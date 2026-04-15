ભાવનગર ચૂંટણીમાં ખળભળાટ: કોંગ્રેસની પેનલ તૂટી, ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચતા ભાજપ પર ગંભીર આક્ષેપ
વોર્ડ નં. 6માં ગણિત બદલાયું, કોંગ્રેસ અને આપના ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા, ભાજપ તરફથી પૈસાની ઓફરો આવી રહી હોવાનો કોંગ્રેસ ઉમેદવારોનો આક્ષેપ.
Published : April 15, 2026 at 3:55 PM IST
ભાવનગરઃ મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટે ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે એટલે કે આજે મંગળવારે વોર્ડ નંબર 6 માં એક મોટો રાજકીય ઉથલપાથલ જોવા મળ્યો છે. આ વોર્ડમાં કોંગ્રેસ પક્ષની ચાર સભ્યોની સંપૂર્ણ પેનલ તૂટી ગઈ છે. વોર્ડમાં સારી એવી પકડ અને મોટી ઉંમરની આગેવાન તરીકે ઓળખાતાં ઇન્દુબેન પરમારે વહેલી સવારે પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ પાછું ખેંચી લીધું હતું. તેમના ફોર્મ પાછા ખેંચાતાની સાથે જ પેનલના બાકીના ત્રણેય ઉમેદવારોમાં ભારે રોષ અને બળાપો જોવા મળ્યો હતો અને તેમણે સત્તાધારી ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) સામે ખૂબ જ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.
આજે સવારથી જ બહુમાળી ભવન ખાતે આવેલા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મૂલ્યાંકન તંત્રની કચેરીમાં ફોર્મ પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા માટે ભારે ભીડ અને ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. નાયબ મામલતદાર જે. એ. ગોહિલે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જાણકારી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "વોર્ડ નંબર 6 માંથી કોંગ્રેસના ઇન્દુબેન પરમાર અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના સલીમ મહેતા દ્વારા ઉમેદવારી પાછી ખેંચવામાં આવી છે. આ પહેલા આ વોર્ડમાં કુલ 11 ઉમેદવારો હતા, પરંતુ આજે બે ફોર્મ પાછા ખેંચાતા હવે માત્ર 9 ઉમેદવારો ચૂંટણીના મેદાનમાં રહ્યા છે."
પીરછલ્લા વિસ્તારના આ વોર્ડમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ઇન્દુબેન પરમારને વિશેષ વિચારણા બાદ ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. તેઓ વોર્ડમાં સારું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતાં હતાં, પરંતુ તેમણે અચાનક ફોર્મ પાછું ખેંચી લેતા પક્ષના અન્ય સાથી ઉમેદવારો ખુલ્લેઆમ વિરોધમાં ઉતરી આવ્યા હતા. પેનલના ઉમેદવાર દર્શનાબેન જોશીએ ભાજપ સામે ગંભીર આક્ષેપોની ઝડી વરસાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "ભાજપ દ્વારા સામ, દામ, દંડ અને ભેદની નીતિ અપનાવીને ચૂંટણીનો માહોલ બગાડવામાં આવી રહ્યો છે. મને પણ જાતે જ અનેક ઓફરો આવી રહી છે. ખાસ કરીને મારા બ્રહ્મ સમાજના કેટલાક આગેવાનો દ્વારા મને પણ પૈસાની ઓફરો કરીને ફોર્મ પાછું ખેંચી લેવા માટે સતત દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે." આ ઉપરાંત કોંગ્રેસના અન્ય ઉમેદવારોએ પણ ભાજપની આ નીતિને લોકશાહી માટે ખતરો ગણાવી હતી.
આ ઘટનાને પગલે કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ અને વરિષ્ઠ નેતા રાજેશ જોશીએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપ દ્વારા જે રીતે લાલચ અને દબાણની નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે, તે સીધી રીતે લોકશાહીનું હનન કરનાર છે. અમે આ મામલે ચૂંટણી પંચમાં રજૂઆત કરવાનો પણ વિચાર કરી રહ્યા છીએ." દરમિયાન, શહેરના રાજકીય પરિઘમાં એવી ચર્ચાએ પણ જોર પકડ્યું છે કે ઇન્દુબેન પરમારના ફોર્મ પાછા ખેંચાયાની ઘટના બાદ કોંગ્રેસે સાવધાનીના ભાગરૂપે બાકીના ત્રણેય ઉમેદવારોને સંપર્ક વિહોણા કરી દીધા છે.
જ્યાં સુધી ફોર્મ પાછા ખેંચવાનો સમય પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી આ ઉમેદવારોના મોબાઈલ ફોન સ્વીચ ઓફ કરાવીને તેમને એક સુરક્ષિત અજાણ્યા સ્થળે રાખવામાં આવ્યા હોવાની વાત ચાલી રહી છે, જેથી ભાજપના કોઈપણ એજન્ટ કે આગેવાન તેમનો સંપર્ક ન કરી શકે અને તેઓ ફોર્મ પાછું ન ખેંચી શકે.
હાલમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટેની તમામ પ્રક્રિયા કલેક્ટર કચેરી તેમજ બહુમાળી ભવન ખાતે ચાલી રહી છે. આજે બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ફોર્મ પરત ખેંચવાનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. વોર્ડ નંબર 6 માં કોંગ્રેસની પેનલ તૂટતા હવે અહીં મુકાબલો ત્રિકોણીય તેમજ બહુકોણીય બનવાની સંભાવના છે. ઇન્દુબેન પરમારના ફોર્મ પાછા ખેંચાવાથી કોંગ્રેસને મોટો ફટકો પડ્યો છે, જ્યારે ભાજપ પર લાગેલા આક્ષેપોથી રાજકીય વાતાવરણ વધુ ગરમાયું છે.
