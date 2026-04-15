ભેસાણ જિલ્લા પંચાયતની સીટના છેલ્લાં 5 વર્ષના લેખાજોખા, જાણો સ્થાનિક મતદારોએ શું કહ્યું ?

ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર લેખાજોખા સિંચાઈનું પાણી ખેતીની વીજળી અને પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યો ગુમ થવાને લઈને સ્થાનિક મતદારોએ આપ્યો પ્રતિભાવ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 10:56 AM IST

જુનાગઢ: સમગ્ર રાજ્યમાં જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓ માટે પ્રચાર પ્રસાર ચાલી રહ્યો છે. તેની વચ્ચે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 5 નંબરની સીટ ધરાવતી ભેસાણ સીટ પર ઈટીવી ભારતે પાછલા પાંચ વર્ષમાં પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીને લઈને સ્થાનિક મતદારો પાસેથી તેમના પ્રતિભાવો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

જેમાં આજે પણ ખેતી માટે જરૂરી વીજળી, ખાતર, સિંચાઈનું પાણી, નવા-જૂની માટે લોનના હપ્તા, સ્થાનિક ગામડાઓમાં માર્ગ, પીવાનું પાણી, આવી સમસ્યા આજે પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે, મોટા ભાગના મતદારોએ પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન તેમના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને જોયા નથી અને તેના નામથી પણ અજાણ છે, આવો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

જુનાગઢ જિલ્લાની 5 નંબરની ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠક કે જ્યાં જિલ્લાની 30 પંચાયતોની સાથે રાજકીય પ્રચાર પ્રસાર ચાલી રહ્યો છે, એક તરફ રાજકીય પક્ષો પોતાના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ વિસ્તારના મતદારો પોતાની પાંચ વર્ષ જૂની સમસ્યાનો ઉકેલ કોણ લાવશે તેની વચ્ચે ભારે ગળમથલમાં જોવા મળી રહ્યા છે.

ઈટીવી ભારતે ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં આવતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોની રૂબરૂ મુલાકાત કરી હતી જેમાં ખેતી માટે વીજળી અને ખાતર ઉનાળા દરમિયાન સિંચાઈનું પાણી ગામડાના વિસ્તારોમાં પીવા માટે પાણી આવી અનેક સમસ્યાઓ આજે પણ પાંચ વર્ષથી સતત જોવા મળી રહી છે. જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યોની મુદત પૂર્ણ થઈ ગઈ પરંતુ પાછલા પાંચ વર્ષ પહેલાની આ સમસ્યા આજે પણ જેમની તેમ જોવા મળે છે. જેને લઈને સ્થાનિક મતદારોએ તેમની સમસ્યાને લઈને તેમના લોક પ્રતિનિધિ અંગે વ્યથાઓ ઠાલવી હતી.

પંચાયત સભ્યોની મુદત પૂર્ણ સમસ્યા જેમની તેમ

ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકના ચૂંટાયેલા સભ્યોની મુદત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, પરંતુ તેમની પાંચ વર્ષ જૂની સમસ્યા જેમની તેમ જોવા મળી રહી છે. આ વિસ્તારમાં સિંચાઈના પાણી માટે નર્મદાની કેનાલની પાઇપલાઇન નાખવામાં આવે છે, પરંતુ આ પાઇપ લાઈનમાં પાણી ત્યારે આવે જ્યારે ગામમાં ચૂંટણીના ઢોલ ઢબુકતા જોવા મળે જેવા ચૂંટણીના ઢોલ વાગતા બંધ થાય, એટલે બીજી તરફ નર્મદા કેનાલનું પાઈપ લાઈન મારફતે આવતું સિંચાઈનું પાણી પણ અદ્રશ્ય થઈ જાય તેવી જ રીતે આ વિસ્તારની બીજી મોટી સમસ્યા ખેતી લાયક વીજળીની પણ છે. આઠ કલાક વીજળી આપવા સરકાર વચનબધ્ધ થઈ છે, જે પૂરી પણ કરે છે. પરંતુ 8 કલાકની અંદર પાંચ વખત વીજ લાઈનમાં ટ્રેપ થાય છે, જેથી ખેડૂતો સરકારની આ જાહેરાતને કઈ રીતે મૂલવવી તેને લઈને પણ ખૂબ જ દ્વિધામાં જોવા મળી રહ્યા છે.

ગામડામાં પીવાના પાણીની સમસ્યા

ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠક હેઠળ આવતા નાના-મોટા ગામોમાં આજે પીવાના પાણીની પણ આટલી જ મોટી સમસ્યા છે, નર્મદાનું પાણી 20 દિવસે એક વખત આપવામાં આવે છે, એટલે નર્મદા સિવાય પીવાના પાણીના સ્થાનિક સોર્સ ગામ લોકોએ અથવા તો સ્થાનિક પંચાયતોએ સ્વયમ ઉભા કરવા પડે છે. ભેસાણ તાલુકામાં પીવાના પાણીને લઈને આજે પણ સમસ્યા છે, તેની પાછળનું મોટું કારણ આ વિસ્તારમાં કોઈ મોટી નદી કે જળાશયો નથી, જેથી પીવાના પાણી માટે અપ્રાકૃતિક સ્ત્રોત પર પણ આધારિત રહેવું પડે છે. પીવાના પાણી જેવી પાયાની અને પ્રાથમિક જરૂરિયાત લોક પ્રતિનિધિ અને ચૂંટાયેલા સભ્યો પૂરી કરી શકવામાં આજે પણ અસમર્થ જોવા મળે છે, જેનો વસવસો સ્થાનિક મતદારો વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.

ખેડૂતોને ધિરાણ મેળવવામાં પણ ખૂબ મુશ્કેલી

ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠક ગ્રામ્ય મતદારો અને ખેડૂતો સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી છે. આ વિસ્તારમાં ખેતીને લઈને ખેડૂતો સહકારી અને સરકારી બેન્ક અને ધિરાણ મંડળીઓ પર ધિરાણ લઈને પોતાની ખેતીને આગળ વધારી રહ્યા છે. ધિરાણ માટે પણ હવે ખેડૂતોને સૌથી મોટી સમસ્યા જોવા મળી રહે છે. આજથી કેટલાક વર્ષો પૂર્વે લોનમાં નવા જૂની કરવા માટે વ્યાજ માંથી ધિરાણની રકમ કપાત થતી હતી. પરંતુ હવે તેમાં પણ ખૂબ મોટો ફેરફાર થયો છે, અને ખેડૂતોએ લીધેલુ ધિરાણ નવાજૂની કરવા માટે રોકડ રકમ બેંક કે સહકારી સંસ્થાઓમાં ભરીને પોતાનું ધિરાણ નવાજૂનું કરી શકે છે. આ સમસ્યા ખેડૂતોને સૌથી વધારે નુકસાન કારક લાગે છે, ખેડૂતો માને છે કે જો તેમની પાસે રોકડ પૈસા હોય તો બેંક કે સહકારી સંસ્થામાંથી ધીરાણ લેવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી, પૈસાની સગવડ કરવા માટે ધિરાણની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. આવી સ્થિતિમાં જો નવાજૂની માટે રોકડ ભરવાની સ્થિતિ ઊભી થાય તો આ યોજના ખેડૂતોને કઈ રીતે ઉપયોગી બને તેને લઈને પણ ખૂબ મોટા સવાલો સ્થાનિક ખેડૂત મતદારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

જુનાગઢની ભેસાણ જિલ્લા પંચાયતની રાજકીય સ્થિતિ

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 05 નંબર ની ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં ભેસાણ એક અને બે ચણાકા, છોડવડી, હડમતીયા, વિશળ, મેંદપરા, રાણપુર-1 અને રાણપુર-2 ગામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 31,399 કુલ મતદારો મત અધિકાર ધરાવે છે. જેમાં 16,616 પુરુષ અને 14,783 મહિલા મતદારો આગામી 26મી તારીખ અને રવિવારે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને તેમના નવા જિલ્લા પંચાયતના પ્રતિનિધિને પસંદ કરવા માટે મતદાન કરશે.

