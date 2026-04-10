સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026: ભાજપે જાહેર કરી ઉમેદવારોની યાદી, જાણો કોને આપી ટિકિટ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભાજપે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે.
ભાજપે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી
Published : April 10, 2026 at 11:20 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026 માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ભાજપે મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત માટે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. આ પહેલા ભાજપે સુરેન્દ્રનગર-અરવલ્લી-વાવ-થરાદ-ખેડા-છોટા ઉદેપુર અને અમદાવાદ જિલ્લાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા.
ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ
- ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ- 11 એપ્રિલ, 2026
- ચકાસણી અંતિમ તારીખ- 13 એપ્રિલ, 2026
- ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની તારીખ- 15 એપ્રિલ, 2026
- મતદાનની તારીખ- 26 એપ્રિલ, 2026
- પરિણામ- 28 એપ્રિલ, 2026
ભાજપે પાટણ નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત માટે ઉમેદવારની યાદી જાહેર કરી છે.
