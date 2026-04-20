મહેસાણા: આદુંદરા ગામમાં ચૂંટણીનો બહિષ્કાર, 'બોરવેલ નહીં, વોટ નહીં'ના લાગ્યા પોસ્ટર
એક દાયકાથી વલખાં મારતા મહેસાણના કડીના આદુંદરા ગામમાં ગ્રામજનોનો આક્રોશ ફૂટ્યો, ગામના પાદરે લાગ્યા ચૂંટણી બહિષ્કારના બેનરો, 'કામની ખાતરી પછી જ મતદાન' કરીશુંનું કર્યું એલાન.
Published : April 20, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 6:41 PM IST
મહેસાણા: લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વચ્ચે મહેસાણા જિલ્લાના આદુંદરા ગામમાંથી એક એવો અહેવાલ સામે આવ્યો છે જેણે રાજકીય પક્ષોની ચિંતામાં વધારો કરી દીધો છે. ગામના નવા પરા વિસ્તારના રહેવાસીઓએ પીવાના પાણીની દસ વર્ષ જૂની સમસ્યાના કારણે આગામી ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી છે. ગ્રામજનોએ ગામના પાદર અને મુખ્ય શેરીઓમાં 'અમારો બોર બનાવો, વોટ લો' અને 'ચૂંટણી બહિષ્કાર'ના બેનરો લગાવી દીધા છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થાનિક રહેવાસી રાજેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા પાંચથી દસ વર્ષથી અમારા વિસ્તારમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં આવતું જ નથી. અમે બધા ભેગા થઈને નિર્ણય લીધો છે કે જે નેતા કે પક્ષ અમારા વિસ્તારમાં નવો બોર મંજૂર કરાવશે અને પાણીની સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ લાવશે, તેને જ અમે મત આપીશું. જ્યાં સુધી આ કામ નહીં થાય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ નેતાને ગામમાં પ્રવેશવા દેવામાં આવશે નહીં અને એક પણ વ્યક્તિ મતદાન કરશે નહીં."
પાણીના આ સંકટનો સૌથી વધુ માર મહિલાઓ પર પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક મહિલા હંસાબેને પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે, "ભર બપોરના તાપમાં અમારે ઘરનું કામ પડતું મૂકીને દૂર આવેલા બોર પર પાણી ભરવા જવું પડે છે. રોજ પાણી માટે ઝઘડા કરવા પડે છે. અમે મજૂરી કરવા જઈએ કે પાણી ભરવા જઈએ, એ સમજાતું નથી. આટલા વર્ષોથી કોઈ અમારી વાત સાંભળતું નથી, એટલે હવે અમે પણ નક્કી કર્યું છે કે કોઈ ભોગે વોટ આપવો નથી."
અન્ય રહેવાસી મહેશભાઈ નાડીયાએ જણાવ્યું કે વિસ્તારમાં ગટર લાઈનનો પણ અભાવ છે, જેના કારણે રસ્તાઓ પર ગંદુ પાણી વહે છે. તેમણે કહ્યું, "નેતાઓ મોટા મોટા વિકાસના દાવા કરે છે, પરંતુ ગામમાં પાયાની સુવિધાઓ જ નથી. હવે તો લોકોનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને પહોંચી ગયો છે."
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને રાજકીય પક્ષો માટે ખતરાની ઘંટડી સમાન છે. ગ્રામજનોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે હવે માત્ર ચૂંટણી વખતે આવતા વાયદાઓથી તેઓ થાકી ગયા છે અને 'કામના બદલામાં જ મત'ના સૂત્ર પર અડગ છે. જો સમયસર પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તો આદુંદરા ગામના મતદારો આ વખતે લોકશાહીના પર્વમાં મૌન વિરોધ નોંધાવે તે નિશ્ચિત છે.
