મહેસાણા: રામપુરા કુકસ ગામના મતદારો મતદાનનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી, જાણો શું છે કારણ
મહેસાણાના રામપુરા કુકસ ગામના 997 મતદારોનો નિર્ણય, સરકાર નહીં સાંભળે તો સંસદ, વિધાનસભા, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સહિતની દરેક ચૂંટણીમાં મતદાનનો સામૂહિક બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી.
Published : April 17, 2026 at 2:18 PM IST
મહેસાણા: શહેરને અડીને આવેલા રામપુરા કુકસ ગામમાં હાલ ભારે રોષ અને આક્રોશનો માહોલ છે. ગામના લોકોની સ્પષ્ટ ના છતાં તેમના ગામને બળજબરીપૂર્વક મહાનગરપાલિકામાં ભેળવી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ હવે ટાઉન પ્લાનિંગ (TP) અને ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (DP) સ્કીમના નામે ખેડૂતોની 40 ટકા જેટલી કિંમતી ખેતીની જમીન કપાતમાં લઈ લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલે ગામના નાના-પાયાના ખેડૂતો અને પશુપાલકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે અને તેમણે સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો તેમની જમીન છીનવાઈ જશે અને તેમને ન્યાય નહીં મળે તો આખું ગામ આગામી તમામ ચૂંટણીઓનો 100 ટકા બહિષ્કાર કરશે.
ગ્રામસભાનો ઠરાવ અવગણીને દાદાગીરીથી મનપામાં ભેળવી દીધાનો આક્રોશ
રામપુરા કુકસ ગામના આગેવાનો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે પણ વિધાનસભા સ્તરે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની રચનાની ચર્ચા થઈ ત્યારથી જ આ ગામના લોકો તેનો સતત વિરોધ કરી રહ્યા હતા. ગ્રામજનોએ આ બાબતે કાયદેસરની પ્રક્રિયા હાથ ધરતા સત્તાવાર ગ્રામસભા બોલાવી હતી અને તેમાં 'ગામને કોઈપણ સંજોગોમાં નગરપાલિકા કે મહાનગરપાલિકામાં ભેળવવામાં ન આવે' તેવો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઠરાવ અને ગ્રામજનોની લાગણીને સંપૂર્ણપણે અવગણીને, સરકારી તંત્ર દ્વારા દાદાગીરીથી રામપુરા કુકસ ગામને મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની હદમાં સમાવી લેવામાં આવ્યું છે. આ અન્યાય સામે ગામના લોકોએ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે અને હાલમાં આ સમગ્ર મામલો માનનીય અદાલતમાં વિચારાધીન છે.
કોર્ટ કેસ ચાલતો હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા ટીપી-ડીપીના નકશા જાહેર કરી દેતા ખેડૂતોમાં ચિંતા
કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ હોય અને મનપાના વિરોધનો મુદ્દો ગરમ હોય ત્યારે જ મનપા દ્વારા ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમનો નકશો જાહેર કરી દેવામાં આવતા ગ્રામજનોનો રોષ સાતમા આસમાને પહોંચી ગયો છે. ખેડૂતોની મુખ્ય ફરિયાદ એ છે કે રામપુરા કુકસ ગામમાં કોઈ મોટા જમીનદારો કે શ્રીમંત ઉદ્યોગપતિઓ રહેતા નથી. ગામની મોટાભાગની વસ્તી નાના અને સીમાંત ખેડૂતોની છે, જેઓ પાસે માત્ર એક વીઘું, બે વીઘા કે અડધો વીઘો જમીન છે. જો સરકારી નકશા મુજબ આ નાનકડી જમીનમાંથી પણ 40 ટકા જમીન કપાતમાં જતી રહેશે તો ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની જશે.
ખેડૂતોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે, "અમારી પાસે માત્ર બે વીઘા જમીન છે. જો તેમાંથી 40 ટકા કપાઈ જશે તો અમે સંપૂર્ણપણે જમીન વિહોણા થઈ જઈશું. અમારી ગુજરાન ચલાવવાનો કોઈ બીજો આધાર નથી."
ખેતી અને પશુપાલન જ જીવનનો આધાર, ઔદ્યોગિક વિકાસના નામે ગામ વિખેરાઈ જવાનો ભય
સ્થાનિક ગ્રામજનો અને પશુપાલકોએ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે રામપુરા કુકસમાં મોટાભાગના પરિવારો ખેતી અને પશુપાલનના વ્યવસાય પર જ આધાર રાખે છે. ગામમાં કોઈ મોટી ફેક્ટરીઓ કે ઉદ્યોગો નથી. લોકો પાસે કોઈ મોટી સરકારી કે ખાનગી નોકરીઓનો સહારો પણ નથી. જો ખેતીની જમીન જ કપાતમાં જતી રહેશે તો પશુઓને ચારો ક્યાંથી આવશે અને તેમને રાખવા ક્યાં જવું તે એક અઘરો પ્રશ્ન બની જશે. ગ્રામજનોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી કે વિકાસના નામે આ રીતે દબાણ કરવામાં આવશે તો આગામી પાંચ વર્ષમાં આખું ગામ વિખેરાઈ જશે અને લોકોએ બીજે સ્થળે સ્થળાંતર કરવાનો વારો આવશે.
997 મતદારોનો એકસૂરે ચૂંટણી બહિષ્કારનો ઠરાવ
રામપુરા કુકસ ગામની કુલ વસ્તી આશરે 1200 જેટલી છે અને અહીં 997 જેટલા નોંધાયેલા મતદારો છે. આ સમગ્ર મુદ્દે ગામનો યુવાન હોય કે વડીલ, દરેક એકજૂથ છે. ગ્રામજનોએ આજે એક સૂરે જાહેરાત કરી કે જો રાજ્ય સરકાર કે વહીવટી તંત્ર તેમની માંગણીઓ નહીં સાંભળે અને તેમના અસ્તિત્વનો સવાલ બની ચૂકેલી 40 ટકા જમીન કપાતના નિર્ણયને પાછો નહીં ખેંચે, તો આખું ગામ એક સાથે આગામી દરેક ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરશે. તેમણે ચીમકી આપી કે લોકસભા, વિધાનસભા, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી કે અન્ય કોઈ ચૂંટણી હોય, તેમાં રામપુરા કુકસનો એક પણ મત નહીં પડે અને 100 ટકા મતદાનનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે. સ્થાનિકોએ અંતે ઉમેર્યું કે, "અમારો વિરોધ વિકાસનો નથી, પરંતુ વિકાસના નામે નાના ખેડૂતોની કમર તોડવાનો અમે સખત વિરોધ કરીશું."
