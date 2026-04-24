જૂનાગઢ: કેશોદ નગરપાલિકા ચૂંટણી પૂર્વે મતદારોનો ગંભીર આક્ષેપ, 5 વર્ષમાં સુવિધા આપવામાં ભેદભાવની નીતિ

કેશોદ નગરપાલિકા ચૂંટણી પૂર્વે મતદારોએ આક્ષેપ લગાવ્યો કે, 5 વર્ષમાં શાસકોએ ઉજળિયાત-પૈસાદાર વિસ્તારોને ઘણી સુવિધાઓનો લાભ આપ્યો જ્યારે પછાત અને મધ્યમ વર્ગનાને સુવિઘાથી વંચિત રાખ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 3:21 PM IST

જૂનાગઢ: રવિવારે કેશોદ નગરપાલિકા માટે સામાન્ય મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે પાછલાં પાંચ વર્ષના શાસકોના કાર્યકાળ અંગે સામાન્ય મતદારોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. કેશોદના નાગરિકોએ ચૂંટાયેલા શાસકો લોકોને સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં ઉણા ઉતર્યા હોવાનો અને સાથે જ સુવિધાઓ આપવામાં ભેદભાવભરી નીતિ રાખ્યાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે.

કેશોદના મતદાર રાજુભાઈ મોકરીયાએ જણાવ્યું કે, "જે વિસ્તારોમાં ઉજળિયાત અને પૈસાદાર વર્ગ રહે છે, ત્યાં કોઈ સમસ્યા નથી. પરંતુ જ્યાં પછાત, મધ્યમ વર્ગ અને દૈનિક મજૂરી કરતા લોકોની સોસાયટી અને રહેણાંક મકાનો આવેલા છે, ત્યાં રોડ, પીવાનું પાણી, સફાઈ અને સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવી પાયાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં નગરપાલિકાનું તંત્ર ભેદભાવ સાથે નિષ્ફળ રહ્યું છે."

આજથી 5 વર્ષ પહેલાં જ્યારે કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી યોજાઈ હતી, ત્યારે હાલના શાસકોના કોર્પોરેટરોએ પીવાના પાણી અને રસ્તાઓ અંગે મોટાં વચનો આપ્યાં હતાં. પરંતુ આજે પણ દેવાણી નગર, ઉમિયા નગર, નરોતમ નગર, મેઘના સોસાયટી, વનરાજ નગર અને પ્રજાપતિ સોસાયટી જેવા વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીની મોકાણ દરરોજની સમસ્યા બની રહી છે.

સ્થાનિક મહિલાઓએ પ્રતિભાવ આપતાં કહ્યું કે, "પાછલા પાંચ વર્ષથી નગરપાલિકા દ્વારા અઠવાડિયામાં એક વખત પાણીનું વિતરણ થાય છે. મહિનામાં ચાર વખત માત્ર 30 મિનિટ પાણી આપવામાં આવે છે, જે એક-બે દિવસમાં પૂરું થઈ જાય છે. બાકીના દિવસોમાં પાણી વેચાતું લઈને ઘરનાં દૈનિક કામો કરવાની મજબૂરી રહે છે."

અન્ય મહિલા હેમીબેને નિરાશા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "અમે પાંચ વર્ષથી નગરસેવકોને રજૂઆતો કરી કરીને થાકી ગયા છીએ. ફરી ચૂંટણી આવી, પણ અમારા ઘરોમાં નગરપાલિકાના પાણીના કનેક્શનમાં દરરોજ પાણી આવ્યું હોય તેવું ક્યારેય બન્યું નથી."

અંડર બ્રિજનો મુદ્દો

ચાર ચોક વિસ્તારમાં બની રહેલા અંડર બ્રિજનો મુદ્દો પણ આ વખતની નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. પાછલા પાંચ વર્ષથી ચાલતું આ કામ આજે માત્ર 70 ટકા સુધી જ પૂરું થયું છે. ગયા વર્ષના ચોમાસા દરમિયાન અંડર બ્રિજમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાને કારણે તે આખી ઋતુ બંધ રાખવો પડ્યો હતો. હવે ફરીથી ચોમાસાના આગમનને હવે એકાદ મહિનાની જ વાર છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ અંડર બ્રિજ ફરી બંધ થઈ જશે તેવી ચિંતા વેપારીઓ અને સ્થાનિક રહીશોને સતાવી રહી છે.

આ તમામ બાબતોને લઈને કેશોદના સામાન્ય મતદારોમાં ભારે આક્રોશ છે અને તેઓ પોતાની પાંચ વર્ષની પીડાને ધ્યાનમાં રાખીને આ વખતના મતદાનમાં યોગ્ય નિર્ણય લેશે તેવું માનવામાં આવે છે.

