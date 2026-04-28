ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી, કઇ બેઠક પર કોણ જીત્યું, કોણ હાર્યું?
રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના પરિણામ જાહેર થઇ રહ્યા છે.
Published : April 28, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 1:45 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના પરિણામ જાહેર થઇ રહ્યા છે. ભાજપે મોટાભાગની બેઠકો પર પકડ મજબૂત બનાવી છે જ્યારે અમુક બેઠકો પર કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી પણ ટક્કર આપી રહી છે.
કઇ બેઠક પર કોણ જીત્યું અને કોની હાર થઇ
સુરતમાં મનોજ સોરઠિયા હાર્યા
સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીના મનોજ સોરઠિયાની હાર થઇ છે. AAPના મહામંત્રી મનોજ સોરઠિયાની વોર્ડ નંબર-4 પર હાર થઇ છે.
ભૂપત ભાયાણી હાર્યા
જૂનાગઢની ભેંસાણ જિલ્લા પંચાયતમાં AAP છોડીને ભાજપમાં જોડાયેલા પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણીનો પરાજય થયો છે. ભૂપત ભાયાણીને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર દિનેશ રૂપારેલિયાએ 1700 મતથી હરાવ્યા છે.
અરવલ્લીમાં પૂર્વ IPS મનોજ નિનામાની હાર
અરવલ્લીમાં પૂર્વ IPS અધિકારી મનોજ નિનામાની હાર થઇ છે. ભાજપના ઉમેદવાર મનોજ નિનામા ઓડ જિલ્લા પંચાયતથી ચૂંટણી લડ્યા હતા.
અલ્પેશ કથિરીયાની પત્નીની જીત
સુરત મહાનગરપાલિકામાં અલ્પેશ કથિરીયાની પત્નીની જીત થઇ છે. અલ્પેશ કથિરીયાના પત્નીની વોર્ડ નંબર-3માં જીત થઇ છે. આ વોર્ડમાં ભાજપની આખી પેનલનો વિજય થયો છે.
AAPમાંથી ભાજપમાં આવેલા રાજુ કરપડા જીત્યા
આમ આદમી પાર્ટીમાંથી પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં જોડાયેલા રાજુ કરપડાની જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર જીત થઇ છે. રાજુ કરપડા મુળી-2 બેઠક પરથી જીત્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર્સ અંકિતા પરમારનો વિજય
વડોદરાની પોર જિલ્લા પંચાયત બેઠક પરથી સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર અંકિતા પરમારનો વિજય થયો છે.
રાજકોટના RJ આભા દેસાઇની હાર
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ નંબર-10માંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અને RJ આભાએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. રેડિયો જોકીને કારણે RJ આભા યુવાઓમાં ચર્ચામાં રહેતી હતી જેને કારણે કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી હતી.
રવિન્દ્ર જાડેજાના બહેનની હાર
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નયનાબા જાડેજાની હાર થઇ છે. વોર્ડ નંબર-2માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નયનાબા જાડેજા હાર્યા છે.
મહેસાણામાં કમલમના પટાવાળા કોર્પોરેટર બન્યા
મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-13માં ભાજપની પેનલ જીતી છે. આ વોર્ડમાં કમલમના પટાવાળાની જીત થતા કોર્પોરેટર બનશે. આ વોર્ડમાં ભાજપ કમલમના પટાવાળા રમેશભાઇ ભીલ ભાજપના ઉમેદવાર હતા તેમની જીત થઇ છે.
માયાભાઇ આહિરની દીકરીની હાર
અમરેલી લાઠી તાલુકા પંચાયતની ચાવંડ બેઠક પરક લોકસાહિત્યકાર માયાભાઇ આહિરની દીકરી સોનલ આહિરની હાર થઇ છે. આ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર શાંતિબેન ડેર જીત્યા છે.
લોકગાયિકા નેહા સુથારનો વિજય
વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની કુદેડા બેઠક પરથી લોકગાયિકા નેહા સુથારનો વિજય થયો છે. નેહા સુથારનો 1390થી વધુ મતથી વિજય થયો છે.
ગુજરાતમાં સમાજવાદી પાર્ટીની એન્ટ્રી
અખિલેશ યાદવની પાર્ટી સમાજવાદી પાર્ટીએ ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં એન્ટ્રી કરી છે. ખેડામાં કઠલાલ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 4માં સમાજવાદી પાર્ટીએ જીત મેળવી છે.
ભુજ નગરપાલિકામાં AIMIMની એન્ટ્રી
ભુજ નગરપાલિકામાં AIMIMની એન્ટ્રી થઇ છે. વોર્ડ નંબર-1માં અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIMના 3 ઉમેદવાર જીત્યા છે જ્યારે એક બેઠક કોંગ્રેસના ફાળે ગઇ છે.
માત્ર એક મતથી વિજય
ભરૂચ પાલેજ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માત્ર એક મતથી જીત્યા છે. મોહસીન પઠાણ એક મતથી જીત્યા છે.
જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયત ટાઇ થઇ
જૂનાગઢ તાલુકા પંચાયત ટાઇ થઇ હતી. ભાજપને 9 અને AAPને 9 બેઠક મળી હતી.
