2021ની ચૂંટણી કોરાનાકાળ બાદની તુરંત જ ચૂંટણી હતી. કોરોના કાળમાં રેમડિસીવર દવાની અછત, હોસ્ટિટલમાં બેડ ન મળવો અને ઓકિસજનના સિલેન્ડરની તંગીના કારણે અનેક મત્યુ થતા નાગરિકોમાં રાજ્ય સરકાર પ્રત્યે રોષ હતો. આમ છતાં 2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રાજ્યની 33 જિલ્લા પંચાયતો પૈકી ભાજપે 31 જિલ્લા પંચાયત જીતી હતી. 2015માં પાટીદાર આંદોલન અને પાટીદારોના રોષના કારણે ભાજપને 33 પૈકી ફક્ત છ જ જિલ્લા પંચાયતોમાં સત્તા મળી હતી. જ્યારે 2026માં કમોસમી વરસાદથી ખેતીમાં નુકસાન, પ્રાથમિક સુવિધાના પ્રશ્નો, ભ્રષ્ટાચાર, વહીવટી સીથીલતા અને મોંધવારીના પ્રશ્નો છતાં ભાજપના ફાળે તમામે 34 જિલ્લા પંચાયત આવી છે. ભાજપના વિજયનું કારણ બિનહરીફ થયેલ બેઠકો, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોનું પક્ષાંતર અને કોંગ્રેસ-આપનો નબળો પ્રચાર તેમના પરાજય અને નબળા પરિણામનું કારણ છે.
આમ આદમી પાર્ટીને મળી સાત તાલુકા પંચાયતમાં સત્તા
2026ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને મતદાન પહેલા તેના નેતા, ખેડૂત આગેવાનોએ પક્ષમાંથી રાજીનામું આપ્યા હતા. છતાં આમ આદમી પાર્ટીએ રાજ્યની ભેસાણ, વિસાવદર, બગસરા, ડેડિયાપાડા, ચીકદા, સાગબારા અને નેત્રંગ તાલુકા પંચાયત હાંસલ કરી છે. વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક પર પેટા ચૂંટણી જીતી ધારાસભ્ય બનનાર ગોપાલ ઈટાલિયા અને ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની તેમના મતક્ષેત્ર પર નોંધપાત્ર અસર છે. જેના કારણે બંન્નેના મતક્ષેત્રના વિસ્તાર અને તેની આસપાસની તાલુકા પંચાયતો આમ આદમી પાર્ટીના હસ્તક આવી છે.
