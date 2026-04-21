વેરાવળમાં રાજકીય ભાષણો વિવાદનું કેન્દ્ર બન્યા, સંયુક્ત મુસ્લિમ સેવા સમાજે પોલીસમાં નોંધાવી ફરિયાદ

પૂર્વ નગરસેવક અફઝલ પંજા સહિતના આગેવાનોએ લેખિત અરજીમાં જાહેર સભા દરમિયાન અશોભનીય ભાષાના ઉપયોગનો લગાવ્યો આક્ષેપ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 7:59 PM IST

ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના વેરાવળ શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે રાજકીય ભાષણોને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે. ઉશ્કેરણીજનક અને અશોભનીય ભાષાના ઉપયોગને કારણે શહેરની શાંતિ અને સામાજિક સૌહાર્દ જોખમાઈ શકે તેવી ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ મુદ્દે સંયુક્ત મુસ્લિમ સેવા સમાજે સક્રિયતા દાખવી પોલીસ તંત્રનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે.

સમાજના પ્રમુખ તેમજ પૂર્વ નગરસેવક અફઝલ પંજા સહિતના આગેવાનોએ વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં વેરાવળ શહેર ભાજપ પ્રમુખ શૈલેષ મેસવાણિયા પર જાહેર સભાઓ દરમિયાન ઉશ્કેરણીજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો ગંભીર આક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

સમાજના આગેવાનોનું માનવું છે કે આવા નિવેદનો શહેરમાં વેરઝેર ફેલાવી શકે છે અને વર્ષોથી જાળવાતી શાંતિપૂર્ણ પરંપરાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

આગેવાનોએ જણાવ્યું કે વેરાવળ શહેર હંમેશા શાંતિ, સહઅસ્તિત્વ અને સામાજિક એકતાનું પ્રતિક રહ્યું છે. પરંતુ રાજકીય સ્વાર્થ માટે કરવામાં આવતા આવા 'વાણી વિલાસ'થી સમાજમાં તણાવ વધવાની શક્યતા રહે છે, જે ભવિષ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને પણ અસર કરી શકે છે.

ફરિયાદમાં પોલીસ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સમાજના પ્રતિનિધિઓએ ચેતવણી આપી છે કે જો સમયસર પગલાં નહીં લેવાય તો નિર્દોષ નાગરિકોને તેની અસર ભોગવવી પડી શકે છે.

આ મામલે વેરાવળ સિટી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.એન. ગઢવીએ જણાવ્યું કે મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો તરફથી લેખિત અરજી મળી છે અને હાલ તેની તપાસ ચાલી રહી છે. જો તપાસ દરમિયાન કોઈ વાંધાજનક બાબત સામે આવશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

રાજકીય ગરમાવો વચ્ચે ઉભા થયેલા આવા વિવાદો લોકશાહીના મૂળભૂત મૂલ્યો સામે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. હવે શહેરની શાંતિ જાળવવા માટે પોલીસ તંત્રની આગળની કાર્યવાહી પર સૌની નજર ટકેલી છે.

