નવસારીમાં આચારસંહિતાનો ભંગ: અધિકારીઓ દ્વારા નવસારી વોર્ડ 2 ના કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ચૂંટણી કાર્યાલય હટાવાયું
રામદેવપીર મંદિરની સામેની ઓફિસની ફરિયાદ મળતા MMC નોડલ અધિકારી, દબાણ શાખા અને જલાલપુર પોલીસની ટીમે ઘટના સ્થળે આવીને કોંગ્રેસના ઝંડા અને પ્રચાર સામગ્રી કરી જપ્ત.
Published : April 19, 2026 at 4:00 PM IST
નવસારી: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને નવસારી શહેરમાં રાજકીય જંગ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે ત્યારે વહીવટી તંત્ર પણ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. આચારસંહિતાના કડક અમલીકરણના ભાગરૂપે શનિવારે વોર્ડ નંબર 2 સ્થિત રામદેવપીર મંદિર સામે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિપુલ મકવાણાની ગેરકાયદેસર ચૂંટણી કાર્યાલય પર મહાનગરપાલિકાની દબાણ શાખા, એમસીસીના નોડલ અધિકારી અને જલાલપુર પોલીસની ટીમે દરોડો પાડીને મંડપ અને બેનરો સહિતની પ્રચાર સામગ્રી દૂર કરી હતી. તંત્રની આ કાર્યવાહી બાદ કોંગ્રેસ ઉમેદવારે પરવાનગીનો દાવો કરતાં આક્ષેપોની રાજનીતિ શરૂ થતાં ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે.
ફરિયાદ મળતા જ તંત્ર સક્રિય
નવસારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના દિવસો નજીક આવતા જ રાજકીય પક્ષો પ્રચારમાં વ્યસ્ત બન્યા છે, પરંતુ આ સાથે જ આચારસંહિતાના ભંગના કિસ્સાઓ પણ સામે આવી રહ્યા છે. વોર્ડ નંબર 2 માં રામદેવપીર મંદિરની સામે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિપુલ મકવાણાની ખાનગી ઓફિસનો ચૂંટણી કાર્યાલય તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાની અને ત્યાં ગેરકાયદેસર મંડપ તેમજ બેનરો લગાવવામાં આવ્યા હોવાની ચોક્કસ ફરિયાદ તંત્રને મળી હતી. આ ફરિયાદના આધારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા મહાનગરપાલિકાની દબાણ શાખા, આચારસંહિતાના નોડલ અધિકારી આઈ. એમ. પઠાણ અને જલાલપુર પોલીસની સંયુક્ત ટીમ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી.
દબાણ શાખાએ દૂર કર્યો મંડપ અને પ્રચાર સામગ્રી
તંત્રની ટીમે ઘટના સ્થળે તપાસ કરતા જણાયું કે સક્ષમ અધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી વિના જ જાહેર જગ્યા પર મોટો મંડપ નાખવામાં આવ્યો હતો અને દિવાલો પર વિશાળ બેનરો લગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. દબાણ શાખાના કર્મચારીઓએ તાબડતોબ કાર્યવાહી કરતા ઓફિસની બહાર ઉભા કરાયેલા મંડપને દૂર કર્યો હતો અને કોંગ્રેસના ઝંડા સહિતની તમામ પ્રચાર સામગ્રી અને બેનરો હટાવી દીધા હતા. આ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન વિસ્તારમાં ભારે ભીડ એકત્ર થઈ ગઈ હતી અને રાજકીય તણાવનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ઉમેદવાર વિપુલ મકવાણાનો બચાવ અને આક્ષેપો
તંત્રની કાર્યવાહી બાદ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિપુલ મકવાણાએ ખુલાસો કરતા જણાવ્યું હતું કે આ તેમની ખાનગી માલિકીની ઓફિસ છે અને તેમણે મંડપ ઉભો કરવા માટેની તમામ જરૂરી લેખિત મંજૂરી મેળવી લીધી છે. તેમણે આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, "અમારી પાસે તમામ કાયદેસરના કાગળો છે, તેમ છતાં પાલિકાની ટીમ દ્વારા દમનકારી વલણ અપનાવીને અમારી પ્રચાર સામગ્રી દૂર કરવામાં આવી રહી છે. આ સીધી રીતે રાજકીય દ્વેષભાવનું પરિણામ છે." જોકે, આ મામલે નોડલ અધિકારી આઈ. એમ. પઠાણે મીડિયાના સવાલોના જવાબમાં કોઈપણ પ્રકારની ટિપ્પણી કરવાનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરી દીધો હતો અને કહ્યું કે આ અંગેનો રિપોર્ટ ઉચ્ચ અધિકારીઓને મોકલવામાં આવશે.
સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ
નોંધનીય છે કે ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા ઉમેદવારોને સરળતા રહે તે માટે 'સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ' શરૂ કરવામાં આવી છે. આ વ્યવસ્થા અંતર્ગત પોલીસ, આરટીઓ અને નગરપાલિકાના અધિકારીઓ એક જ સ્થળે બેસીને કોઈપણ પ્રચાર સામગ્રી, વાહન પરવાનગી કે મંડપની મંજૂરી માટેની અરજીનો માત્ર 2 થી 3 કલાકમાં નિકાલ કરી આપે છે. આ હોવા છતાં કેટલાક ઉમેદવારો દ્વારા સક્ષમ અધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી લીધા વગર જ ઓફિસો શરૂ કરી દેવાની અને બેનરો લગાવી દેવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, જેના કારણે MCC એન્ફોર્સમેન્ટ ટીમો રાત-દિવસ દોડધામ કરી રહી છે.
આ ઘટના બાદ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ સત્તાધારી ભાજપ પર તંત્રનો દુરુપયોગ કરવાના આક્ષેપો કરતા રાજકીય વાતાવરણ વધુ ગરમાયું છે. સ્થાનિક રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનીએ તો જેમ જેમ મતદાનની તારીખ નજીક આવતી જશે તેમ તેમ આચારસંહિતાના ભંગના આવા કિસ્સાઓમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં પણ નિયમોનો ભંગ કરનારાઓ સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે, જેથી સ્વતંત્ર અને ન્યાયપૂર્ણ ચૂંટણીની પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
આ પણ વાંચો...