સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂર્વે ગુજરાત સંપૂર્ણ સજ્જ, લાખો કર્મચારીઓ-પોલીસ જવાનો મથકો પર રવાના, ગરમી વચ્ચે આરોગ્ય સુવિધાઓ તૈનાત
રાજ્યભરમાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા સહિત સ્થાનિક સંસ્થાઓની સામાન્ય ચૂંટણી અને પેટા ચૂંટણી માટે અંતિમ ઓપ આપી દેવાયો, ઈવીએમ ફાળવણી પોલિંગ સ્ટાફ અને પોલીસ મતદાન મથકે રવાના.
Published : April 25, 2026 at 7:06 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી-2026ને લઈને ગુજરાત આવતીકાલે મતદાન માટે સંપૂર્ણપણે સજ્જ થઈ ગયું છે. રાજ્યની 17 મહાનગરપાલિકા, 150 થી વધુ નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 265 તાલુકા પંચાયત સહિતની સંસ્થાઓ માટે યોજાનારા આ મતદાન માટે આજે ઇવીએમ સહિતની ચૂંટણી સામગ્રીનું વિતરણ, કડક સુરક્ષાબંદોબસ્ત અને ગરમીને પહોંચી વળવા મેડિકલ ટીમોની તૈનાતી જેવી તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. નવસારી જિલ્લામાં પ્રથમ વખત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી થઈ રહી છે તો સુરત, સાબરકાંઠા, ભાવનગર અને નર્મદામાં જેવા જિલ્લાઓમાં લાખો મતદારો માટે છાંયડા, પાણી અને ORSની પૂરતી સગવડ કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને શંકાસ્પદ તત્વો સામે અટકાયતી પગલાં લેવાયાં છે. ચૂંટણી પંચ અને જિલ્લા તંત્રએ મતદારોને નીડર અને પારદર્શક વાતાવરણમાં મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે. આજે સવારથી જ ચૂંટણી સ્ટાફ અને સુરક્ષા કર્મીઓને ઈવીએમ તેમજ જરૂરી સામગ્રી સાથે મતદાન મથકો પર રવાના કરવાની કામગીરી સુચારૂ રીતે પાર પાડવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણીને લઈ અત્યાર સુધીમાં 8000થી વધુ વ્યક્તિઓ સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અને કરોડો રૂપિયાનો દારૂ-ડ્રગ્સ જપ્ત કરાયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર 24/7 મોનિટરિંગ સેલ સક્રિય છે.
નવસારી જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને વહીવટી તંત્ર સજ્જ
નવસારી જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ વખતે નવસારીમાં પહેલીવાર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે, જેને કારણે મતદારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા સરળતાથી પૂરી થાય તે માટે સંસ્કાર ભારતી હાઈસ્કૂલ ખાતેથી મોટી સંખ્યામાં પોલિંગ સ્ટાફ અને પોલીસ જવાનોને જરૂરી સાધનો સાથે રવાના કરવામાં આવ્યા છે. આશરે 5,400 જેટલા પોલિંગ કર્મચારીઓ અને 2,000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને ચૂંટણી ફરજ સોંપવામાં આવી છે. તેમને નિમણૂક પત્રો, સ્ટેશનરી તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM)નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.
જિલ્લા કલેક્ટરે ખાતરી આપી છે કે સમગ્ર ચૂંટણી નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે યોજાશે. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ તંત્ર પણ સંપૂર્ણ એલર્ટ છે. નવસારી માટે આ ચૂંટણી ઐતિહાસિક બની રહી છે, કારણ કે શહેરમાં પ્રથમ વખત મહાનગરપાલિકાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે. આ અંગે મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે ઉત્સુક છે.
નર્મદા જિલ્લામાં ચૂંટણીનો માહોલ
નર્મદા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી-2026 માટે વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. રાજપીપલા નગરપાલિકા અને પંચાયતોની બેઠકો માટે યોજાનારા મતદાનને લઈને તમામ વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતની 22 બેઠકો, તાલુકા પંચાયતની 102 બેઠકો અને રાજપીપલા નગરપાલિકાના 7 વોર્ડની 26 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે. મતદાર યાદી મુજબ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 11884 પુરુષ, 12873 મહિલા અને 1 અન્ય મળીને કુલ 24058 મતદારો નોંધાયેલા છે. જ્યારે પંચાયત ચૂંટણી માટે 2,09,943 પુરુષ, 2,05,758 મહિલા અને 3 અન્ય એમ કુલ 4,15,704 મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે.
મતદાન પ્રક્રિયાને સુચારૂ બનાવવા ચૂંટણી મંડળ માટે 53 બેલેટ યુનિટ અને 45 કંટ્રોલ યુનિટ ફાળવવામાં આવ્યા છે. સલામતી માટે નર્મદા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા તમામ બૂથો પર SRP અને હોમગાર્ડના જવાનો તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે. DySP, PI, PSI જેવા અધિકારીઓ પણ સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા છે. ખાસ કરીને જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા મતદાન મથકો પર વોકીટોકી દ્વારા સતત સંપર્ક રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી દૂરના વિસ્તારોમાં પણ ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય. આમ, નર્મદા જિલ્લા તંત્ર નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક ચૂંટણી માટે સંપૂર્ણ સજ્જ છે.
સુરત: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને વહીવટી અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા આખરી ઓપ આપી દેવાયો
સુરત જિલ્લામાં આવતીકાલે યોજાનાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે વહીવટી અને પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ થઈ ગયું છે. આજે તમામ ડિસ્પેચિંગ સેન્ટરો પરથી EVM મશીનો અને ચૂંટણી સામગ્રી સાથે ઝોનલ ઓફિસરો તથા કર્મચારીઓને કડક સુરક્ષા વચ્ચે મતદાન મથકો તરફ રવાના કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લાની કેટલીક બેઠકો પર ઉમેદવારો બિનહરીફ પણ જાહેર થયા છે, જેમાં જિલ્લા પંચાયતની 36માંથી 5, તાલુકા પંચાયતની 204માંથી 21 અને તરસાડી નગરપાલિકાની 18 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે.
ગરમી અને હીટવેવની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ મતદાન મથકો પર પીવાના પાણી અને કટોકટી માટે મેડિકલ ટીમ તૈનાત રહેશે. સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયાએ સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરતાં જણાવ્યું કે કુલ 1160 બૂથ માટે SRP, હોમગાર્ડ્સ, GRD અને SRD સહિત 2705 જવાનો તૈનાત કરાયા છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારો પર ખાસ નજર રાખવા 77 સેક્ટર રૂટ પર બોડી વોર્ન કેમેરાથી સજ્જ પોલીસ તહેનાત કરાઈ છે. શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી માટે અત્યાર સુધી 8000થી વધુ લોકો સામે અટકાયતી પગલાં લેવાયા છે અને કરોડો રૂપિયાનો દારૂ-ડ્રગ્સ જપ્ત કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર 24/7 દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવતીકાલે યોજાનાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે વહીવટી તંત્રે તડામાર તૈયારી
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવતીકાલે યોજાનાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે વહીવટી તંત્રે તડામાર તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. હિંમતનગર ખાતેથી આજે જિલ્લાના 1300થી વધુ મતદાન મથકો માટે 6000થી વધુ પોલિંગ સ્ટાફ અને 2000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને EVM સહિતની ચૂંટણી સામગ્રી સાથે રવાના કરવામાં આવ્યા છે.
હવામાન વિભાગના યલો એલર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તમામ મતદાન કેન્દ્રો પર ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દરેક બૂથ પર મેડિકલ ટીમ અને જરૂરી દવાઓ-સાધનો સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા છે, સાથે જ 108 એમ્બ્યુલન્સ અને મેડિકલ વાન પણ તૈનાત કરાઈ છે જેથી ગરમીને કારણે કોઈ મતદારને તકલીફ પડે તો તાત્કાલિક સારવાર મળી શકે.
જિલ્લામાં 34 જિલ્લા પંચાયત અને 3 નગરપાલિકાની કુલ 301 બેઠકો માટે 838 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. આવતીકાલે 9 લાખથી વધુ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ અને પારદર્શક રીતે પાર પડે તે માટે તંત્ર એલર્ટ છે અને આદર્શ આચાર સંહિતાનું ચુસ્ત પાલન સુનિશ્ચિત કરાયું છે.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટણીને લઈને સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ
આવતીકાલે તા. 26 એપ્રિલે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના 48 વોર્ડમાં મતદાન યોજાશે. આ માટે જુદા જુદા મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં વિશેષ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. શાહપુર-દરિયાપુર વોર્ડના બૂથ નંબર 3, શાહપુર ગુજરાતી શાળા નં. 15 પર પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર રાકેશ પાલીવાલાએ જણાવ્યું કે ત્યાં EVM મશીનો ગોઠવાયા છે. પોલીસનો પૂરતો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે, શાહપુર પોલીસ સ્ટેશન સહિત શહેર પોલીસના જવાનો તહેનાત છે. ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને મતદારો માટે પીવાના પાણી અને ORS પેકેટની વ્યવસ્થા કરાઈ છે, સાથે જ ટેન્ટ લગાવીને છાંયડો પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે.
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર સુજીત કુમારે તમામ મતદારોને લોકશાહીના આ પર્વમાં ઉત્સાહપૂર્વક જોડાઈ પોતાના મતાધિકારનો અચૂક ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે દરેક મતદાન મથકે પૂરતા પ્રમાણમાં છાંયડો, પાણી અને ઇમરજન્સી માટે મેડિકલ ટીમો તૈનાત છે. સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. નોંધનીય છે કે રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાઓ સહિત વિવિધ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે આવતીકાલે મતદાન થશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટણીને લઈને સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ
રાજકોટ શહેરમાં આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે મતદાન થનાર છે ત્યારે પોલીસ તંત્ર શાંતિપૂર્ણ મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. ઝોન-1ના ડીસીપીએ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં જાતે જઈ ફૂટ પેટ્રોલિંગનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને પોલીસ ટીમોને જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી. આ કવાયતનો ઉદ્દેશ મતદારોમાં સુરક્ષાનો ભાવ જગાડવાનો અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ ચુસ્ત બનાવવાનો છે. પોલીસે સંવેદનશીલ પોકેટ વિસ્તારોમાં આકસ્મિક ચેકિંગ અને કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યા છે.
ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા શખ્સોની ગતિવિધિઓ પર બારીક નજર રાખી તેમની અટકાયતી ધરપકડોની કાર્યવાહી તેજ કરવામાં આવી છે. તમામ મતદાન મથકો માટે સુરક્ષા પ્લાન તૈયાર છે; સંવેદનશીલ મથકો પર વધારાની પોલીસ કુમક અને જરૂર જણાય તો પેરામિલિટરી ફોર્સ તહેનાત કરવાનું આયોજન છે. પોલીસે નાગરિકોને કોઈપણ ભય વગર મતદાન કરવા અપીલ કરી છે તથા શંકાસ્પદ હિલચાલ પર તાત્કાલિક જાણ કરવા જણાવ્યું છે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટણીને લઈને સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ
ભાવનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત આવતીકાલે યોજાનારા મતદાન માટે આજે વહેલી સવારથી EVM (ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન) ફાળવણીની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આકરી ગરમી વચ્ચે પણ ચૂંટણીપંચ દ્વારા નિમાયેલા કર્મચારીઓએ ખડતળ વાતાવરણમાં પોતાની ફરજ બજાવી અને જરૂરી સાધન-સામગ્રી સાથે પોતાના મતદાન મથકો તરફ પ્રયાણ કર્યું.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની કુલ ૫૨ બેઠકો (13 વોર્ડ) માટે શહેરમાં ૪૪૫ જેટલા મતદાન મથકો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. શામળદાસ કોલેજ અને વિરાણી સ્કૂલ જેવા મધ્યસ્થ સ્થળો પરથી EVM તેમજ મતદાન માટેની અન્ય સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. દરેક ટુકડીએ મળેલી સામગ્રીની ચકાસણી કરી, ત્યારબાદ ચૂંટણીપંચ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી ખાસ બસોમાં બેસી પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તેઓ પોતાના નિર્ધારિત બૂથ પર પહોંચી ગયા હતા. મહાનગરપાલિકા માટે કુલ 2120 પોલિંગ સ્ટાફ અને ૩૫૦ પોલીસ કર્મચારીઓની તહેનાતી કરવામાં આવી છે. મતદાર યાદી મુજબ શહેરમાં ૨,૩૫,૯૧૭ પુરુષ, 2,22,449 મહિલા અને 10 અન્ય મળીને કુલ 4,58,376 મતદારો 150 ઉમેદવારોના ભાવિનો નિર્ણય કરશે.
મહાનગરપાલિકા ઉપરાંત ભાવનગર જિલ્લાની ત્રણ નગરપાલિકાઓમાં પણ આવતીકાલે મતદાન થશે. મહુવા નગરપાલિકા માટે 74 મતદાન મથકો પર 72942 મતદારો, પાલીતાણા માટે 56 મથકો પર 45417 મતદારો અને વલભીપુર માટે ૧૫ મથકો પર 13140 મતદારો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. નગરપાલિકા વિસ્તારોની કુલ મતદાર સંખ્યા 132499 છે. જ્યારે તાલુકા પંચાયત ચૂંટણીઓ માટે જિલ્લાના ભાવનગર, ઘોઘા, તળાજા, મહુવા, જેસર, પાલીતાણા, ગારીયાધાર, સિહોર, ઉમરાળા અને વલભીપુર એમ ૧૦ તાલુકામાં કુલ 1140249 મતદારો પોતાના ઉમેદવારને ચૂંટવા માટે મતદાન કરશે.
ગઈકાલે ચૂંટણી પ્રચારનો ઘોંઘાટ શાંત થતાં જ વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ થઈ ગયા છે. આકરી ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ મતદાન મથકો પર પીવાના પાણી, છાંયડા અને તાત્કાલિક સારવાર માટે મેડિકલ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા શાંતિપૂર્ણ મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાઈ ગયો છે.
