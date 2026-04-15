ગુજરાતની સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં મોટો ઉલટફેર: જુઓ રાજ્યમાં કેટલી બેઠકો થઇ બિનહરીફ અને કેટલા ફોર્મ પાછા ખેંચાયા

રાજકોટમાં અપક્ષ ઉમેદવારનો ભાજપને ટેકો, જ્યારે વ્યારા નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ અને આપના ઉમેદવારોની પીછેહઠથી ભાજપની 8 બેઠકો પર બિનહરીફ જીત.

ક્યાંક બિનહરીફ જીત તો ક્યાંક ઉમેદવારોની પીછેહઠ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 8:27 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો રંગ જામ્યો છે ત્યારે રાજકીય પક્ષો પોતાની રણનીતિ ઘડીને એક બાદ એક ચાલ ગોઠવી રહ્યા છે. ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે આજે બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં અનેક જિલ્લાઓમાંથી આશ્ચર્યજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક તરફ અપક્ષ ઉમેદવારો અને સમાજના અગ્રણીઓ ભાજપને ટેકો જાહેર કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ વિપક્ષના ઉમેદવારો અંતિમ ઘડીએ મેદાન છોડતા ભાજપને અનેક બેઠકો પર બિનહરીફ વિજય મેળવવાનો માર્ગ મોકળો થઈ રહ્યો છે.

રાજકોટ વોર્ડ નંબર 13માં અપક્ષ ઉમેદવારનો ભાજપને ટેકો

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 13નું રાજકીય સમીકરણ સાવ બદલાઈ ગયું છે. આહીર સમાજમાં મોટું નામ ધરાવતા અને લોકોમાં "R.G." તરીકે જાણીતા અપક્ષ ઉમેદવાર રાજુભાઈ મૈયડ (આહીર) એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સંપૂર્ણ ટેકો જાહેર કર્યો છે. મચ્છોયા આહીર સમાજના આગેવાનોને વોર્ડ નંબર 13માં છેલ્લા ઘણા સમયથી અવગણના થતી હોવાની લાગણી હતી.

જોકે ભાજપ દ્વારા આ નારાજગીને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી હતી અને ધારાસભ્ય રમેશભાઈ ટીલાળા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ માધવભાઈ દવે, પૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ ભરતભાઈ બોધરા તેમજ ચૂંટણી સંયોજક વિરેન્દ્રસિંહ ઝાલા દ્વારા સમાજના અગ્રણીઓ સાથે બેઠક યોજીને સુખદ નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું હતું.

ભાજપ દ્વારા સમસ્યાઓના નિવારણની ખાતરી આપવામાં આવતા રાજુભાઈ મૈયડે પોતાનો ટેકો જાહેર કર્યો હતો. આ પ્રસંગે વોર્ડના ભાજપના ઉમેદવારો અને કાર્યકર્તાઓએ તેમને કેસરિયા કરીને ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું. આ નિર્ણયથી વોર્ડ 13માં ભાજપની સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત બની ગઈ છે.

વ્યારા નગરપાલિકામાં વિપક્ષની પીછેહઠ, 8 બેઠકો પર ભાજપ બિનહરીફ

વ્યારા નગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલાના રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે એક મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના અનેક ઉમેદવારોએ અચાનક મેદાન છોડી દીધું છે. આ અણધારી પીછેહઠના કારણે ચૂંટણીના સમીકરણો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયા છે અને તેનો સીધો રાજકીય લાભ ભાજપને મળી રહ્યો છે. વ્યારા નગરપાલિકાની કુલ 28 બેઠકોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 8 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂક્યા છે.

વોર્ડ નંબર 2 માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નીલાબેન ચંદ્રકાંત પ્રજાપતિ અને આપના સંગીતાબેન ચૌધરીએ પોતાના ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. વોર્ડ નંબર 6 માં આપના રમણલાલ રાણાએ પણ અંતિમ ઘડીએ ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું છે. સૌથી મહત્વની ઘટના વોર્ડ નંબર 7માં બની છે, જ્યાં આપના ઉમેદવાર રમેશ સોનીએ ફોર્મ પરત ખેંચતા ભાજપની આખી પેનલ જ બિનહરીફ વિજેતા બની ગઈ છે. જેમાં ધૃતિબેન ગામીત, મીનાબેન પાટીલ, વિપુલ બથવાર અને જયેશ રાઠોડનો સમાવેશ થાય છે. વિપક્ષની અંદરની અસંગઠિતતા અને સમન્વયના અભાવે ભાજપને આ સ્થિતિમાં અણધારી મજબૂતી મળી છે. ભાજપના કાર્યકરોમાં આ અંગે ખુશી અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

ગીર ગઢડાના કામરેજ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને આંચકો

કામરેજ-2 બેઠક પરથી ભાજપના સત્તાવાર ઉમેદવાર ભરત સામળાએ પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચી લેતા રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે હડકંપ મચી ગયો છે. ગુજરાતમાં સંભવતઃ આ પ્રથમ કિસ્સો છે જેમાં ભાજપના કોઈ સત્તાવાર ઉમેદવારે ટિકિટ મળ્યા બાદ ફોર્મ પાછું ખેંચવાની ફરજ પડી હોય. મૂળ ગીર ગઢડાના વતની એવા ભરત સામળાની ઉમેદવારી સામે સ્થાનિક આદિવાસી સમાજે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

આદિવાસી સમાજના હોદ્દેદારો અને સ્થાનિકોની સ્પષ્ટ માંગ હતી કે આ બેઠક પર સમાજના જ કોઈ વ્યક્તિને તક મળવી જોઈએ. વિરોધ એટલો વકર્યો હતો કે સમાજના અગ્રણીઓએ સામૂહિક રાજીનામાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. રાજ્યના મંત્રી પ્રફુલ પાનસુરિયાના મત વિસ્તારમાં આવતી આ બેઠક પર આદિવાસી સમાજની નારાજગી વહોરવાને બદલે ભાજપને આખરે ઝૂકવું પડ્યું હોય તેવું ચિત્ર સ્પષ્ટ ઉપસી રહ્યું છે.

અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદમાં ભાજપનો દબદબો

અમરેલી જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈ રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે ભાજપે જાફરાબાદ તાલુકા પંચાયતમાં મોટી રાજકીય સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ચૂંટણી પહેલા જ ત્રણ મહત્વપૂર્ણ બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવતા જિલ્લામાં ભાજપનો દબદબો વધુ મજબૂત બન્યો છે. આ રાજકીય સફળતા પાછળ ધારાસભ્ય હિરા સોલંકીની સક્રિય ભૂમિકા જોવા મળી રહી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભાજપના ઉમેદવારોને બિનહરીફ બનાવવા માટે તેમણે વ્યૂહાત્મક રીતે "ઓપરેશન બિનહરીફ" શરૂ કર્યું હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

રોહીસા તાલુકા પંચાયત બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર જીતુભાઈ મકવાણા બિનહરીફ જાહેર થયા છે. અહીં કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ થયું હતું, જ્યારે અપક્ષ ઉમેદવારે આજે પોતાનું ફોર્મ પરત ખેંચતા ભાજપને સીધો લાભ મળ્યો. બાબરકોટ બેઠક પર પણ ભાજપના ઉમેદવાર રૂપેશભાઈ સાંખટ બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. અહીં કોંગ્રેસે પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચતા ભાજપનો માર્ગ સહેલો બન્યો હતો. આ ઉપરાંત, વઢેરા બેઠક પર બે દિવસ પહેલા જ ભાજપનો ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂક્યો છે. આમ, જાફરાબાદ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે ચૂંટણી પહેલા જ મજબૂત પકડ બનાવી છે અને વિપક્ષને મોટો ઝટકો આપ્યો છે.

નવસારીમાં ભાજપની એકતરફી જીત

નવસારી જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનું ચિત્ર મતદાન પહેલાં જ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાંની સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ સમગ્ર જિલ્લામાં પોતાનું અણનમ વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરી દીધું છે. જિલ્લા પંચાયત, ચાર તાલુકા પંચાયતો, મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાઓ મળીને કુલ 58 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયા છે.

  • કોંગ્રેસની સંગઠનાત્મક નિષ્ફળતા
    આ ચૂંટણી પરિણામનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય એ રહ્યું કે જિલ્લાનો સૌથી જૂનો અને એક સમયે સત્તાધારી રહેલો પક્ષ કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે કાચો સાબિત થયો. અનેક બેઠકો પર કોંગ્રેસ ઉમેદવાર જ ઊભો ન કરી શકી, તો કેટલીક જગ્યાએ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સહિતના વિપક્ષી ઉમેદવારોએ છેલ્લી ઘડીએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, વિપક્ષની અંદર સુમેળનો અભાવ અને ભાજપના જોરદાર પ્રભાવ સામે ટક્કર ઝીલવાની ક્ષમતાનો અભાવ આ પીછેહઠનું મુખ્ય કારણ છે. પરિણામે, વિરોધ પક્ષોએ ભાજપના ખોળામાં સરળતાથી 58 બેઠકો આપી દીધી.
  • તાલુકાવાર વર્ચસ્વની વિગત
    ગણદેવી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપનો દેખાવ સૌથી પ્રભાવશાળી રહ્યો. અહીં 12 જેટલી બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. તેની સાથે જ ગણદેવી નગરપાલિકાની વાત કરીએ તો ત્યાંની તમામ 22 બેઠકો પર ભાજપે એકપક્ષીય કબજો જમાવ્યો છે. આ સિવાય જલાલપોર અને ચીખલી તાલુકા પંચાયતોમાં 5-5 બેઠકો, જ્યારે નવસારી તાલુકામાં 3 અને જિલ્લા પંચાયતમાં 9 બેઠકો ભાજપના ખાતામાં પહેલાંથી જ જમા થઈ ગઈ છે. નવસારી મહાનગરપાલિકાના બે વોર્ડની મહિલા OBC બેઠકો પર પણ ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત બન્યો છે.

ભાજપના બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવારોની માહિતી

  • નવસારી જિલ્લા પંચાયત (કુલ 9 બેઠકો)
અનુ. નં.બેઠકનું નામ બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
2અમલસાડનિરાલીબેન નિલેશભાઈ નાયક
4બીગરીભીખુભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ
5બોદાલીરમેશભાઈ ભાણાભાઈ હળપતિ
7દેવસરરેખાબેન બિપીનભાઈ પટેલ
9ઘેજઅમિતાબેન અશ્વિનભાઈ પટેલ
17પનારપાયલબેન અનિલભાઈ પટેલ
18રૂમલાકૌશિકભાઈ ઠાકોરભાઈ પટેલ
20સમરોલીવાસંતીબેન દિપકકુમાર પટેલ
24સુપામિતાલીકુમારી કમલેશકુમાર રાઠોડ
  • ગણદેવી તાલુકા પંચાયત (કુલ 12 બેઠકો)
અનુ. નં.બેઠકનું નામ બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
1અજરાઈસંગીતાબેન આશિષકુમાર દેસાઈ
4ભાઠાહીનાબેન પ્રગ્નેશભાઇ પટેલ
4 (બીગરી 1)બીગરી 1સીમાબેન સુરેશભાઈ ટંડેલ
6 (બીગરી 2)બીગરી 2મહેશકુમાર રમણલાલ પટેલ
7 (દેવસર 1)દેવસર 1જીજ્ઞાબેન અલ્પેશકુમાર નાયકા
2 (દેવસર 2)દેવસર 2પુષ્પાબેન સુરેશભાઈ પટેલ
9ધકવાડાભરતકુમાર જગુભાઈ પટેલ
15માસાજયશ્રીબેન ભાવેશકુમાર પટેલ
17મેંધરમહેશભાઈ ખાપાભાઈ હળપતિ
19સરિબુજરંગ ૧વિભૂતિબેન ભરતકુમાર હળપતિ
20સરિબુજરંગ ૨અરૂણાબેન વિમલકુમાર પટેલ
23વાઘરેચજીનલબેન સુરેશભાઈ તળાવિયા
  • જલાલપોર તાલુકા પંચાયત (કુલ 5 બેઠકો)
અનુ. નં.બેઠકનું નામ બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
3ભીનારહિતેષભાઇ ચંદુભાઈ પટેલ
4બોદાલીવનિતાબેન ચેતનકુમાર રાઠોડ
13મટવાડવિપુલભાઈ છીમાભાઈ પટેલ
14ઓંજલ 1હિતેન્દ્રકુમાર ગુલાબભાઈ પટેલ
16પનારઉપજ્ઞાબેન હિરેનભાઈ પટેલ
  • ચીખલી તાલુકા પંચાયત (કુલ 5 બેઠકો)
અનુ. નં.બેઠકનું નામ બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
5ચીખલીસમીર રતિલાલ પટેલ
16પીપલગભણજાગૃતિબેન તુષારભાઇ પટેલ
22સમરોલીમુકુંદકુમાર સુમનભાઈ પટેલ
25તલાવચોરાઅશોકભાઈ નારણભાઇ હળપતિ
26તેજલાવતેજસભાઇ પ્રવીણભાઈ પટેલ
  • નવસારી તાલુકા પંચાયત (કુલ 3 બેઠકો)
અનુ. નં.બેઠકનું નામ બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
2આમડપોરનાનુભાઈ ભીખાભાઈ રાઠોડ
7મોલધરાઉર્વશીબેન રાકેશભાઇ રાઠોડ
9પડઘાભાવનાબેન રજનીકાંત રાઠોડ
  • નવસારી મહાનગરપાલિકા (કુલ 2 બેઠકો)
વોર્ડ નં.બેઠકનો પ્રકાર બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
8મહિલા OBCજ્યોત્સનાબેન ઝવેરભાઈ પ્રજાપતિ
11મહિલા OBCઆરતીબેન ભરતભાઈ ભરવાડ
  • ગણદેવી નગરપાલિકા (કુલ 22 બેઠકો)
વિગત માહિતી
કુલ બેઠકો22
સ્થિતિતમામ 22 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા જાહેર
ટિપ્પણીવિરોધ પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારી ન ભરવાથી સંપૂર્ણ પેનલ બિનહરીફ

એક નજરમાં કુલ આંકડા

સંસ્થા બિનહરીફ બેઠકોની સંખ્યા
નવસારી જિલ્લા પંચાયત9
ગણદેવી તાલુકા પંચાયત12
જલાલપોર તાલુકા પંચાયત5
ચીખલી તાલુકા પંચાયત5
નવસારી તાલુકા પંચાયત3
નવસારી મહાનગરપાલિકા2
ગણદેવી નગરપાલિકા22
કુલ સરવાળો58
  • રાજકીય અસરો
    ચૂંટણી પહેલાના આ પરિણામોથી ભાજપના કાર્યકરો અને નેતાઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. એક તરફ જ્યાં ભાજપે 'ઓપરેશન બિનહરીફ'ને સફળતાપૂર્વક અંજામ આપ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ કોંગ્રેસ જેવા પક્ષ માટે આ સ્થિતિ ભવિષ્ય માટે ચિંતાનો વિષય બની રહેશે. હવે સમગ્ર નવસારી જિલ્લાની નજર ફક્ત એ બાકી રહેલી થોડીક બેઠકો પર ટકેલી છે જ્યાં ચૂંટણીનો ખરો જંગ જામશે, પરંતુ અત્યારના આંકડા ભાજપના સંપૂર્ણ દબદબાની સાક્ષી પૂરી રહ્યા છે.

કામરેજમાં ચૂંટણીનો જંગ: 44 ઉમેદવારો મેદાનમાં

સુરત જિલ્લાના કામરેજમાં તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ છે. હવે 26 તારીખે મતદાન યોજાશે.

તાલુકા પંચાયતની 20 બેઠકો માટે 51 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય હતા. પરત ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે 7 ઉમેદવારોએ પોતાનાં નામ પાછાં ખેંચી લીધાં. હવે 44 ઉમેદવારો વચ્ચે હરીફાઈ થશે.

જિલ્લા પંચાયતની 4 બેઠકો માટે 12 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. તેમાંથી એક ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચ્યું. હવે આ 4 બેઠકો પર 11 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડશે.

કામરેજ મતવિભાગના ચૂંટણી અધિકારી ડો. મયુર ભીમાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 6 એપ્રિલથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થયું હતું. 11 એપ્રિલે ફોર્મ ભરવાનું કામ પૂરું થયું, અને 13 એપ્રિલે ફોર્મની ચકાસણી થઈ. આજે 15 એપ્રિલે બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ફોર્મ પરત ખેંચી શકાતા હતા.

ખેડાના મહુધા તાલુકા પંચાયતની મહીસા બેઠક પર ભાજપે દિવ્યાંગ ઉમેદવાર આપી ટિકિટ

ખેડા જિલ્લાના મહુધા તાલુકા પંચાયતની મહીસા બેઠક પર ભાજપના દિવ્યાંગ ઉમેદવાર જયેશકુમાર ડાભી ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. તેમને ચાલવામાં તકલીફ છે, પરંતુ તેઓ વર્ષોથી લોકસેવામાં જોડાયેલા છે. પાર્ટીએ તેમની સેવાભાવનાને માન આપી ટિકિટ આપી છે.

જયેશભાઈ ડોર-ટુ-ડોર પ્રચાર કરી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે, “મારી વિકલાંગતા નહીં, પણ મારું કામ જોઈને મત આપજો.” તેઓ 2019થી રાજકીય રીતે સક્રિય છે અને જરૂરિયાતમંદો, વિધવા બહેનોને મદદ કરે છે.

ગ્રામજનો તેમની પ્રશંસા કરે છે. ભીખાભાઈ વ્યાસ કહે છે, “એમણે હોદ્દો ન હોવા છતાં ગામનું સારું કામ કર્યું છે.” સીમાબેન કહે છે, “એ પગથી અપંગ છે પણ માનસિક રીતે ખૂબ મજબૂત છે. વિધવાઓ અને ગેસ કનેક્શનમાં હંમેશા સહકાર આપે છે.”

જયેશભાઈનો આત્મવિશ્વાસ છે કે જનતા તેમને જીતાડશે. તેઓ કહે છે, “અડધી રાત્રે પણ મેં લોકોના કામ કર્યા છે. પાર્ટીએ મારામાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે, હું ખરો ઉતરીશ.”

મહુધા પરંપરાગત રીતે કોંગ્રેસનો ગઢ રહ્યો છે, પરંતુ ભાજપે અહીં પોતાનો પ્રભાવ વધાર્યો છે. હવે મહીસા બેઠક પર દિવ્યાંગ ઉમેદવારને કારણે રાજકીય ગરમી વધી છે. પરિણામ પછી જ ખબર પડશે કે મતદારોએ કોને વરદાનમાં આપ્યો.

કડી નગરપાલિકામાં ભાજપનો ઇતિહાસ સર્જાયોઃ 36માંથી 28 બેઠકો પર મતદાન પહેલાં જ ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા જાહેર

મહેસાણા જિલ્લાની કડી નગરપાલિકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મતદાન પહેલા જ અભૂતપૂર્વ સફળતા મેળવી છે. નગરપાલિકાની કુલ 36 બેઠકોમાંથી 28 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયા છે. ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે વિરોધ પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારોએ પોતાના નામો પાછા ખેંચી લેતા ભાજપનો વિજય માર્ગ મોકળો બન્યો છે.

વરિષ્ઠ નેતા નીતિન પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 11મી એપ્રિલે ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે જ ભાજપના 22 ઉમેદવારો સામે કોઈ પ્રતિસ્પર્ધી ન હોવાથી તેઓ બિનહરીફ જાહેર થયા હતા. ત્યારબાદ શહેરના વિકાસના હિતમાં અન્ય 6 ઉમેદવારોએ આજે ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. હવે માત્ર વોર્ડ નંબર 2 અને 5ની કુલ 8 બેઠકો પર જ મતદાન થશે. આ બંને લઘુમતી બાહુલ્ય વોર્ડમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વચ્ચે સીધો મુકાબલો જોવા મળશે. ભાજપના નેતાઓએ વિકાસના મુદ્દે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. દરમિયાન શહેરમાં ફટાકડા ફોડીને વિજયી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને સૌની નજર હવે 8 બેઠકોના પરિણામો પર ટકેલી છે.

દાહોદ નગરપાલિકામાં 7 બેઠકો બિનહરીફ, 29 બેઠકો પર ચૂંટણી

દાહોદ નગરપાલિકાના 9 વોર્ડની 36 બેઠકો માટે ચૂંટણીનો માહોલ છે. ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખે કુલ 7 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. ભાજપના 6 અને કોંગ્રેસના 1 ઉમેદવાર વિરોધ વગર જીતી ગયા છે.

શરૂઆતમાં ફોર્મ ચકાસણી દરમિયાન વોર્ડ નં. 2, 7, 9 માં ભાજપના 4 ઉમેદવાર અને વોર્ડ નં. 6 માં કોંગ્રેસના 1 ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર થયા હતા. આજે છેલ્લા દિવસે વોર્ડ નં. 5 માં આપના ઉમેદવાર સુમિત્રાબેન પંચાલે ફોર્મ પાછું ખેંચતા ભાજપની જેરીકાબેન ચૌહાણ અને વોર્ડ નં. 2 માં કોંગ્રેસના રિતેશ યાદવે ફોર્મ પાછું ખેંચતા ભાજપના દર્શીશ દિવાકર બિનહરીફ થયા.

હવે બાકીની 29 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે. આ બેઠકો પર ભાજપના 28, કોંગ્રેસના 28, આમ આદમી પાર્ટીના 12 અને 10 અપક્ષ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. કુલ 78 ઉમેદવારો વચ્ચે હરીફાઈ થશે. હવે જોવું રહ્યું કે જનતા કોને મત આપે છે.

સુરતના કામરેજ તાલુકા પંચાયતની ‘કામરેજ-2’ બેઠક પર રાજકીય ગરમાવો વધ્યો

સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકા પંચાયતની ‘કામરેજ-2’ બેઠક પર રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. ભાજપના સત્તાવાર ઉમેદવાર ભરત સામળાએ છેલ્લી ઘડીએ પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચી લીધું. આનાથી તેમના સમર્થકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.

સમર્થકોએ રસ્તા પર ઉતરીને ભાજપ વિરુદ્ધ નારાબાજી કરી. તેમનો આરોપ છે કે આદિવાસી સમાજના દબાણને કારણે ભરત સામળાની ટિકિટ કપાઈ છે. સમર્થક નવલભાઈ રાજપૂતે કહ્યું, “ભરતભાઈ વર્ષોથી પક્ષ માટે મહેનત કરે છે. તેમની ટિકિટ કપાવી તે શરમજનક છે. જો તેઓ ઉમેદવાર નહીં હોય તો અમે કોઈને વોટ નહીં આપીએ.”

ભરત સામળા સોમનાથ જિલ્લાના માલધારી સમાજમાંથી આવે છે અને કામરેજ વિસ્તારમાં વર્ષોથી સક્રિય છે. તેમની સ્વચ્છ છબી છે. હવે જોવાનું એ છે કે ભાજપ સંગઠન સમર્થકોના રોષને શાંત પાડી શકશે કે નહીં. આ ઘટનાથી ચૂંટણીમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.

જામનગરમાં ભાજપની રીટાબેન બિનહરીફ વિજેતા

જામનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર ૧૪માં ભાજપના ઉમેદવાર રીટાબેન જોટંગીયા બિનહરીફ જાહેર થયા છે. આ બેઠક પર અન્ય કોઈના ફોર્મ માન્ય ન રહેતાં તેમની સીધી જીત થઈ છે. રીટાબેન ભાજપના પૂર્વ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે.

શહેર પ્રમુખ બીનાબેન કોઠારીએ કહ્યું, “આ જીત કાર્યકરોની મહેનત અને પ્રજાના ભાજપ પરના વિશ્વાસનું પ્રતીક છે.” જીતની જાહેરાત થતાં ભાજપ કાર્યાલયે ફટાકડા ફોડી મીઠાઈ વહેંચવામાં આવી. વિપક્ષ માટે આ મોટો ઝટકો છે. હવે 63 બેઠકો પર ચૂંટણીનો જંગ જામશે.

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં કુલ 16 વોર્ડની 64 બેઠકો છે. હવે એક બેઠક બિનહરીફ જતાં બાકીની ૬૩ બેઠકો માટે મતદાન થશે. ચૂંટણી પહેલાં જ એક બેઠક જીતી લેતા ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ છે.

એકંદરે, સ્થાનિક રાજકારણમાં ભાજપના આ બિનહરીફ વિજયોને "સ્ટ્રેટેજિક માસ્ટરસ્ટ્રોક" તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે વિપક્ષ માટે આ પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. આગામી દિવસોમાં અન્ય બેઠકો પર પણ આવી જ સ્થિતિ સર્જાય તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે.

