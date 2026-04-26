સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ, હર્ષ સંઘવીએ સુરતમાં કર્યું મતદાન, લોકોને મતદાન કરવા અપીલ કરી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં મતદાન કર્યું હતું જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સુરતમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
Published : April 26, 2026 at 11:48 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન થઇ રહ્યું છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં મતદાન કર્યું હતું જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સુરતમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યું મતદાન
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મતદાન કર્યા પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને મતદાનનો દિવસ છે. લોકશાહીનો આ પવિત્ર ઉત્સવ દરેક જણે મનાવવો જોઇએ. આ હક અને ફરજ બન્ને સાથે નિભાવવાનો અમૂલ્ય અવસર છે. દરેક જણ મતદાન કરી ભાજપના દરેકને દરેક ઉમેદવારને વિજયી બનાવે તેવી અપીલ કરૂ છું."
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ગરમી પણ છે, સાથે સાથે રજાનો દિવસ છે, બન્ને સાથે છે એટલે થોડુક હોય પણ મને લાગે છે કે હવે વોટિંગ શરૂ થશે. આપણે બધાને ફરીથી અપીલ કરૂં છું કે ગરમી હોય, લગ્નગાળો હોય તેમ છતાં પવિત્ર મત અવશ્ય આપવો જોઇએ."
આ પહેલા શનિવારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તમામ નાગરિકોને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં 100 ટકા મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી. તેમણે રાજ્યના તમામ મતદારોને લોકશાહીના આ પવિત્ર પર્વમાં ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કરવા વિનંતી કરી હતી.
નાગરિકોને મેસેજ આપતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું હતું કે લોકશાહીમાં મતદાનએ માત્ર અધિકાર જ નથી પણ નાગરિક તરીકે એક પવિત્ર ફરજ પણ છે. તેમણે કહ્યું કે દરેક મતદાન રાજ્યના ગામડાઓ, તાલુકાઓ, જિલ્લાઓ અને શહેરોના સર્વાંગી વિકાસને વધુ વેગ આપશે. મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના તમામ મતદારોને તેમના મતદાન મથકો પર પહોંચીને મતદાન કરવા અને તેમના પરિવારના સભ્યો, મિત્રો અને પડોશીઓને પણ મતદાન કરવા માટે પ્રેરિત કરવા અપીલ કરી હતી.
હર્ષ સંઘવીએ સુરતમાં કર્યું મતદાન
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં સુરતના એક મતદાન મથકમાં મતદાન કર્યું હતું જેમાં તેમણે જનભાગીદારી અને રાજ્યના વિકાસના માર્ગમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.
મતદાન બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના લોકો લોકશાહી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ચલાવવામાં આવતી વિકાસની રાજનીતિને મજબૂત બનાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં આગળ આવ્યા છે.
હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું, "આજે, મારા પરિવાર, શહેરના લોકો અને રાજ્યના લોકોએ મતદાન કર્યું છે. ગુજરાતના લોકો વડાપ્રધાન મોદીના વિકાસની રાજનીતિને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આગળ આવ્યા છે. ગુજરાતના નાગરિકો સાથે મળીને નવો ઇતિહાસ લખવા માટે તૈયાર છે. આજે, મેં પણ વિકાસની ગતિને વધુ ઝડપી બનાવવા માટે મતદાન કર્યું છે. મારા શહેર અને રાજ્યના લોકો પણ ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કરી રહ્યા છે. ભાજપ અને ગુજરાતના નાગરિકો બધા ટીમ ગુજરાત તરીકે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે."
