ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે 44 બેઠકો સાથે કબજો જમાવ્યો, કોંગ્રેસના ઉમેદવારે 8મી વખત ઐતિહાસિક જીત મેળવી

ઉત્તર કૃષ્ણનગર વોર્ડમાં સતત આઠમી વખત જીતેલા ભરતભાઈ બુધેલિયાની પ્રતિક્રિયા, 'પ્રજાનો મેન્ડેટ સ્વીકારીએ, પણ 100 ટકા સંતોષ નથી.'

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનો 44 બેઠકો સાથે કબજો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનો 44 બેઠકો સાથે કબજો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટેની મતગણતરી સવારથી શરૂ થઈને બપોર સુધીમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ. પરિણામોમાં પ્રજાએ ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, જો કે ગત ચૂંટણીની જેમ જ આ વખતે પણ ભાજપને 44 અને કોંગ્રેસને 8 બેઠકો મળી છે. કોઈનો વધારો થયો નથી કે કોઈનો ઘટાડો. મતગણતરી કેન્દ્રમાંથી જીતીને તથા હારીને બહાર આવતા ઉમેદવારોની પ્રતિક્રિયાઓ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની રહી, જેમાં કુંભારવાડા વોર્ડનો ઉલટફેર અને સતત આઠમી વખત જીત નોંધાવનાર કોંગ્રેસી નેતાનું નિવેદન ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

ભાજપની સત્તા યથાવત, શહેર પ્રમુખનો વિકાસનો દાવો
મતગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું કે, “52માંથી 44 બેઠકો ભાજપને અને 8 કોંગ્રેસને મળી છે. સાતમી વખત મહાનગરપાલિકામાં અમે સત્તા સંભાળવા જઈ રહ્યા છીએ. પ્રજાએ વિશ્વાસ મૂક્યો, કાર્યકરોએ તડકામાં પણ ભારે મહેનત કરી.” તેમણે આગામી વિઝન અંગે જણાવ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમ, બાગ-બગીચા અને નવા ઉદ્યોગો લાવવા માટે યોજના ઘડાઈ રહી છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનો 44 બેઠકો સાથે કબજો (Etv Bharat Gujarat)

કુંભારવાડાની હાઈપ્રોફાઈલ ટક્કર: જીતુ વાઘાણીના પ્રયાસો નિષ્ફળ
ચૂંટણીનો સૌથી ચર્ચિત મુકાબલો કુંભારવાડા વોર્ડ નંબર 2માં જોવા મળ્યો. કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ અંગત રસ લઈને પૂરું જોર લગાવ્યું, હીરાભાઈ સોલંકી પણ મેદાનમાં ઉતર્યા, પરંતુ કોંગ્રેસના કિશન મેર અને જેતુનબેન રાઠોડની પેનલે જંગી બહુમતીથી જીત મેળવી. વિજેતા બનેલા કિશન મેરે કહ્યું, “આ વોર્ડ ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો હતો. વોર્ડ અને જીતુભાઈ એવું માનતા હતા કે પૈસાથી બધું જીતી શકાય છે, પણ લોકોએ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. ભાજપે સામ, દામ, દંડની નીતિ અપનાવી, પૈસાથી મતદારો ખરીદવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ અમારી જીત એ વાતનો પુરાવો છે કે લોકો વિકાસ ઈચ્છે છે. આવતા દિવસોમાં વોર્ડના વિકાસના કામો આગળ ધપાવીશું.”

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે 44 બેઠકો સાથે કબજો જમાવ્યો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે 44 બેઠકો સાથે કબજો જમાવ્યો (Etv Bharat Gujarat)

8મી વખત જીતનાર કોંગ્રેસી નેતાની પ્રતિક્રિયા
ઉત્તર કૃષ્ણનગર વોર્ડમાં કોંગ્રેસ પેનલ વિજેતા બની, અને અહીંના ઉમેદવાર ભરતભાઈ બુધેલિયાએ સતત આઠમી વખત જીતનો વિક્રમ સર્જ્યો. તેઓ જણાવે છે, “આઠ ટર્મથી સતત જીતી રહ્યો છું, નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતાથી કામ કર્યું છે. વચ્ચે એક વખત વહીવટદારનું શાસન ન હોત તો નવમી વખત જીત થઈ હોત. મતદારોનો વિશ્વાસ તૂટવા દઈશું નહીં. જોકે સમગ્ર ચૂંટણી પરિણામ અંગે હું 100 ટકા સંતુષ્ટ નથી, જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે તે ધાર્યા બહારનું છે. પણ પ્રજાનો મેન્ડેટ અમે સ્વીકારીએ છીએ.”

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ જાહેર
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું પરિણામ જાહેર (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય વોર્ડોમાં શું બોલ્યા વિજેતા-પરાજિત ઉમેદવારો
વોર્ડ નંબર 12 (ઉત્તર સરદારનગર)માંથી ભાજપના મિતલબેન માંડલિયાએ જણાવ્યું, “લોકોએ નગરસેવક તરીકે ચૂંટ્યા, સૌનો આભાર, શહેર પ્રમુખનો પણ આભાર.” તો વોર્ડ નંબર 9માંથી ચૂંટાયેલા કોંગ્રેસના કાંતિભાઈ સોલંકી, જેઓ સેન્ટીંગનું કામ કરીને ગુજરાન ચલાવે છે, તેમણે કહ્યું, “સામાન્ય પરિવારમાંથી આવું છું, પ્રજાએ બહુમતીથી જીતાડ્યો. આગામી દિવસોમાં વોર્ડમાં વિકાસના કામો કરીશ.”

વોર્ડ નંબર 1 (ચિત્રા ફુલસર નારી)માં ભાજપના ઉપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ વિજયને વિકાસની જીત ગણાવતા કહ્યું કે 210 કરોડના કામો કર્યા છે અને લોકોના સુખ-દુઃખમાં સાથે રહેવાથી આ જંગી બહુમતી મળી છે. ત્યાં જ હારેલા કોંગ્રેસના કાંતિભાઈ ગોહેલે આક્ષેપ કર્યો, “ડોર-ટુ-ડોર લોકો મળતા હતા, અમારી સાથે છે એમ કહેતા હતા. છતાં હાર મળી. ચૂંટણી સમયે કાવાદાવા કરાયા, ઇવીએમમાં પણ કંઇક થયું લાગે છે.”

કોંગ્રેસના ઉમેદવારે 8મી વખત ઐતિહાસિક જીત મેળવી
કોંગ્રેસના ઉમેદવારે 8મી વખત ઐતિહાસિક જીત મેળવી (Etv Bharat Gujarat)


એકંદરે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું ચિત્ર ગત ચૂંટણી જેવું જ રહ્યું – ભાજપ 44, કોંગ્રેસ 8. ભાજપ સાતમી વખત સત્તા સંભાળવા જઈ રહી છે, ત્યારે કોંગ્રેસે જૂનાગઢની જેમ અહીં શૂન્ય અવકાશ સર્જ્યો નથી, પરંતુ કેટલાક ગઢ જાળવી રાખ્યા છે. કુંભારવાડા જેવા ચર્ચિત વોર્ડમાં મંત્રીના પ્રયાસો છતાં કોંગ્રેસની જીત અને એક ઉમેદવારની સતત આઠમી વખતની સફળતા દર્શાવે છે કે સ્થાનિક સ્તરે વ્યક્તિગત વિશ્વસનીયતા અને કામનો રિપોર્ટ મહત્ત્વનો છે. હવે જોવાનું રહે છે કે વિકાસના વિઝનની વાત કરતું ભાજપ શાસન આગામી ટર્મમાં કયાં મોટા પ્રોજેક્ટ શહેરને આપે છે.

TAGGED:

BHAVNAGAR MUNICIPAL POLLS
BJP RETAINS POWER
CONGRESS EIGHT SEATS
KUMBHARWADA UPSET
BHAVNAGAR MUNICIPAL ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.