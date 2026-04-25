રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને અપાયો આખરી ઓપ, ચૂંટણી અધિકારીઓ-પોલીસકર્મીઓ સહિતનો સ્ટાફ તેનાત
રાજ્યભરમાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા સહિત સ્થાનિક સંસ્થાઓની સામાન્ય ચૂંટણી અને પેટા ચૂંટણી માટે અંતિમ ઓપ આપી દેવાયો, ઈવીએમ ફાળવણી પોલિંગ સ્ટાફ અને પોલીસ મતદાન મથકે રવાના.
Published : April 25, 2026 at 9:06 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી-2026ને લઈને ગુજરાત આવતીકાલે મતદાન માટે સંપૂર્ણપણે સજ્જ થઈ ગયું છે. રાજ્યની 17 મહાનગરપાલિકા, 150 થી વધુ નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 265 તાલુકા પંચાયત સહિતની સંસ્થાઓ માટે યોજાનારા આ મતદાન માટે આજે ઇવીએમ સહિતની ચૂંટણી સામગ્રીનું વિતરણ, કડક સુરક્ષાબંદોબસ્ત અને ગરમીને પહોંચી વળવા મેડિકલ ટીમોની તૈનાતી જેવી તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. સુરત, સાબરકાંઠા, ભાવનગર, જૂનાગઢ, જામનગર, રાજકોટ, દાહોદ, પંચમહાલ અને નર્મદામાં જેવા જિલ્લાઓમાં લાખો મતદારો માટે વિવિધ પ્રકારની સગવડ ઊભી કરવામાં આવી છે.
ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને શંકાસ્પદ તત્વો સામે અટકાયતી પગલાં લેવાયાં છે. ચૂંટણી પંચ અને જિલ્લા તંત્રએ મતદારોને નીડર અને પારદર્શક વાતાવરણમાં મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે. આજે સવારથી જ ચૂંટણી સ્ટાફ અને સુરક્ષા કર્મીઓને ઈવીએમ તેમજ જરૂરી સામગ્રી સાથે મતદાન મથકો પર રવાના કરવાની કામગીરી સુચારૂ રીતે પાર પાડવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણીને લઈ અત્યાર સુધીમાં 8000થી વધુ વ્યક્તિઓ સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અને કરોડો રૂપિયાનો દારૂ-ડ્રગ્સ જપ્ત કરાયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર 24/7 મોનિટરિંગ સેલ સક્રિય છે.
જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન
જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાશે. જિલ્લા પંચાયતની 30, તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની 35 બેઠકો માટે સવારે 7 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. શાંતિપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાની અધ્યક્ષતામાં સમગ્ર સુરક્ષા બંદોબસ્તનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મતદારો નિર્ભય વાતાવરણમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે જિલ્લાના તમામ 1011 મતદાન મથકો પર પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની તહેનાતી કરવામાં આવી છે. સમગ્ર જિલ્લાને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ વિભાજિત કરી જવાબદારીઓ સોંપાઈ છે. વિસાવદર ખાતે એક એએસપી અને કેશોદ ખાતે એસપી દરજ્જાના અધિકારીની નિમણૂક કરાઈ છે, જેઓ પોતાના ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ચાંપતી નજર રાખશે.
સુરક્ષા માટે નિયુક્ત થયેલા દળની વિગતો જોઈએ તો, 1 એએસપી, 1 એસપી, 4 ડીવાયએસપી, 17 પીઆઈ, 40 પીએસઆઈ, 839 કોન્સ્ટેબલ અને 101 એલઆરડી જવાનોને મતદાન મથકો પર ફરજ સોંપાઈ છે. આ ઉપરાંત 172 હોમગાર્ડ જવાનો અને 1220 ગૃહ રક્ષક દળના જવાનો પણ સુરક્ષામાં જોડાશે. આમ, જિલ્લા પોલીસ દળ, હોમગાર્ડ અને ગૃહ રક્ષક દળનો સંયુક્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે.
તમામ નિયુક્ત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને તેમના સંબંધિત મતદાન મથકો અને સેક્ટરની જવાબદારી સોંપી દેવામાં આવી છે. તેઓ હાલ પોતાના નિયત સ્થાન પર પહોંચી ગયા છે અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ચોક્કસ સૂચનાઓ સાથે તહેનાત રહેશે. કોઈ પણ અનિચ્છનીય પ્રવૃત્તિ અટકાવવા અને ત્વરિત કાર્યવાહી માટે પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ છે. જિલ્લા પોલીસ વડાએ મતદારોને નિડરતાથી મતદાન કરવાની અપીલ કરતાં જણાવ્યું કે સલામત અને શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી માટે પોલીસ કટિબદ્ધ છે.
રાજકોટ જિલ્લામાં ચૂંટણી તૈયારીઓ પૂર્ણ: સંવેદનશીલ બૂથો પર ચાંપતી નજર
રાજકોટ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી ડૉ. ઓમ પ્રકાશે જણાવ્યું કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ગોંડલ નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી માટે તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. બપોરે બે વાગ્યે તમામ બૂથ ઉપર સ્ટાફ રવાના થઈ ગયો હતો અને સાંજે પાંચ વાગ્યા સુધીમાં દરેક બૂથનો રિપોર્ટ પણ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. સાથે જ તમામ મતદાન મથકોની 100 ટકા ભૌતિક ચકાસણી કરવામાં આવી છે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના 18 વોર્ડની કુલ 72 બેઠકો માટે 236 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. મહાનગરમાં 5,10,088 પુરુષ, 4,75,848 મહિલા અને 18 અન્ય મળીને કુલ 9,85,952 મતદારો નોંધાયેલા છે. 1014 મતદાન મથકો પર 8948 પોલિંગ સ્ટાફ તહેનાત કરવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણી માટે 2326 બેલેટ યુનિટ અને 1163 કંટ્રોલ યુનિટ ફાળવાયા છે. ચૂંટણી અધિકારી તરીકે 6 ક્લાસ-1 અને મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી તરીકે 6 ક્લાસ-2 અધિકારીઓ નિયુક્ત થયા છે. 151 પોસ્ટલ બેલેટ યુનિટ દ્વારા 1480 કર્મચારીઓએ પોસ્ટલ મતદાન કર્યું છે. શહેરમાં 506 સંવેદનશીલ અને 8 અતિ-સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરાઈ છે. સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે 425 વાહનોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત: જિલ્લા પંચાયતની 35 બેઠકો માટે 109 ઉમેદવારો અને તાલુકા પંચાયતની 202 બેઠકો માટે પ્લપ ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી યોજાશે. આ બંને માટે કુલ 1186 મતદાન બૂથ નક્કી કરાયા છે અને 8480 પોલિંગ સ્ટાફ નિયુક્ત કરાયો છે. જેમાં 179 અતિ-સંવેદનશીલ અને 283 સંવેદનશીલ મથકો સામેલ છે. જિલ્લા-તાલુકા ક્ષેત્રમાં 5,01,683 પુરુષ, 4,54,890 મહિલા અને 2 અન્ય એમ કુલ 9,56,575 મતદારો છે. અહીં 2675 બેલેટ યુનિટ અને તેટલા જ કંટ્રોલ યુનિટનો ઉપયોગ થશે. 8 ક્લાસ-1 તથા 22 ક્લાસ-2 અધિકારીઓ ચૂંટણી કામગીરી સંભાળી રહ્યા છે. તાલુકા પંચાયતની ચાર બેઠકો- ગઢડા, દાળીયા, મેવાસા અને સાદાજાળીયા બિનહરીફ થઈ છે. 403 સર્વિસ વોટરો અને 1961 ચૂંટણી ફરજના કર્મચારીઓ પોસ્ટલ બેલેટનો ઉપયોગ કરશે.
ગોંડલ નગરપાલિકાના 11 વોર્ડની કુલ 44 બેઠકોમાંથી 20 બેઠકો બિનહરીફ રહી છે. બાકીની 24 બેઠકો પર 46 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી થશે. નગરપાલિકામાં 42,235 પુરુષ, 39,230 મહિલા અને 6 અન્ય મળીને 81,471 મતદારો 5 બૂથ પર મતદાન કરશે. 1702 સ્ટાફની નિમણૂક કરાઈ છે અને 226 બેલેટ યુનિટ તથા 113 કંટ્રોલ યુનિટનો ઉપયોગ થશે.
આમ, રાજકોટ જિલ્લાની ત્રણેય ચૂંટણીઓ માટે કુલ 2555 મતદાન મથકો પૈકી 814 સંવેદનશીલ અને 195 અતિ-સંવેદનશીલ બૂથ પર ચુસ્ત સુરક્ષા સાથે શાંતિપૂર્ણ મતદાન સુનિશ્ચિત કરાયું છે.
દાહોદમાં આવતીકાલના મતદાન માટે EVM વિતરણ સંપન્ન
દાહોદ જિલ્લામાં આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે વહીવટી તંત્રે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. જિલ્લા પંચાયત, 11 તાલુકા પંચાયત અને એક નગરપાલિકા માટે મતદાન યોજાશે. આજે ડિસ્પેચ સેન્ટર ખાતે ચૂંટણી કર્મચારીઓ એકત્ર થયા હતા અને તેમને ઇવીએમ, ચૂંટણી સાહિત્ય તથા જરૂરી સાધન-સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કર્મચારીઓએ સામગ્રી મેળવી તેની સંપૂર્ણ ચકાસણી કરી, ત્યારબાદ તેઓ પોતાના નિર્ધારિત મતદાન મથકો પર જવા રવાના થયા હતા.
દાહોદના ચૂંટણી અધિકારી પી.બી. પરમારે જણાવ્યું કે દાહોદ તાલુકાના 318 મતદાન મથકો માટે ડિસ્પેચિંગ પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ છે. તમામ નિયુક્ત પોલિંગ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો અને સામગ્રીની ચકાસણી બાદ તેમને પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે વાહનો દ્વારા મતદાન મથકે પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે.
ડીવાયએસપી જગદીશ ભંડારીએ ઉમેર્યું કે ડિસ્પેચ સેન્ટર પરથી ઇવીએમ સહિતની સામગ્રીનું વિતરણ પૂરતા સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે કરાયું છે અને દરેક ઇવીએમ સુરક્ષિત રીતે મતદાન મથક સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. તમામ મથકો પર પોલીસનો પૂરતો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે, જેથી આવતીકાલે મતદારો નિડરતાથી મતદાન કરી શકે.
પંચમહાલ જિલ્લામાં ચૂંટણીની તમામ તૈયારી પૂર્ણ: કલેક્ટરે કરી મતદાનની અપીલ
પંચમહાલ જિલ્લામાં આવતીકાલે યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને વહીવટી તંત્રે સઘન તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દીધો છે. જિલ્લાના બે નગરપાલિકાઓ- શહેરા અને ગોધરા, જિલ્લા પંચાયત અને સાત તાલુકા પંચાયતો માટે મતદાન શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે આજે વિવિધ ડિસ્પેચ સેન્ટરો પરથી EVM મશીનો, સ્ટેશનરી અને અન્ય સાધન-સામગ્રી સાથે પોલિંગ ટીમોને પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મતદાન મથકો તરફ રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.
જિલ્લામાં કુલ નવ ડિસ્પેચ સેન્ટરો ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. શહેરા નગરપાલિકા માટે તાલુકા સેવા સદન, ગોધરા નગરપાલિકા માટે ઈજનેરી કોલેજ છબનપુર, ગોધરા તાલુકા માટે સરકારી પોલિટેકનિક કોલેજ, શહેરા તાલુકા માટે મોડલ સ્કૂલ કાંકરી, મોરવા હડફ માટે સરકારી આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, હાલોલ તાલુકાની એમ. એન્ડ વી. આર્ટસ કોલેજ, કાલોલની એમ.એમ. ગાંધી આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, ઘોંઘબાની એચ.એસ. વરિયા હાઈસ્કૂલ અને જાંબુઘોડા માટે સરકારી આઈટીઆઈ ખરેડી વાવ ખાતે ડિસ્પેચ અને રિસીવિંગ સેન્ટરો કાર્યરત કરાયા હતા. તમામ પોલિંગ કર્મચારીઓએ સામગ્રીની ઝીણવટભરી ચકાસણી કરી પોતાના મતદાન મથકે પહોંચી જવા માટે વાહનોમાં રવાનગી મેળવી હતી. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા પોલીસનો કડક બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે.
જિલ્લા કલેક્ટર અને ચૂંટણી અધિકારી અજય દહિયાએ જણાવ્યું કે જિલ્લામાં કુલ 1288 મતદાન મથકો પર મતદાન થશે. ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીને ધ્યાને લઈને દરેક મતદાન મથકે પીવાના પાણી, છાંયડા અને આરોગ્યની પૂરતી સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. સંવેદનશીલ અને અતિ-સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર વિશેષ પોલીસ બંદોબસ્ત રાખવાની સાથે પોલીસ પેટ્રોલિંગ પણ સતત રહેશે. તેમણે ખાસ કરીને યુવાન મતદારોને અપીલ કરી કે, “આપણે સૌ વિક્રમી મતદાન કરીને લોકશાહીના આ પર્વમાં ભાગ લઈએ.” નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે તેમણે યાદ અપાવ્યું કે શહેરા અને ગોધરા નગરપાલિકામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારો પણ સામેલ છે, ત્યાં ઉમેદવારને મત આપ્યા બાદ રજિસ્ટરનું બટન દબાવવાનું રહેશે.
આ ચૂંટણીમાં ભાજપની કેટલીક બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે, જ્યારે બાકીની સીટો પર ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જંગ જામશે. અપક્ષ ઉમેદવારો પણ જોરદાર રીતે મેદાનમાં છે. જીતની બાજી કોણ મારશે તે તો આવતીકાલે મતદાન બાદ પરિણામો જ નક્કી કરશે.
ધરમપુર તાલુકામાં ચૂંટણી તૈયારી: 181 બૂથ પર 362 EVM સાથે 1050 સ્ટાફ રવાના
વલસાડ જિલ્લામાં આવતીકાલે રવિવારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન યોજાશે ત્યારે ધરમપુર તાલુકામાં તાલુકા પંચાયતની કુલ 24 બેઠક અને જિલ્લા પંચાયતની 6 બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા થશે. શાંતિપૂર્ણ અને સુચારૂ મતદાન માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. આજે ધરમપુરના લાલ ડુંગરી સ્થિત છાત્રાલય પાસે ડિસ્પેચિંગ સેન્ટર ઊભું કરી ત્યાંથી મતદાન મથકો માટે EVM મશીનો અને કર્મચારીઓને રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. સામગ્રી મળ્યા બાદ તમામ કર્મચારીઓએ પોતાની EVM અને યુનિટની સંપૂર્ણ ચકાસણી કરી હતી.
ધરમપુર તાલુકામાં કુલ 181 મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે. દરેક બૂથ પર એક જિલ્લા પંચાયત અને એક તાલુકા પંચાયત માટે એમ બે અલગ EVM મશીન મૂકવામાં આવશે. આમ, એક જ મતદાર બે અલગ મશીન પર બે મત આપશે. 181 બૂથ માટે કુલ 362 EVM મશીન ફાળવવામાં આવ્યા છે. ડિસ્પેચ સેન્ટર ખાતેથી જ તે મતદાન મથકના કર્મચારીઓને આ તમામ મશીનો સુપ્રત કરી દેવામાં આવ્યા છે. જો કોઈ મશીન ખોટકાય તો તાત્કાલિક રિપ્લેસમેન્ટ માટે કુલ મશીનના 10% EVM રિઝર્વમાં રાખવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ, દર 15 બૂથ વચ્ચે એક ટેકનિશિયનની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જે કોઈ પણ ટેકનિકલ સમસ્યા ઊભી થાય તો તરત સુધારો કરી મતદાન સરળ બનાવશે.
મતદાનની કામગીરી સંભાળવા માટે ધરમપુર તાલુકામાં કુલ 1050 જેટલો સ્ટાફ એલોટ કરવામાં આવ્યો છે. આમાં પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરથી લઈને પટાવાળા સુધીના તમામ કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસ કર્મચારીઓની પણ પૂરતા પ્રમાણમાં નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આજે સાંજ સુધીમાં તમામ કર્મચારીઓ પોતાને ફાળવાયેલા મતદાન મથકે પહોંચી ગયા છે અને આવતીકાલની મતદાન કામગીરી માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે.
આવતીકાલે સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થશે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા મતદારો માટે ગરમીથી બચાવવા જરૂરી છાંયડા અને પાણીની સુવિધા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. ધરમપુર તાલુકાના મતદારો હવે સુરક્ષિત અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં સંવેદનશીલ બૂથો પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત, 3000થી વધુ જવાનો તહેનાત
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવતીકાલે યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને શાંતિપૂર્ણ રીતે પાર પાડવા પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ સજ્જ થઈ ગયું છે. જિલ્લામાં 59 અતિ-સંવેદનશીલ અને 492 સંવેદનશીલ મતદાન મથકો જાહેર કરાયા છે. આ તમામ બૂથો પર ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા રેન્જ આઈ.જી. નિરલિપ્ત રાયે જિલ્લાની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે લીમડી તાલુકાના ભલગામડા અને શિયાણી ગામના બૂથોનું નિરીક્ષણ કરી ત્યાંના સ્ટાફને કોઈપણ ગેરરીતિ વિના શાંતિપૂર્ણ મતદાન કરાવવા સૂચનાઓ આપી હતી.
જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુંએ જણાવ્યું કે ચૂંટણી નિષ્પક્ષ વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા 3000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ, GRD અને હોમગાર્ડ જવાનોને કામે લગાવાયા છે. દરેક મતદાન મથક પર બે પોલીસ કર્મચારીઓ અને GRD જવાનોનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. વધુમાં, D.Y.S.P. સહિત 9 ક્લાસ-1 અધિકારીઓ ખાસ નજર રાખશે. પોલીસ વડાએ મતદારોને કોઈપણ જાતના ભય વિના મતદાન કરવા અપીલ કરી છે અને જણાવ્યું કે કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો. સમગ્ર તંત્ર શાંતિપૂર્ણ મતદાન માટે કટિબદ્ધ છે.