વેરાવળ: આદરી વાવડી ગામે ભાજપની સભા, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ અને કોંગી ધારાસભ્ય વચ્ચે છેડાયો શાબ્દિક જંગ

BJP દ્વારા આયોજિત વિકાસ સંકલ્પ સભામાં પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ અને સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા સામે આક્રમક વલણ અપનાવતા શાબ્દિક જંગ છેડાયો.

ગીર સોમનાથમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું (Etv Bharat Gujarat)
Published : April 20, 2026 at 8:26 PM IST

ગીર સોમનાથ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું રાજકીય વાતાવરણ અત્યારથી ગરમાયું છે. વેરાવળ તાલુકાના આદરી વાવડી ગામે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) દ્વારા આયોજિત વિકાસ સંકલ્પ સભામાં પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ અને સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા સામે આક્રમક વલણ અપનાવતા શાબ્દિક જંગ છેડાયો છે.

સભાને સંબોધિત કરતાં વિશ્વકર્માએ ચુડાસમાને નિશાન બનાવતા જણાવ્યું કે તેઓ વિધાનસભામાં માત્ર હાજરી પૂરતા સીમિત રહે છે અને વિસ્તારના વિકાસ માટે કોઈ સશક્ત અવાજ ઉઠાવતા નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે સોમનાથમાં રોડ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના મોટા ભાગના કાર્યો ભાજપના સાંસદ અને સ્થાનિક નેતાઓની સતત રજૂઆતોને આભારી છે.

જોકે, ભાજપ પ્રમુખના આ આક્ષેપોનો સોમનાથના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ પલટવાર કર્યો છે. ચુડાસમાએ પોતાના બચાવમાં કહ્યું કે, "જો વિધાનસભાની કાર્યવાહીનું જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવે તો જનતાને ખબર પડી જશે કે હું ગૃહમાં કેટલા સવાલો પૂછું છું અને કેટલી વાર વિકાસના મુદ્દાઓ ઉઠાવું છું." તેમણે આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ ભાજપના મંત્રીઓ પાસે નથી હોતા એટલા માટે તેઓ ઉત્તર આપવાનું ટાળે છે.

વિમલ ચુડાસમાએ વળતો પ્રહાર કરતા ભાજપના ધારાસભ્યોની કાર્યશૈલી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કટાક્ષ કરતા જણાવ્યું કે, "ભાજપના ધારાસભ્યોને દિલ્હી કે ગાંધીનગરના કમલમ કાર્યાલયમાંથી ચિઠ્ઠી આવે એટલું જ તેઓ બોલી શકે છે, તેમની પોતાની કોઈ સ્વતંત્ર શક્તિ નથી." તેમણે પ્રદેશ પ્રમુખની હાજરીને વિપક્ષની તાકાત ગણાવતા કહ્યું કે, "સોમનાથમાં નાની જિલ્લા પંચાયતની બેઠક માટે પ્રદેશ પ્રમુખને આવવું પડે, એ જ સાબિત કરે છે કે અમારી પકડ અને તાકાત કેટલી મજબૂત છે."

આદરી વાવડી ખાતેની આ સભામાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપ કાર્યકરો અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ચૂંટણીના પડઘમ વાગતા જ બંને પક્ષો વચ્ચે આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપનો આ દોર સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ગીર સોમનાથમાં જોરદાર રાજકીય જંગ જોવા મળશે.

