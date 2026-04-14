બોડેલીમાં વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ, લોકોએ જણાવી સમસ્યા
Published : April 14, 2026 at 1:12 PM IST
છોટાઉદેપુર: જિલ્લાનું બોડેલી નગર જિલ્લાની આર્થિક રાજધાની તરીકે પણ ઓળખાય છે. તાજેતરમાં પાંચ ગ્રામ પંચાયતોના વિલય બાદ બોડેલીને નવરચિત નગરપાલિકા તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવી છે. જોકે વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ સ્પષ્ટ રીતે સામે આવી રહ્યો છે.
દર ચોમાસામાં રઝાનગર અને વર્ધમાન નગરમાં મુશ્કેલી
ઢોકલીયા વિસ્તારમાં આવેલ હરખલી કોતર સ્થાનિકો માટે મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. કુદરતી રીતે વહેતી આ કોતર ચોમાસાના દરમિયાન જોખમી બની જાય છે. કોતર સાંકડી હોવાને કારણે વરસાદી પાણી ઓવરફ્લો થઈ નજીકના રહેણાંક વિસ્તારોમાં ઘૂસી જાય છે, જેના કારણે ઘરો અને માલમિલકતને ભારે નુકસાન થાય છે.
બે ભાગમાં વહેચાઈ જાય છે આ બે ફળિયા
વિશેષ કરીને રઝાનગર અને વર્ધમાનનગર વિસ્તારના લોકો આ સમસ્યાનો સૌથી વધુ ભોગ બની રહ્યા છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, બે વર્ષ પહેલા કોતર ઉપર બનાવાયેલ નાળું તૂટી ગયું હતું, જેના કારણે આજ સુધી અવર-જવર મુશ્કેલ બની ગઈ છે. હજુ સુધી તંત્ર દ્વારા કોઈ મરામત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી નથી. આ ઉપરાંત,કોતરમાં ગંદકી અને કચરો ભરાઈ જવાથી પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની રહી છે, જેના કારણે પાણીના નિકાલમાં અવરોધ આવે છે અને પાણી ભરાવાની સમસ્યા વધે છે.
“ચોમાસામાં પાણી સીધું ઘરમાં આવી જાય છે, જેના કારણે ભારે નુકસાન થાય છે. નાળું તૂટેલું છે, અને આવવા-જવાની કોઈ સુવિધા નથી. આ સમસ્યાને લઈને અનેકવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ સ્થળ મુલાકાતે આવ્યા હતા, છતાં હજુ સુધી કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.” - સ્થાનિક
સ્થાનિકોમાં તંત્ર પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે આવનારી ચૂંટણીમાં તેઓ એવા પ્રતિનિધિને પસંદ કરશે, જે હરખલી કોતરની સફાઈ, વિસ્તરણ અને સ્થાયી ઉકેલ માટે પ્રાથમિકતા આપશે.
વર્ષ 2022માં આ વિસ્તાર ડૂબી ગયો હતો
વર્ષ 2022માં બોડેલી વિસ્તારમાં 25ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતાં, ઢોકલીયા વિસ્તાર માં આવેલું રઝાનગર અને વર્ધમાન નગર પાણીમાં ડૂબી જતાં ત્યાં ના રહીશો ને નાવ માં બેસાડી ને સુરક્ષિત જગ્યાએ સ્કૂલ માં કેમ્પ માં રાખવામાં આવ્યા હતા,અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ આ વિસ્તાર ની મુલાકાત લીધી હતી, છતાં પણ આ વિસ્તાર ની સમસ્યા ઠેર ની ઠેર છે
શું છે આ વિસ્તારના લોકોની માંગ ?
હરખલી કોતર એ કુદરતી રીતે જ પાણી ના નિકાલ ની વ્યવસ્થા છે, અને આ કોતરમાં છેક ટોકરવા ગામ માંથી પાણી આવે છે, જો આ કોતરઆ આવતું ચોમાસા ના પાણી ને ટોકરવા ગામ થી કાસ બનાવી મેરિયા નદીમાં છોડી દેવામાં આવે તો ઢોકલીયા વિસ્તારમાં આવતું પાણી બંધ થાય અને આ વિસ્તાર માં પાણી નો પ્રવાહ ઓછો થઈ જાય તો મકાનો માં પાણી ભરાઈ નહીં તેમ આ વિસ્તારના લોકો જણાવી રહ્યાં છે.