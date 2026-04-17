મેંદરડા જિલ્લા પંચાયત બેઠકના 5 વર્ષના લેખાજોખા: સમસ્યા ગણાવવા એક સપ્તાહ બેસાડવું પડે તેવો મતદારોનો પ્રતિભાવ

મેંદરડા જિલ્લા પંચાયતની રાજકીય સ્થિતિ
Published : April 17, 2026 at 10:40 AM IST

જૂનાગઢ: સમગ્ર રાજ્યમાં તાલુકા જિલ્લા નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો માહોલ હવે ધીમે ધીમે વેગ પકડતો જાય છે. તેની વચ્ચે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 22મી બેઠક મેંદરડા પર Etv ભારતે પાછલા 5 વર્ષ દરમિયાન સ્થાનિક જન પ્રતિનિધિ દ્વારા કરવામાં આવેલા કામોને લઈને લોકોનો પ્રતિભાવ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેમાં સામાન્ય લોકોએ સમસ્યા ગણાવવા માટે એક સપ્તાહ બેસાડવું પડે તેવો કડક પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

આગામી 26મી તારીખ અને રવિવારના દિવસે સમગ્ર રાજ્યમાં જિલ્લા તાલુકા મહાનગર અને નગરપાલિકા માટે મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે ઈટીવી ભારતે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 22મી બેઠક મેંદરડા પર પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન સ્થાનિક જન પ્રતિનિધિ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસના કામોને લઈને સામાન્ય મતદારોનો પ્રતિભાવ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મોટાભાગના મતદારોએ પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન જન પ્રતિનિધિ દ્વારા ઊડીને આંખે વળગે તે પ્રકારનું એક પણ કામ થયું નથી તેવો અંગત પ્રતિભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. તો અન્ય એક મતદારે મેંદરડા જિલ્લા પંચાયત સીટ પર પોતાની સમસ્યા ગણાવવા માટે એક સપ્તાહ બેસાડવું પડે આવી ગંભીર સ્થિતિ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

પાંચ વર્ષ પછી પણ સમસ્યા જેમની તેમ

આજથી પાંચ વર્ષ પૂર્વે જ્યારે જન પ્રતિનિધિ ચૂંટાઈને જિલ્લા પંચાયત સુધી પહોંચ્યા હતા તે સમયે જે સમસ્યા મેંદરડા જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં હતી તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો કે ઘટાડો થયો નથી. પાંચ વર્ષમાં જે સમસ્યાનું નિરાકરણ થવું જોઈએ તેનાથી ઊલટું જૂની સમસ્યામાં નવી સમસ્યાનો ઉમેરો થયો છે. એટલે પાછલા પાંચ વર્ષના સત્તાકાળને મેંદરડા જિલ્લા પંચાયત બેઠક માટે સમસ્યાના સમાધાન કરતા સમસ્યાની વૃદ્ધિના સમય તરીકે મતદારો મૂલવી રહ્યા છે. સામાન્ય રોડ રસ્તાના કામો, ખેડૂતોની અનેક સમસ્યા, નદી નાળાને નવા બનાવવા અને નદીના પટને ઊંડો અને ચોખ્ખો કરવો જેવી સામાન્ય માંગો પાછલા પાંચ વર્ષથી આ વિસ્તારના મતદારો કરી રહ્યા હતા. પરંતુ પાંચ વર્ષ પછી પણ આ માંગ જેમની તેમ ઊભેલી જોવા મળે છે.

પાક વીમામાં કેરીનો સમાવેશ થાય તેવી મુખ્ય માંગણી
મેંદરડા વિસ્તાર ફળ પાક તરીકે કેરી માટે પણ એટલો જ પ્રખ્યાત છે. ગીરની કેસર કેરી તેના સ્વાદ અને સોડમ માટે સ્વાદના રસિકોની પહેલી પસંદ બને છે. પરંતુ મેંદરડા વિસ્તારમાં આંબાની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો જે કેરી સ્વાદના રસિકો માટે એકદમ મધુર હોય છે તે કેરીની ખેતી આજે દિવસેને દિવસે કડવી બનતી જાય છે. દર વર્ષે વિપરીત વાતાવરણને કારણે ખેતીમાં નુકસાન જાય છે. તેમ છતાં સરકાર એક ફળ પાક તરીકે કેરીને પાક વીમામાં સામેલ કરતી નથી. જેને લઈને પણ ખેડૂતોમાં અનેક સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. આ વિસ્તારના સામાન્ય ખેડૂતો કેરીને પાક વીમાની કક્ષામાં રાજ્ય સરકાર સામેલ કરે તે માટેના પ્રયાસો સ્થાનિક પ્રતિનિધિ નથી કરી રહ્યા તેનું દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું.

જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની કુલ 30 બેઠકો પૈકી 22 નંબરની મેંદરડા બેઠકમાં આલીધ્રા, ચિરોડા, દાત્રાણા, નાગલપુર, ગુંદાળા, મેંદરડા એક, બે અને ત્રણ તાલુકા પંચાયતની સીટો સામેલ છે. જેમાં 15,732 પુરુષ અને 14,029 મહિલા મતદારો મળીને કુલ 29,761 મતદારો મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. જિલ્લા પંચાયતની ગત ચૂંટણીમાં મેંદરડા બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતેલા ભાજપના જન પ્રતિનિધિ પાછલા અઢી વર્ષથી જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે કાર્યરત હતા. જેથી મેંદરડા જિલ્લા પંચાયત બેઠકનું મહત્વ રાજકીય રીતે ખૂબ વધી જાય છે.

ઇકોઝોનનો મુદ્દો સૌથી સંવેદનશીલ

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગીર સેન્સેટિવ ઇકોઝોનનો સંશોધિત કાયદો પસાર કર્યો છે. જે મેંદરડા જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પર તમામ રાજકીય પક્ષો માટે મતદાનના સમયમાં કસોટીનો કોયડો પણ બની શકે છે. આની સીધી નુકસાની વર્તમાન શાસકોને અને સીધો ફાયદો વર્તમાન વિપક્ષને થઈ શકે છે. જે જન પ્રતિનિધિ ઇકોઝોન કાયદાની અમલવારીને લઈને ખેડૂતોની ઈચ્છા મુજબનું વચન ચૂંટણીના આ સમયમાં આપશે તે મેંદરડા જિલ્લા પંચાયત સીટ જીતવામાં સફળ રહેશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે જ્યારે ઇકોઝોનનો કાયદો ગીર વિસ્તારમાં લાગુ થયો ત્યારે વર્તમાન શાસકો સત્તા પર હતા. જેની સામે વિપક્ષોએ ઇકોઝોનનો કાયદો કેન્દ્ર સરકારે પરત લેવો જોઈએ તેવા અનેક ગ્રામ પંચાયતના સરપંચોએ ઠરાવ કરીને કેન્દ્ર અને રાજ્યની સરકારને પત્રો મોકલ્યા છે. જેમાં હજુ કોઈ સમાધાનકારી વલણ આવ્યું નથી. તેની વચ્ચે પંચાયતની ચૂંટણી આવીને ઊભી છે.

