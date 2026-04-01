જૂનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલયમાં સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ

જુનાગઢ જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી સહિત મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી લડવા માંગતા ઉમેદવારોને સાંભળવા માટે ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

Published : April 1, 2026 at 8:28 PM IST

જુનાગઢ: રાજ્ય ચૂંટણી પાંચ દ્વારા ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. 15 મહાનગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 260 તાલુકા પંચાયત, 84 નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે. 26 એપ્રિલ, 2026એ મતદાનની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. ત્યારે આજે (1 માર્ચ) જુનાગઢ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત અને જૂનાગઢ સહિત જિલ્લાની અન્ય 9 તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી માટે ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા પૂર્વ સાંસદ જયસિંહ ચૌહાણની અધ્યક્ષતામાં અનિતાબેન પરમાર અને ગૌરાંગ પટેલની બનેલી ત્રણ સભ્યોની ટીમ જુનાગઢ આવી પહોંચી છે અને બે દિવસ સુધી ચૂંટણી લડવા માગતા તમામ મુરતિયાઓને સાંભળીને તેનો રિપોર્ટ પ્રદેશ ભાજપ ને કરશે ત્યારબાદ ઉમેદવારોની અંતિમયાદી જાહેર થશે

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ભાજપમાં ધમધમાટ

જુનાગઢ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવેલા ત્રણ સભ્યોની કમિટીના અધ્યક્ષ તરીકે જયસિંહ ચૌહાણ અનિતાબેન પરમાર અને ગૌરાંગ પટેલની બનેલી ટીમે આજે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત જિલ્લાની 9 તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી લડવા માંગતા ઉમેદવારોને સાંભળવા માટે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે જે આજે અને આવતી કાલે જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે યોજવામાં આવી છે

ચૂંટણી લડવા માંગતા ઉમેદવારોને સાંભળવામાં આવશે
બે દિવસ દરમિયાન કાર્યકરો નો જમાવડો

જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે આજે વંથલી, મેંદરડા, વિસાવદર, જુનાગઢ, માણાવદર, કેશોદ, માળીયા અને માંગરોળ તાલુકા પંચાયતની સાથે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની તમામ 30 બેઠકો પર ચૂંટણી લડવા માંગતા ઉમેદવારોને સાંભળવામાં આવશે. આવતી કાલે 2 માર્ચના રોજ ભેંસાણ તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં આવતી બે બેઠકની સાથે કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી લડવા માગતા મુરતિયાઓને સવારે દસ કલાકથી જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે સાંભળવામાં આવશે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ દાખવ્યો રસ
ત્યાર બાદ પ્રદેશમાંથી નિમવામાં આવેલા પદાધિકારીઓ સાંભળીને સમગ્ર પ્રક્રિયા શીલ બંધ કવરમાં પ્રદેશ ભાજપને રિપોર્ટિંગ કરશે, ત્યાર બાદ ત્રણ સભ્યોની બનેલી આ પેનલ માંથી કોઈ એક નામ પર પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા અંતિમ મહોર લગાવવામાં આવશે, અને ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સાથે તમામ નવ તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાના ઉમેદવારોની સત્તાવાર યાદી જાહેર થશે.

પૂર્વ સાંસદ જયસિંહ ચૌહાણની અધ્યક્ષતામાં અનિતાબેન પરમાર અને ગૌરાંગ પટેલની બનેલી ત્રણ સભ્યોની ટીમ જુનાગઢમાં
માધ્યમોને વિગતો આપવાનું ટાળ્યું

જુનાગઢ ખાતે સેન્સ પ્રક્રિયામાં સામેલ થયેલા પૂર્વ સાંસદ જયસિંહ ચૌહાણે પ્રદેશ ભાજપ ની સુચના અનુસાર સેન્સ પ્રક્રિયાને લઈને માધ્યમો સમક્ષ કોઈ પણ પ્રકારનું નિવેદન આપવાથી દૂર રહ્યા હતા. ભાજપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત જિલ્લા તાલુકા મહા નગરપાલિકા અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી લડવા માગતા ઉમેદવારો માટે સેન્સ પ્રક્રિયાનું આ પ્રથમ વખત આયોજન થયું છે, જેને કારણે પણ ખૂબ જ ગુપ્તતા પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા રાખવામાં આવી છે.

જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલયમાં કાર્યકરોનો જમાવડો
નાના પાયાના કાર્યકરો આ ચૂંટણીમાં મોટે ભાગે જોડાતા હોય છે, જેથી ભાજપે પ્રથમ વખત નાના કાર્યકરોને સાંભળીને તેમની ટિકિટ નક્કી કરવાનું આયોજન કર્યું છે, જે અંતર્ગત 1 માર્ચથી શરૂ થયેલી સેન્સ પ્રક્રિયા 2 માર્ચના રોજ બપોર બાદ પૂર્ણ થશે.

