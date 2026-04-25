સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી: મતદારો માટે ગરમીથી બચવા ખાસ બુથ પર ખાસ વ્યવસ્થા, જૂનાગઢમાં વિશેષ બુથ ઊભા કરાયા
Published : April 25, 2026 at 10:12 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન થવાનું છે. આ પહેલા તમામ જિલ્લામાં નગરપાલિકા, પાલિકા તથા જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીને લઈને પોલીંગ બુથની કામગીરી પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. આવતીકાલે સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદારો લોકશાહીના પર્વમાં પોતાનો કિંમતી વોટ આપશે. મતદારો માટે આકરી ગરમીથી રક્ષણ માટે બુથ પર પાણી-ORS સહિતની ખાસ વ્યવસ્થા પણ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે.
- બનાસકાંઠામાં 15 લાખ મતદારો આપશે વોટ
બનાસકાંઠામાં તાલુકા/જિલ્લા અને નગરપાલિકા માટે 1961 મતદાન મથકો પર 15.79 લાખથી વધુ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. આ અંગે વિગતવાર માહિતી આપતા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર મિહિર પટેલે જણાવ્યું કે, બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત, 10 તાલુકા પંચાયતો તેમજ પાલનપુર, ડીસા અને ધાનેરા નગરપાલિકાઓની ચૂંટણી માટે 26મી એપ્રિલના રોજ મતદાન યોજાશે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પારદર્શક અને સુચારુ રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંદાજે 1961 મતદાન મથકો ખાતે 15000થી વધુ પોલિંગ સ્ટાફ ફરજ બજાવશે.
જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલે કહ્યું કે, બનાસકાંઠા જિલ્લાના આંગણે ઉજવાતા લોકશાહીના આ પવિત્ર તહેવારમાં દરેક નાગરિક પોતાનો મતાધિકાર જાગૃતતાપૂર્વક અને જવાબદારીથી ઉપયોગ કરે તે જરૂરી છે. મતદાન એ દરેકની પવિત્ર ફરજ પણ છે, જે દેશના લોકતંત્રને મજબૂત બનાવે છે. આ મહા પર્વમાં જિલ્લાના તમામ મતદારો - યુવાનો, ભાઈઓ, બહેનો તેમજ વડીલો ઉત્સાહભેર અને નિર્ભયતાથી ભાગ લે અને વધુમાં વધુ મતદાન કરે તે માટે તેમણે નાગરિકોને અપીલ કરી હતી.
કેટલી બેઠકો માટે મતદાન?
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની કુલ 48 બેઠક પૈકી 47 બેઠક માટે ઉમેદવારો હરીફાઈમાં છે. 10 તાલુકા પંચાયતની કુલ 240 બેઠકો પૈકી 231 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાશે. ત્રણ નગરપાલિકાના કુલ 29 વોર્ડ માટે કુલ 116 બેઠક પૈકી 103 બેઠકો પર ચૂંટણીનું આયોજન કરાશે.
કેટલા અધિકારીઓ ફરજ બજાવશે?
જિલ્લા ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા તાલુકા - જિલ્લા પંચાયત માટે કુલ 1757 મતદાન મથક અને નગરપાલિકા માટે કુલ 204 મતદાન મથક પર મતદાતાઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. આ ચૂંટણી માટે કુલ 35 ચૂંટણી અધિકારીઓ, 81 મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીઓ અને 15000થી વધુ પોલિંગ સ્ટાફ ફરજ બજાવશે. જિલ્લામાં કુલ 9032 સી.યુ તથા બી.યુ ઈ.વી.એમનો ઉપયોગ કરાશે. જેમાં તાલુકા/જિલ્લા પંચાયત માટે 4078 સી.યુ તથા 4078 બી.યુ નો ઉપયોગ કરાશે. નગરપાલિકા માટે 292 સી.યુ અને 584 બી.યુ નો ચૂંટણી માટે ઉપયોગ કરાશે.
કેટલા મતદારો કરશે મતદાન?
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકા/જિલ્લા અને નગરપાલિકા વિસ્તાર માટે કુલ 15,79,767 મતદારો નોંધાયા છે. જિલ્લા/તાલુકા પંચાયત માટે કુલ 13,84,068 મતદારો નોંધાયા છે જેમાં 7,20,247 પુરુષ મતદારો 6,63,809 સ્ત્રી મતદારો અને 12 અન્ય મતદારો નોંધાયા છે. નગરપાલિકા માટે કુલ 1,95,699 મતદારો નોંધાયા છે જેમાં 1,02,439 પુરુષ મતદારો 93,256 સ્ત્રી મતદારો અને 4 અન્ય મતદારો નોંધાયા છે.
કેટલા સ્ટ્રોંગ રૂમ બનાવાયા?
બનાસકાંઠામાં ચૂંટણી માટે તાલુકા/જિલ્લા પંચાયત માટે તાલુકા મથકે કુલ 10 ડિસ્પેચિંગ સેન્ટર, નગરપાલિકા માટે 3 ડિસ્પેચિંગ સેન્ટર કાર્યરત છે. તાલુકા/જિલ્લા પંચાયત માટે કુલ 21 સ્ટ્રોંગ રૂમ અને નગરપાલિકા માટે કુલ 3 સ્ટ્રોગ રૂમ કાર્યરત છે.
- ગીર સોમનાથમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી માટે તંત્ર સજ્જ
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને શાંતિપૂર્ણ, નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે યોજવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ બન્યું છે. જિલ્લા પંચાયતની 28 બેઠકો, તાલુકા પંચાયતની 128 બેઠકો અને ચાર નગરપાલિકાની કુલ 128 બેઠકો માટે મતદાન થશે. જિલ્લા પંચાયત માટે 85 ઉમેદવારો અને તાલુકા પંચાયત માટે 354 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. ચૂંટણી માટે જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતના કુલ 815 મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 360 સંવેદનશીલ અને 9 અતિસંવેદનશીલ તરીકે ઓળખાયા છે.
આ પ્રક્રિયામાં આશરે 1850 ઈવીએમ અને 5000 જેટલો સ્ટાફ તૈનાત રહેશે. નગરપાલિકાની ચૂંટણી અંતર્ગત વેરાવળ-પાટણ, તાલાલા, સૂત્રાપાડા અને ઉના નગરપાલિકામાં મતદાન યોજાશે. અહીં કુલ 195 મતદાન મથકો છે, જેમાંથી 97 સંવેદનશીલ અને 11 અતિસંવેદનશીલ છે. કુલ 262 ઈવીએમનો ઉપયોગ થશે અને 1085 જેટલો સ્ટાફ ફરજ બજાવશે. મતદારોની સુવિધા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન મથકો પર છાંયડો, પીવાનું પાણી, ઓ.આર.એસ. તેમજ પ્રાથમિક સારવારની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે. દિવ્યાંગ મતદારો માટે વ્હીલચેર અને મદદનીશની વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવી છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત માટે 6,98,646 અને નગરપાલિકાઓ માટે 2,06,910 મતદારો નોંધાયેલા છે. મતદાન માટે મતદારોએ પોતાનું માન્ય ફોટો ઓળખપત્ર સાથે રાખવું ફરજિયાત છે. ચૂંટણી કાર્ડ સિવાય આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ સહિત અન્ય માન્ય દસ્તાવેજો પણ માન્ય રહેશે. આદર્શ આચારસંહિતાના અમલ માટે કંટ્રોલ રૂમ (02876-285251) કાર્યરત છે. તેમજ ચૂંટણી ખર્ચની મર્યાદા પણ નક્કી કરવામાં આવી છે. જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે અને પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે.
- જુનાગઢમાં વિશેષ બુથ ઊભા કરાયા
રવિવારે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની 36 બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. જૂનાગઢ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત માટે 7,71,030 મતદારો તેમજ કેશોદ નગરપાલિકા માટે 53,495 મળીને કુલ 8,24,525 જેટલા મતદારો પોતાના મત અધિકારનો ઉપયોગ કરશે. જેને લઇને જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. મતદાનને લઈને જુનાગઢ કલેક્ટર અનિલ કુમાર રાણાવસિયાએ વિગતો આપી હતી.
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 અને તાલુકા પંચાયતની 158 ની સાથે કેશોદ નગરપાલિકાની 36 બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. સવારે 7:00 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 6:00 વાગ્યા દરમિયાન મતદાન પ્રક્રિયા જિલ્લાના કુલ 1011 મતદાન મથકોમાં કરવામાં આવશે. મતદાન પ્રક્રિયાને લઈને જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા માધ્યમોને વિગતો આપવામાં આવી છે, તે મુજબ આ વખતે ખાસ ગરમીને ધ્યાને રાખીને મતદાન મથકમાં વિશેષ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. જેને લઈને મત આપવા માટે આવતા પ્રત્યેક મતદાર એકદમ સરળતાથી અને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી વગર પોતાનો મત આપી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. જેમાં પીવાનું પાણી ઓ.આર.એસ, મતદાન મથકમાં પંખા સાથેના વેઇટિંગ રૂમ અને ગરમીની સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને આરોગ્યના કર્મચારીઓને પણ મતદાન મથકમાં ખડે પગે રાખીને સંભવિત ગરમીના દિવસોમાં મતદાન પ્રક્રિયા સુચારું રૂપે પૂર્ણ થાય તેની વ્યવસ્થા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે.
લોકસભા-વિધાનસભાની જેમ વિશેષ બુથ કરાયા તૈયાર
લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આદર્શ મતદાન મથકો ઉભા કરવાની પરંપરા પાછલી ચૂંટણીઓથી શરૂ કરવામાં આવી છે. જે આ વખતે પ્રથમ વખત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પણ તેનો અમલ થવા જઈ રહ્યો છે. આદર્શ મતદાન મથકોમાં ગ્રીન પિન્ક ઓલ્ડ એજ પ્લાસ્ટિક ફ્રી અને યુવા બુથનો વિશેષ કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પિંક બૂથમાં માત્ર મહિલા કર્મચારીઓ જ મતદાનની તમામ પ્રક્રિયામાં સામેલ થશે. ગ્રીનબુથ એટલે કે આ એવું બુથ છે કે જ્યાં પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને પર્યાવરણની જાળવણીને લગતા બેનરો સૂચનો અને વૃક્ષો અને ફૂલછોડથી સુશોભિત કરવામાં આવશે. ઓલ્ડ એજ મતદાન મથકમાં મોટાભાગના કર્મચારીઓ જેની વય 50 વર્ષ કરતાં વધારાની હશે આવા મતદાન કર્મચારીઓને બુથમાં રાખવામાં આવશે. આ સિવાય પ્લાસ્ટિક ફ્રી મતદાન મથક કે જેમાં પ્લાસ્ટિકના પ્રદુષણને અટકાવી શકાય પ્લાસ્ટિક મુક્ત જીવન કઈ રીતે જીવી શકાય તે પ્રકારના તમામ સંદેશા અને સૂચન સાથે પ્લાસ્ટિક ફ્રી મતદાન મથકના વાતાવરણને જોઈને મતદાર વાતાવરણને પ્લાસ્ટિક મુક્ત બનાવે તે દિશામાં કામ કરે તે પ્રકારનું બુથ ઊભું થશે. તો યુવા બુથ આ બૂથમાં મતદાન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા તમામ કર્મચારી યુવાન વય જૂથ માંથી આવતા હશે.
કયા મતદાન મથકમાં કેવું બુથ
- વડાલ શાપુર નાકરા માનપુર મોટી ઘસારી અને ઢેલાણા આ મતદાન મથકો કે જ્યાં જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતનું મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે તે મતદાન મથકોને આદર્શ મતદાન મથક એટલે કે ગ્રીન મતદાન મથક તરીકે ઊભા કરવામાં આવ્યા છે.
- બિલખા મોણીયા ખડપીપળી માળીયા 01 અને ગોરેજ આ મતદાન મથકોને પીંક જાહેર કરાયા છે. જેમાં મતદાનની પ્રક્રિયા સાથે સામેલ તમામ કર્મચારીઓ મહિલા રાખવામાં આવી છે.
- સુલતાનાબાદ અને શીલ મતદાન મથકોને ઓલ્ડ એજ કેટેગરીમાં ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. અહીં મતદાન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા તમામ કર્મચારી 50 કે તેથી વધુ વય ધરાવતા હશે.
- પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઓછું થાય તેવા સંદેશા સાથે મીતડી મકતુપુર અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે વાછાણી કન્યા શાળામાં આ બુથ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે.
- યુવા બુથ કે જેમાં તમામ કર્મચારીઓ યુવાન વયના હશે તેવા મતદાન મથકો કાલસારી, ભેસાણ, માળીયા 02 અને કેશોદ નગરપાલિકાના આંબાવાડી મતદાન મથકમાં યુવા બૂથ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે.
- નવસારીમાં 181 બેઠકો માટે મતદાન
નવસારી જિલ્લામાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી-2026ને લઈને તંત્ર અને પોલીસ બંને સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ થઈ ગયા છે. ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે અને મતદાન પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ અને પારદર્શક રીતે યોજાય તે માટે વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ગુરુવારે નવસારી ખાતે નિવાસી અધિક કલેક્ટર વાય.બી. ઝાલાના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી પ્રેસ બ્રિફિંગમાં ચૂંટણી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. અધિક કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, આગામી 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ નવસારી મહાનગરપાલિકા, ગણદેવી નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત માટે મતદાન યોજાશે. જ્યારે 28 એપ્રિલે મતગણતરી હાથ ધરાશે.
જિલ્લામાં કુલ 238 બેઠકોમાંથી 57 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂકી છે, જ્યારે બાકી રહેલી 181 બેઠકો માટે મતદાન યોજાશે. આ બેઠકોમાં જિલ્લા પંચાયતની 21, તાલુકા પંચાયતની 108, નવસારી મહાનગરપાલિકાની 50 અને ગણદેવી નગરપાલિકાની 2 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે.
ચૂંટણી પ્રક્રિયાને સફળ બનાવવા માટે તંત્ર દ્વારા કુલ 139 રૂટ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ 5407 પોલિંગ સ્ટાફ અને 1675 પોલીસ કર્મચારીઓને ફરજ પર મુકવામાં આવ્યા છે. મતદાનની પ્રક્રિયા અંગે માહિતી આપતા અધિક કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, શહેરી વિસ્તારમાં મતદારોને ચાર મત આપવાની સુવિધા મળશે, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત માટે એક-એક એમ કુલ બે મત આપી શકાશે. ઉનાળાની ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ મતદાન મથકો પર પીવાના પાણી, છાયડો, મંડપ, પ્રાથમિક સારવાર કીટ તેમજ દિવ્યાંગ મતદારો માટે રેમ્પ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, જેથી મતદારોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે.
બીજી તરફ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને નવસારી જિલ્લા પોલીસ પણ એલર્ટ મોડ પર છે. 26 એપ્રિલે યોજાનારી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને લોખંડી સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે 65 પોલીસ અધિકારીઓ, SRPની એક કંપની તેમજ હોમગાર્ડ અને GRD સહિત કુલ અંદાજે 1950 જેટલા સુરક્ષાકર્મીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર પણ બાજ નજર રાખવા માટે ખાસ ડિજિટલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. કોઈપણ અફવા કે શંકાસ્પદ માહિતી સામે આવે તો તરત જ પોલીસને જાણ કરવા માટે નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે.
- જામનગરમાં ચૂંટણી પહેલા 4167 શખ્સો સામે અટકાયતી પગલાં
જામનગર જિલ્લામાં શાંતિપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ મતદાન પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણપણે સજ્જ થઈ ગયું છે. જામનગર જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) રવિ મોહન સૈનીએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગેની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, અસામાજિક તત્વો અને કાયદો-વ્યવસ્થા ખોરવનારા શખ્સો સામે કડક ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ચૂંટણી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કુલ 4167 શખ્સો સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. જેમાં: પ્રોહીબિશન કલમ-93 મુજબ 564 શખ્સોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા 15 શખ્સો સામે પાસા (PASA) હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે 03 શખ્સોને હદપાર (તડીપાર) કરવામાં આવ્યા છે.
દારૂના વેચાણ પર પોલીસનો વજ્રઘાત
ચૂંટણીમાં નશાખોરી અને ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ રોકવા માટે પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અત્યાર સુધીમાં રૂ. 1,50,27,850ની કિંમતની ઇંગ્લિશ દારૂની 33,281 બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, રૂ. 6,24,000ની કિંમતનો 3120 લીટર દેશી દારૂ પણ પકડી પાડવામાં આવ્યો છે.
ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને ચેકિંગ
SP રવિ મોહન સૈનીએ જણાવ્યું હતું કે, જામનગર જિલ્લાની કુલ 20 ચેકપોસ્ટ પર દિવસ-રાત સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 2,63,042 વાહનો તપાસવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણીના દિવસે સુરક્ષા વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કુલ 2735 પોલીસ કર્મચારીઓ ખડેપગે રહેશે. પોલીસ વડાએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયા પર પણ બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને અફવા ફેલાવનારાઓ સામે કડક હાથે કામ લેવામાં આવશે. જામનગરની જનતા નિર્ભય થઈને મતદાન કરી શકે તે માટે પોલીસ તંત્ર રાત-દિવસ મહેનત કરી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: