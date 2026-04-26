સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: મનપામાં સૌથી ઓછું, તા. પંચાયતમાં સૌથી વધુ મતદાન, ચુડાના આ મતદાન મથકે કાલે ફરી વોટિંગ

રાજ્યમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 1,10,30,000 મતદારોમાંથી 53,93,342 મતદારોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સંપન્ન
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સંપન્ન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 10:53 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો, 260 તાલુકા પંચાયકોની સામાન્ય ચૂંટણીઓ તથા 11 નગરપાલિકાઓની ખાલી પડેલી 13 બેઠકો પર પેટા ચૂંટણી આજે શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાઈ હતી. સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું. જેમાં આ વખતે તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ મતદાન નોંધાયું હતું, જ્યારે મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં સૌથી ઓછું મતદાન નોંધાયું હતું.

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ, આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચૂડા તાલુકાના જેપર ગામના મતદાન મથક નંબર 4/5 પર EVMમાં ટેકનિકલ ખામીના કાલણે તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની માટે આવતીકાલે 27 એપ્રિલે ફરીથી મતદાન યોજાશે. સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદારો પોતાનો મત આપી શકશે.

ક્રમસ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાનું નામમતદાનની પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ ટકાવારી
1મહાનગરપાલિકાઓ (સામાન્ય)49.02 %
2નગરપાલિકાઓ (સામાન્ય)59.50 %
3નગરપાલિકાઓ (પેટા)55.38 %
4જિલ્લા પંચાયતો (સામાન્ય)61.69 %
5તાલુકા પંચાયતો (સામાન્ય)62.38 %

વોટિંગમાં મહિલા કરતા પુરુષ મતદારોની ટકાવારી વધુ
રાજ્યમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 1,10,30,000 મતદારોમાંથી 53,93,342 મતદારોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જેમાંથી 29,95,725 પુરુષો અને 23,97,617 મહિલા મતદારો હતા. કુલ 52.57 ટકા પુરુષ મતદારો અને 45.2 ટકા મહિલા મતદારોએ મત આપ્યો હતો. આવી જ રીત નગરપાલિકામાં કુલ નોંધાયેલા 30,76,224 મતદારોમાંથી 18,30451 મતદારોએ વોટિંગ કર્યું હતું. જેમાં પુરુષ મતદારો 9,80,428 (61.28 %) અને 8,50,023 મહિલા મતદારો (56.91) હતા. નગરપાલિકાની પેટા ચૂંટણીમાં 29,739 કુલ મતદારોમાંથી 16,470એ મત આપ્યા. જેમાં પુરુષ મતદારો 8674 (56.52 %) અને મહિલા મતદારો 7796 (54.17) હતા. જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં 2,61,84,540 કુલ નોંધાયેલા મતદારોમાંથી 1,61,54,414 મતદારોએ વોટ આપ્યો. જેમાં પુરુષ મતદારો 86,32,964 (63.93 %) અને મહિલા મતદારો 1,61,54,414 (59.32 %) હતા. તાલુકા પંચાયતમાં કુલ 2,55,92,949 નોંધાયેલા મતદારોમાંથી 1,59,65,658 મતદારોએ વોટ આપ્યો. જેમાં પુરુષ મતદારો 85,19,348 (64.54 %) અને મહિલા મતદારો 74,46,310 (60.08 %) હતા.

EVMમાં સર્જાયેલી ખામીના આંકડા
EVMમાં સર્જાયેલી ખામીના આંકડા (Gujarat Election Commission)

