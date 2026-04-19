લાંભામાં વાયદા વિરુદ્ધ વાસ્તવિકતા! પાણી, રસ્તા અને ગટર પ્રશ્ને જનતા બેહાલ – આ વખતે કોને મળશે જનમત?

રાણીપુર, સૈજપુર, પીપળજ અને કમોડ જેવા વિસ્તારોમાં વર્ષોથી ભેદભાવનો આરોપ, સ્થાનિક નેન્સીબેનનો સવાલ, "શું ફક્ત ચૂંટણીમાં જ અમારું અસ્તિત્વ સ્વીકારાશે?"

લાંભા વોર્ડ નંબર-46માં રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 8:41 PM IST

Updated : April 19, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને શહેરના દક્ષિણ ઝોનમાં આવેલા લાંભા વોર્ડ નંબર-46માં રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે. એક તરફ ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે પરંપરાગત ટક્કર જામી છે તો બીજી તરફ અપક્ષ ઉમેદવારોના આગમનથી મુકાબલો રસપ્રદ બન્યો છે. જોકે, આ રાજકીય જંગ વચ્ચે લાંભા વોર્ડના 82 હજાર જેટલા મતદારો મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવે પરેશાન છે. ઔદ્યોગિક એકમોની ભરમાર ધરાવતા આ વિસ્તારમાં પીવાના શુદ્ધ પાણીની અછત, પાકા રસ્તાઓની અધૂરી કામગીરી, વારંવાર ઊભરાતી ગટરો અને અપૂર્ણ નગરસેવાઓ સ્થાનિક લોકો માટે કાયમી માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે.

લાંભા વોર્ડમાં રાણીપુર, સૈજપુર, પીપળજ, કમોડ અને નારોલ શાહવાડી જેવા વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. આ સમગ્ર વોર્ડમાં કુલ આશરે 82,000 જેટલા નોંધાયેલા મતદારો છે. ચૂંટણીનું પરિણામ નક્કી કરવામાં અહીંનું સામાજિક સમીકરણ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. અંદાજિત આંકડા મુજબ આ વોર્ડમાં 20,000 દલિત, 13,000 ઠાકોર, 5,000 પાટીદાર અને 18,000 જેટલા હિન્દી ભાષી તેમજ અન્ય સમુદાયોના મતદારો રહે છે. ઔદ્યોગિક એકમોની સંખ્યા વધુ હોવાથી આ વિસ્તાર મહેસૂલી અને રોજગારીની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનો ગણાય છે, છતાં અહીંના રહીશોનું જીવન અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલું છે.

રાણીપુર ગામની વેદના: પાણી, રસ્તા અને ગટરનો ત્રાહિમામ પોકાર

લાંભા વોર્ડમાં આવેલું રાણીપુર ગામ આજે પણ અનેક મૂળભૂત સુવિધાઓથી વંચિત છે. અહીં મુખ્યત્વે ભરવાડ, દલિત અને ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકો વસવાટ કરે છે. ગામના લોકોની સૌથી મોટી ફરિયાદ પીવાના શુદ્ધ પાણીને લઈને છે. સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે પાણી મેળવવા માટે તેમને રોજિંદા ધોરણે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. આ ઉપરાંત, પાકા રોડ-રસ્તાઓની અછતને કારણે ચોમાસામાં કાદવ-કીચડ અને ઉનાળામાં ધૂળની ડમરીઓ સ્થાનિકોની હાલત કફોડી બનાવે છે. વરસાદની ઋતુમાં વારંવાર ઊભરાતી ગટરો અને ગંદા પાણીના ભરાવાની સમસ્યાથી રોગચાળાનો ભય સતત સતાવતો રહે છે. ગ્રામજનોએ અનેક વખત મહાનગરપાલિકા અને સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ તેમની સમસ્યાઓનો કોઈ સ્થાયી ઉકેલ આવ્યો નથી.

"નેતાઓ માત્ર ચૂંટણીમાં જ દેખાય છે" - સ્થાનિકોનો આક્ષેપ

સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં સરકાર અને તંત્ર પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું માનવું છે કે મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ વિસ્તાર સાથે ભેદભાવપૂર્ણ વર્તન કરવામાં આવે છે. રાણીપુરનાં સ્થાનિક મહિલા નેન્સીબેને પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "ચૂંટણી આવે એટલે નેતાઓ મત માગવા માટે ઉમટી પડે છે અને મોટા મોટા વાયદા કરે છે. પરંતુ ચૂંટણી જીત્યા બાદ પાંચ વર્ષ સુધી કોઈ અમારા વિસ્તારમાં પગ મૂકવાનું પણ પસંદ કરતું નથી. અમને હવે એવા શિક્ષિત અને જવાબદાર નેતાની જરૂર છે, જે ઇમાનદારીથી કામ કરે અને ઇશ્વરનો ડર રાખે."

અપક્ષ ઉમેદવારોની નો એન્ટ્રી
ચૂંટણીનું ગણિત અને ઉમેદવારોની વિગતો

ગત કાર્યકાળ દરમિયાન લાંભા વોર્ડમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) તરફથી ચાંદની પટેલ, જશોદા આંબલીયાર અને માનસિંગ સોલંકી કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાયા હતા, જ્યારે કાળુભાઈ ભરવાડ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે વિજયી થયા હતા. આમ છતાં, વોર્ડમાં વિકાસના પ્રશ્નો હજુ પણ યથાવત છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં ફરી એકવાર આ તમામ પક્ષો અને ઉમેદવારો વચ્ચે રસપ્રદ ટક્કર જોવા મળી રહી છે.

પાણી, રસ્તા અને ગટર પ્રશ્ને જનતા બેહાલ
ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ): ભાજપ તરફથી વર્તમાન કોર્પોરેટર ચાંદની પટેલ, અંજુબેન ઠાકોર, રાહુલ ભરવાડ અને ચંદ્રકાંત જોશી મેદાનમાં છે.

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ: કોંગ્રેસે આ વોર્ડમાં ઘનશ્યામસિંહ પરમાર, કૈલાશબેન ઠાકોર, ચિરાગભાઈ ઠાકોર અને અસ્મિતાબેન ચાવડા પર દાવ લગાવ્યો છે.

અપક્ષ: ગત ટર્મના અપક્ષ કોર્પોરેટર કાળુભાઈ ભરવાડે ફરી એકવાર પોતાનું નસીબ અજમાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને તેઓ અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

શું બદલાશે લાંભાનું ભાવિ?

હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે વિકાસના આ મુદ્દાઓ અને સ્થાનિક સમસ્યાઓ સામે લાંભા વોર્ડના 82 હજાર મતદારો કોને પસંદ કરશે? શું ભાજપ ફરી એકવાર પોતાની સત્તા જાળવી રાખવામાં સફળ રહેશે, કોંગ્રેસ વર્ષોના વનવાસ બાદ કમબેક કરશે, કે પછી અપક્ષ ઉમેદવારો સત્તાનું સમીકરણ બગાડશે? સ્થાનિક મતદારોનો મૂડ જોતા લાગે છે કે આ વખતે તેઓ માત્ર પક્ષના ચિહ્નને નહીં, પરંતુ ઉમેદવારની કામગીરી અને સ્થાનિક સમસ્યાઓ પ્રત્યેની સંવેદનશીલતાને મહત્ત્વ આપવાના મૂડમાં છે. આ તમામ સવાલોના જવાબ તો મતપેટી ખુલ્યા બાદ જ મળશે, પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે લાંભા વોર્ડની ચૂંટણી આ વખતે છેલ્લી ઘડી સુધી રોમાંચક રહેવાની છે.

