મતદાન મથકો પર સર્જાયા ભાવનાસભર દ્રશ્યો, શારીરિક અસક્ષમ મતદારોએ મત આપી લોકશાહીના મહાપર્વની ઉજવણી કરી
આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે શારીરીક રીતે વિકલાંગ મતદારોએ મતદાન કર્યાના મતદાન બૂથ પરના ભાવુક દ્રશ્યો આવ્યા સામે.
Published : April 26, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 3:22 PM IST
અમદાવાદ: આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં તાલુકા જિલ્લા મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે શારીરીક રીતે વિકલાંગ લોકોએ પણ મતદાનના પર્વમાં ભાગ લીધો હતો. મતદાન મથકે તૈનાત પોલીસ જવાનોએ પણ સાથ સહકાર આપીને શારિરીક રીતે વિકલાંગ લોકોની મદદ કરી હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તો આજેના આ મતદાન પર્વ નિમિતે મતદાન બૂથ પર જોવા મળેલ દ્રશ્યો જોઈએ.
પેરાલીસીસને હરાવી મતદાન: મનીષ ગજેરાની અદમ્ય હિંમત
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની મજેવડી બેઠક પરથી એક અત્યંત પ્રેરણાદાયી દૃશ્ય સામે આવ્યું. પેરાલીસીસના કારણે શારીરિક અપંગતા ભોગવી રહેલા મનીષ ગજેરાએ મક્કમ મનોબળ સાથે સ્વયં મતદાન મથક સુધી પહોંચી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી લોકશાહીના મહાપર્વમાં ભાગ લીધો.
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં મજેવડી બેઠક પર પ્રેરણાદાયી દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. ગંભીર પેરાલીસીસના કારણે બંને પગ અને એક હાથ સાવ નકામા થઈ ગયા છે અને બીજો હાથ માત્ર ૨૦ ટકા કામ કરે છે, છતાં મનીષ ગજેરાએ મતદાન કરી લોકશાહીના મહાપર્વમાં ભાગ લીધો. તેમના ઉત્સાહમાં જરાય કમી નહોતી. તેઓ પોતાની ઈલેક્ટ્રિક સાયકલ ચલાવીને વહેલી સવારે મતદાન મથકે પહોંચ્યા. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને ચૂંટણી કર્મચારીઓની મદદથી અંદર જઈ, એ ૨૦ ટકા કાર્યરત હાથનો ઉપયોગ કરી તેમણે ઈવીએમ મશીન પર પોતાનો મત નોંધાવ્યો.
બોલવામાં અસમર્થ મનીષભાઈના પ્રતિનિધિ હરેશભાઈ ગજેરાએ જણાવ્યું કે, “પેરાલીસીસ પહેલાં તેઓ દરેક ચૂંટણીમાં સહુથી પહેલા મત આપવા જતા અને ક્યારેય ચૂક્યા નહોતા. આજે શારીરિક લાચારી વચ્ચે પણ પોતાની લોકશાહી પરંપરા નિભાવી છે.” અસમર્થ શરીરે પણ મતદાનની ફરજ અદા કરી મનીષભાઈએ સાબિત કર્યું કે મક્કમ મનોબળ આગળ કોઈ મર્યાદા ટકી શકતી નથી. તેમની આ હિંમત સમગ્ર મતદાન મથક માટે પ્રેરણારૂપ બની.
વ્હીલચેર સુવિધાએ દિવ્યાંગ-વૃદ્ધ મતદારોના ચહેરા પર લાવી સ્મિત
વેરાવળ ખાતે ચાલી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી દરમિયાન જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રે ઊભી કરેલી વ્હીલચેર સુવિધાએ લોકશાહીના પર્વને સાચા અર્થમાં સર્વસમાવેશક બનાવ્યો છે. ખાસ કરીને દિવ્યાંગ અને વરિષ્ઠ નાગરિક મતદારો માટે આ વ્યવસ્થા ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ રહી છે. જિલ્લાના પ્રત્યેક મતદાન મથક પર પૂરતી સંખ્યામાં વ્હીલચેર ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવી છે, જેથી અશક્ત અને નબળા મતદારો સરળતાથી બૂથ સુધી પહોંચી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે.
આ ઉપરાંત, સ્વયંસેવકોની નિમણૂંક કરીને મતદારોને સહેલાઈથી બૂથ સુધી લઈ જવાની જવાબદારી સોંપાઈ છે. તમામ મતદાન કેન્દ્રો પર રેમ્પ, પીવાના પાણી અને બેઠકો જેવી આધારભૂત સુવિધાઓ પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે, જે મતદાન પ્રક્રિયાને વધુ સુગમ બનાવે છે. જિલ્લા પ્રશાસને તમામ મતદારોને નિર્ભય અને નિરાંતે મતદાન કરવા અપીલ કરી છે. ખાસ કરીને દિવ્યાંગ મતદારોને આ સુવિધાનો લાભ લઈને મતદાન જરૂર કરવા અનુરોધ કરાયો છે. આમ, તંત્રની આ પહેલ લોકશાહી પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા અને સૌને સાથે લઈ ચાલવાની ભાવનાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની છે.
મતદાનનો જુસ્સો: 80 વર્ષનાં મુક્તાબેનની સૌને અપીલ
જામનગર જિલ્લાના સિક્કા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આજે લોકશાહીનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. વહેલી સવારથી જ લોકો “પહેલા મતદાન, પછી બીજું કામ”ના સૂત્ર સાથે મતદાન મથકો પર ઉમટી પડ્યા હતા. યુવાનોની સાથે વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગોએ પણ ઉત્સાહભેર પોતાની ફરજ બજાવી.
સિક્કા માધ્યમિક શાળાના મતદાન મથક પર સવારે 7 વાગ્યાથી જ લાંબી કતારો જોવા મળી. આ ચૂંટણીનું મુખ્ય આકર્ષણ 80 વર્ષનાં મુક્તાબેન રહ્યાં. ઉંમરની મર્યાદાઓ છતાં તેઓ સવારે વહેલા મત આપવા પહોંચ્યાં અને લોકોને અપીલ કરી કે, “હું દર વખતે મતદાન કરું છું. ઘરમાં બેસી ન રહો, બહાર નીકળો અને લોકશાહી મજબૂત કરવા જરૂર મત આપો.”
સિક્કા નગરપાલિકાના 7 વોર્ડમાં કુલ 80 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 19 હજારથી વધુ મતદારો સ્થાનિક વિકાસ અને પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના પ્રતિનિધિની પસંદગી કરી રહ્યા છે. ગરમીને ધ્યાને લઈ વહીવટી તંત્રએ પાણી અને છાંયડાની સારી વ્યવસ્થા કરી છે.
શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન ચાલી રહ્યું છે. મુક્તાબેન જેવા જાગૃત નાગરિકો ભારતીય લોકશાહીની જીવંતતાનું ઉદાહરણ છે, જે બધા માટે શીખ સમાન છે.
લાઠી પોલીસની માનવતાભરી સેવા: મતદારોને મતદાન મથકે પહોંચાડ્યા
અમરેલી જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી દરમિયાન લાઠી પોલીસે માનવતાભર્યો અભિગમ અપનાવ્યો. જરૂરિયાતમંદ વૃદ્ધ, દિવ્યાંગ અને બીમાર મતદારોને મતદાન મથકે પહોંચવામાં તકલીફ ન થાય તે માટે પોલીસ કર્મચારીઓ મદદે આવ્યા. તેમણે વ્યક્તિગત સહારો આપી ઘણાને સુરક્ષિત બૂથ સુધી પહોંચાડ્યા. પોલીસે વાહન વ્યવસ્થા પણ ગોઠવી, જેથી વૃદ્ધો સરળતાથી મતદાન કરી શક્યા. આ સેવાકાર્યથી 'પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર' સૂત્ર સાર્થક થયું અને લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધ્યો. સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે ચૂંટણીમાં કાયદો જાળવવાની સાથે લોકશાહીમાં ભાગીદારી વધારવામાં આ પ્રયાસો મહત્વના સાબિત થયા.
