રાજકોટ: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 51.60% મતદાન: 44 ડિગ્રી ગરમી વચ્ચે 5.08 લાખ મતદારોએ કર્યો મતાધિકારનો ઉપયોગ

પુરુષોની તુલનાએ મહિલા મતદાન નીચું, મહાનગરપાલિકામાં 46.56%, જિલ્લા પંચાયતમાં 54.77% મહિલાઓએ મતદાન કર્યું, વોર્ડ-15માં સૌથી વધુ 68.39% અને વોર્ડ-1માં સૌથી ઓછું 43.12% નોંધાયું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 4:51 PM IST

રાજકોટ: રાજ્યભરમાં 26મી એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણી માટે યોજાયેલા મતદાનના આખરી આંકડા જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભારે ગરમી અને 44.4 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે પણ લાખો નાગરિકોએ મતદાનની કતારમાં ઊભા રહી લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો હતો.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 5,08,715 (15.60%) નાગરિકોએ મતદાન કર્યું હતું. તેમાં 2,87,132 પુરુષો (56.29 ટકા) અને 2,21,583 મહિલાઓ (46.56%) સામેલ રહ્યા. મતદાનની દૃષ્ટિએ વોર્ડ નંબર-15 સૌથી આગળ રહ્યો જ્યાં 68.39 ટકા મતદાન નોંધાયું, જ્યારે વોર્ડ-1માં સૌથી ઓછું 43.12% થયું.

રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની 36 બેઠકો માટે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કુલ 5,75,746 (60.19 %) મતદારોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. તેમાં 3,26,720 પુરુષો (65.16%) અને 2,49,026 મહિલાઓ (54.77%)નો સમાવેશ થાય છે. બેડલા 4-બેઠક પર સૌથી વધુ 75.31% મતદાન થયું, જ્યારે 9-દડવી બેઠક પર 47.29 ટકાનું સૌથી ઓછું મતદાન નોંધાયું.

જિલ્લાની 11 તાલુકા પંચાયતોની વિવિધ બેઠકોની ચૂંટણીમાં કુલ 5,65,307 (60.36%) નાગરિકોએ મતદાન કર્યું. જેમાં 3,20,700 પુરુષો (65.33%) અને 2,44,607 મહિલાઓ (54.94%)એ ભાગ લીધો.

ગોંડલ નગરપાલિકાના સાત વોર્ડની ચૂંટણીમાં 25,626 (48.51%) મતદારોએ મત આપ્યા. તેમાં 14,601 પુરુષો (53.41%) અને 11,025 મહિલાઓ (43.25%) હતા. વોર્ડ-4માં સૌથી વધુ 64.43% મતદાન થયું, જ્યારે વોર્ડ-7માં માત્ર 36% નોંધાયું.

તીવ્ર ગરમી અને 44.4 ડિગ્રી તાપમાનના કારણે મતદાન ધાર્યા કરતાં ઓછું રહ્યું હતું.

હવે ચૂંટણીતંત્ર મતગણતરીની તૈયારીમાં જોડાઈ ગયું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના 18 વોર્ડની 72 બેઠકો પર ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ છે. કુલ 236 ઉમેદવારોનું ભાવિ ઇવીએમ (EVM) મશીનોમાં કેદ થઈ ચૂક્યું છે. તમામ ઇવીએમને કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે અલગ-અલગ 6 સ્ટ્રોંગ રૂમમાં રાખવામાં આવ્યા છે. મતગણતરી કેન્દ્ર તરીકે પાંધી લૉ કોલેજ, ચૌધરી હાઈસ્કૂલ, વિરાણી હાઈસ્કૂલ, AVPTI કોલેજ, જસાણી સ્કૂલ અને રણછોડદાસ કામ્યુનિટી હોલની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

દરેક ગણતરી કેન્દ્રમાં ત્રણ વોર્ડની મતપેટીઓની ગણતરી હાથ ધરાશે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે ઇવીએમ સ્ટ્રોંગ રૂમના 50 મીટરના વિસ્તારમાં કોઈપણનો પ્રવેશ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા પોલીસ કાફલા સાથે ફાયર બ્રિગેડની ટુકડી પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે.

