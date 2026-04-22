ખેડા: મહુધાના ચુણેલ ગામમાં પાણીની સમસ્યા બની ચૂંટણીનો સૌથી મોટો મુદ્દો, બે મહિલા ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ

8000 ની વસ્તી ધરાવતા ગામમાં વર્ષોથી પાણીનું વિતરણ અનિયમિત, ગ્રામજનોએ સરપંચ અને તંત્રની બેદરકારી વિશે વ્યક્ત કરી નારાજગી.

કોંગ્રેસ-ભાજપ આમને સામને (Etv Bharat Gujarat)
Published : April 22, 2026 at 1:34 PM IST

ખેડા: હાલ રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. એક તરફ ઉમેદવારો પોતાના વિસ્તારોમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ મતદારો પણ પોતાની સમસ્યાઓ રજૂ કરી રહ્યા છે. ચૂંટણીના આ માહોલમાં ખેડા જિલ્લાના મહુધા તાલુકા પંચાયતની ચુણેલ બેઠક પર બે મહિલા ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. અહીં મહિલા બેઠક હોવાથી કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને પક્ષમાંથી મહિલા ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

મહુધા તાલુકાનું ચુણેલ ગામ આશરે આઠ હજારની વસ્તી ધરાવે છે. ગત ટર્મમાં આ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારે જીત મેળવી હતી. હાલ અહીં કોંગ્રેસ તરફથી વીનાબેન ચૌહાણ અને ભાજપ તરફથી હર્ષાબેન કાછીયા પટેલ ઉમેદવાર છે. તાલુકાના મોટા ગામોમાંના એક એવા આ ગામમાં વર્ષો જૂની પીવાના પાણીની મુખ્ય સમસ્યા છે. ગામમાં વોટર વર્કસનું પીવાલાયક પાણી આવતું નથી અને જે થોડુંઘણું આવે છે તે પણ નિયમિત નથી હોતું. આ સિવાય જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ પણ પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે કહેવા પૂરતું જ છે. કેટલાય વિસ્તારોમાં નિયમિત પાણી મળતું નથી.

છેલ્લા 20 વર્ષથી પીવાના પાણી માટે લોકો વલખાં મારી રહ્યા છે. દિવસ દરમિયાન મહિલાઓ તેમજ આબાલવૃદ્ધ સૌને પીવાના પાણી માટે દોડાદોડ કરતા જોવા અહીં સામાન્ય બાબત છે. પીવાના પાણીની સમસ્યા દૂર કરી શકે એવા ઉમેદવારની પસંદગી કરવાનું મતદારો જણાવી રહ્યા છે. ચુણેલ ગામની બેઠક પરથી બંને મહિલા ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા હોવાથી ગ્રામજનો સહિત મહિલાઓને પડતી મુશ્કેલીઓને આ મહિલા ઉમેદવારો સારી રીતે સમજી શકશે તેવી અપેક્ષા લોકો રાખી રહ્યા છે. અહીં દરેક ચૂંટણીમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા મુખ્ય મુદ્દો બને છે. સમસ્યા એની એ જ જૂની રહે છે અને ઉમેદવાર નવા હોય છે, પરંતુ કોઈ રીતે આ સમસ્યાનો આજ સુધી ઉકેલ આવી શક્યો નથી.

ખેડા જિલ્લાના મહુધા તાલુકાનું ચુણેલ ગામ (Etv Bharat Gujarat)

પોતાની સમસ્યા અંગે વાત કરતાં ગ્રામજન કાશીબેને જણાવ્યું હતું કે, "સરપંચ પણ સામું જોતા નથી. વોટ લઈને ગયા પછી આવતા નથી. અત્યારે વોટ લેવા નીકળી પડ્યા છે. મત આપવાની ના નથી પણ અમારા ગરીબ લોકોની સામે જોતા નથી. અમારે બિલકુલ પાણી આવતું નથી. અમે ઘેર ઘેર પંપ મૂક્યા, મોટરો મૂકી તો મોટરો મૂકતાંય પાણી આવતું નથી." અન્ય ગ્રામજન મીનાબેને જણાવ્યું હતું કે, "અમારે પાણીની સમસ્યા છે. પાણી સહેજેય આવતું નથી. પંચાયતમાં ગયા બે-ત્રણ વાર તો સરપંચ સંતાઈ ગયા. તલાટીએ એવું કહ્યું કે અમે આવીશું, બધી લાઈન ચેક કરી લઈશું પછી તમારું પાણી ચાલુ થશે. કોઈ જોવા આવતું નથી."

તાલુકા પંચાયત કચેરી, મહુધા (Etv Bharat Gujarat)

હાલ તો બંને ઉમેદવારો ગામની પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ ઉમેદવાર વીનાબેન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "જનતાનો સાથ નિભાવીશ અને જનતા માટે સારા કામો કરીશ. ગામને કશું કહેવાપણું રાખીશ નહીં."

ચુણેલ ગામમાં પાણીની સમસ્યા બની ચૂંટણીનો સૌથી મોટો મુદ્દો (Etv Bharat Gujarat)

ભાજપ ઉમેદવાર હર્ષાબેન કા. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રચારમાં નીકળ્યા છીએ તો બધા કહે છે પાણીની વ્યવસ્થા નથી, રોડ-રસ્તાની વ્યવસ્થા નથી. તો હું એમ કહું છું કે હું જીતીને આવીશ તો તમારી બધાની સમસ્યા દૂર કરીશ."

વર્ષો જૂની પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ આ વખતે આવે છે કે કેમ તે જોવાનું રહ્યું. ગામની મુખ્ય સમસ્યાને લઈને હવે મતદારોના નિર્ણય પર સૌની નજર ટકેલી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ખેડા જિલ્લાને મળ્યો નવો ફાગવેલ તાલુકો, CMએ 348 કરોડના વિવિધ વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત
  2. ખેડા: ફતેપુરા ગ્રામ પંચાયતનો મોટો નિર્ણય, ગામમાં દારૂ વેચનારને પંચાયત તરફથી મળતા લાભો અને સુવિધાઓ પર પ્રતિબંધ

