તાપી: કાનપુરા બેઠકના મતદારોનો અનોખો વિરોધ, સોસાયટીના મુખ્ય દ્વાર પર લગાવ્યા 'પ્રચાર બંધી'ના બેનરો
250 થી વધુ મકાનો ધરાવતી ફ્લાવર સિટીના રહીશોએ ગ્રામ પંચાયતની બેદરકારી સામે મતદાનનો બહિષ્કાર કરવાનું એલાન કર્યું.
Published : April 22, 2026 at 8:28 PM IST
તાપી: ચૂંટણીઓ નજીક આવતાં જ દરેક પક્ષના ઉમેદવારો પ્રચારમાં વ્યસ્ત બની મતદારોને રીઝવવા માટે આકર્ષક વાયદા અને વચનોની ઝડી વરસાવે છે. પરંતુ ચૂંટાઈ આવ્યા બાદ સ્થિતિ યથાવત રહેતી હોવાનો આક્ષેપ કાનપુરા બેઠકના મતદારો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
આ અસંતોષને વ્યક્ત કરતાં, સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પોતાની સોસાયટીના પ્રવેશદ્વારે કોઈપણ પક્ષના ઉમેદવાર કે તેમના સમર્થકોને પ્રવેશ ન આપવા અંગેના બેનરો લગાવી અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
એક તરફ દરેક પક્ષના ઉમેદવારો ચૂંટણી કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત જણાય છે, તો બીજી તરફ મતદારો પણ પોતાની વર્ષો જૂની માંગોની પૂર્તતા માટે મેદાને આવી ચૂંટણી બહિષ્કારનું શસ્ત્ર ઉપાડી રહ્યા છે. કંઈક આવું જ તાપી જિલ્લાના વ્યારાની કાનપુરા ગ્રામ પંચાયત બેઠકમાં સમાવિષ્ટ ફ્લાવર સિટી સોસાયટીના રહીશોએ કરી બતાવ્યું છે.
અહીં ઘણા લાંબા સમયથી કચરાના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. ઉપરથી ચોમાસા દરમ્યાન પણ પાણીના ભરાવાને લઈ સ્થાનિકોને ખૂબ જ તકલીફનો સામનો કરવો પડે છે. આ અંગે વારંવારની રજૂઆતો કરવા છતાં તેમાં ઉકેલ ન આવતા સોસાયટીના રહીશોએ મતદાન બહિષ્કારના બેનરો સોસાયટીના મુખ્ય ગેટ પર લગાવ્યા છે.
ફ્લાવર સિટી સોસાયટીની વાત કરવામાં આવે તો સોસાયટીમાં 250 થી વધુ ઘરો આવેલા છે. વરસોથી તેમની માંગ રહી છે કે કાનપુરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ફ્લાવર સિટી અને તેની આસપાસની સોસાયટીઓનો કચરો સમયસર લઈ જવામાં આવે. પરંતુ ગ્રામ પંચાયતના સત્તાધીશો આયોજન વગર કચરો સમયસર ન ઉપાડતા સોસાયટીની આજુબાજુ રોડની સાઇડમાં લોકો કચરો ફેંકી જાય છે. આના કારણે રોગચાળો ફેલાવાનો ડર તેમને સતાવે છે.
સાથે જ દર વર્ષે ચોમાસાની ઋતુમાં ફ્લાવર સિટીના મુખ્ય ગેટની બહાર રસ્તા પર ગૂંથણ સમાં પાણી ભરાઈ જતા હોવાને કારણે તેમને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવે છે. ગ્રામ પંચાયતને વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં તેમની માંગ સંતોષાઈ ન હતી. આથી આજે તેમણે ચૂંટણી બહિષ્કાર કરવાના પોસ્ટર લગાવી કોઈ પણ પક્ષના લોકોને સોસાયટીમાં પ્રચાર માટે આવવાની મનાઈ ફરમાવી દીધી છે.
