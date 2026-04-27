આપના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારીએ આપને કર્યા રામ-રામ, 5 વર્ષ બાદ પાર્ટીના તમામ હોદ્દાઓ ઉપરથી આપ્યું રાજીનામું
રાજુ કરપડા બાદ ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે, આપના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારીએ પક્ષમાંથી રાજીનામું આપતા રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે.
Published : April 27, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 11:01 AM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પરિણામ હજી આવ્યું નથી, ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીને એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. રાજુ કરપડા બાદ ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીમાંથી વધુ એક દિગ્ગજ નેતાએ રાજીનામું આપ્યું છે, આ નેતા છે આપના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારી. એકાએક પક્ષમાંથી રાજીનામું આપતા સાગર રબારીએ આપ માર્ટીમાં ચિંતાની લાગણી જન્માવી છે.
ખેડૂતો માટે લડી લડીને રાજકારણમાં સક્રિય થયેલા અને AAPમાં ટોચના નેતા બનેલા સાગર રબારીએ અચાનક પક્ષમાંથી છેડો ફાડતા ગુજરાતના રાજકારણમાં ચર્ચાએ વેગ પકડ્યો છે. પરંતુ આગામી તેઓ કઈ પાર્ટીમાં જોડાઈ છે તે જોવાનું રહ્યું.
સાગર રબારીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા જણાવ્યું કે, 'હું મારી આમ આદમી પાર્ટી સાથેની યાત્રા આજે અહીં પૂરી કરું છું. પાર્ટીના સભ્યપદ, હોદ્દા, જવાબદારીથી પોતાને મુક્ત કરું છું. સહયોગ બદલ સહુ સાથીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર.વ્યક્તિગત સંબંધો, દોસ્તી ગૌરવપૂર્ણ રીતે અકબંધ રહેશે.'
કોણ છે સાગર રબારી ?
સાગર રબારી 9 ઓગસ્ટ 2021માં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતાં, તે પહેલાં તેઓ ખેડૂત નેતા અને ખેડૂત આંદોલનકારી તરીકે એક વિશેષ ઓળખ ઉભી કરી હતી. તેમણે વર્ષ 2018 માં ખેડૂતોના હક્ક માટે ખેડૂત એકતા મંચની સ્થાપના કરી હતી, અને તેઓ ખેડૂતોના ગ્રામનો વિકાસ, ખેતીના પ્રશ્નો જેવા કે પાણી, પાક વીમો, પોષણક્ષમ ટેકાના ભાવ વગેરે વિશે સરકાર સામે લડત લડી છે. આમ ખેડૂતના હક્ક માટે અત્યાર સુધી ઘણા બધા આંદોલન કરી ચુક્યા છે. તેઓ વર્ષ 1984 થી વર્ષ 2012 તેમ 28 વર્ષ ગુજરાત લોકસમીતીમાં ચુનીભાઈ વૈધ સાથે કામ કરી ચુક્યા છે અને જ્યપ્રકાશ નારાયણના વિચારો થી પ્રભાવિત છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત ફેબ્રુઆરીમાં આપના કદાવર નેતા ગણાતા રાજુ કરપડાએ પણ આપમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું, તેઓ 5 વર્ષથી AAPમાં સક્રિય હતા. રાજુ કરપડાની કડદા પ્રથાને લઈને થયેલા વિવાદમાં ધરપકડ થઈ હતી. કિસાન આંદોલનમાં થયેલી બબાલને લઈ તાજેતરમાં જેલમુક્ત થયા હતા. રાજુ કરપડા હડદડ ગામે થયેલી હિંસા બાદ વધુ ચર્ચામાં આવ્યા હતા. રાજુ કરપડાએ રાજીનામાનો પત્ર સોશલ મીડિયામાં જાહેર કર્યો હતો. પાર્ટીમાં ઝુઝારૂ નેતા તરીકેની રાજુ કરપડાની ઓળખ હતી. રાજુ કરપડા 2021-22માં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ચોટીલા બેઠક પરથી AAPના ઉમેદવાર હતા. રાજુ કરપડા આમ આદમી પાર્ટીની કિસાન વિંગના પ્રમુખ હતા.આમ આદમી પાર્ટીના સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રભારી પણ હતા.