મહાનગરપાલિકા સહિતની ચૂંટણીમાં કેમ નથી દેખાતો માહોલ, ચૂંટણીમાં સુસ્તતાને લઈને શું માને છે વિશ્લેષકો?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ગરમીની સાથે સુસ્તીનો માહોલ, શા માટે રંગ જામી રહ્યો નથી? પીઢ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક અરવિંદ સ્વામીએ શું કારણો આપ્યા તે જાણો.
Published : April 21, 2026 at 4:26 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ચાલી રહી છે. પરંતુ જાહેર જીવનમાં ચૂંટણીનો જે રંગ અને માહોલ જોવા મળવો જોઈએ, તેવું કંઈ ખાસ દેખાઈ રહ્યું નથી. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો દ્વારા પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, છતાં વાતાવરણમાં સુસ્તી જોવા મળી રહી છે. આખરે આવી સ્થિતિ શા માટે સર્જાઈ છે તે જાણવા માટે પીઢ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક અરવિંદ સ્વામી સાથે ETV ભારત દ્વારા ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. અરવિંદ સ્વામીએ ક્યા-ક્યા કારણો જવાબદાર ગણાવ્યા આવો જાણીએ.
ગરમીએ બગાડી પ્રચારની બાજી
ચૂંટણીના સુસ્ત માહોલ અંગે વાત કરતા પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, તેના બે-ત્રણ મુખ્ય કારણો છે. તેમાંથી સૌથી પહેલું કારણ ગરમી છે. તેમણે કહ્યું કે, "ઋતુની અસર ચૂંટણી પર પડી છે. ઉમેદવારોમાં જેટલો ઉત્સાહ હોય છે, એટલો ઉત્સાહ મતદારોમાં જોવા મળતો નથી. કારણ કે સ્થાનિક કક્ષાએ જે પ્રશ્નો છે તેમાં લોકોને સંતોષ નથી, એટલે ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહ હોવા છતાં મતદારો નિરુત્સાહી છે."
ભરોસાનો અભાવ અને રાજકીય સમીકરણ
આ ઉપરાંત અરવિંદ સ્વામીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભાની ચૂંટણી જેવો માહોલ અહીં જોવા ન મળવાનું કારણ એ પણ છે કે, "જેની ટિકિટ કપાઈ છે તે વર્ગ મોટાભાગે નિષ્ક્રિય થઈ ગયો છે. બીજું એ કે પ્રજાને કોઈ ઉમેદવાર પર ભરોસો નથી કે તે ચૂંટાઈને અમારા પ્રાથમિક પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવશે."
તેમણે ભાજપ અને કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરાના સંદર્ભમાં કહ્યું કે, "ભાજપ છેલ્લા 30 વર્ષથી મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા અને વિધાનસભામાં સત્તા પર છે. આ 30 વર્ષમાં ભાજપ જે રીતે ઊણી ઊતરી છે તેના પર લોકોનો ભરોસો રહ્યો નથી. બીજી તરફ કોંગ્રેસ ક્યારેય સત્તામાં રહી નથી, આથી તેના ઢંઢેરા ટનાટન હોય તે અલગ વાત છે, પણ તે ક્યારેય ચૂંટાઈને આવી નથી એટલે લોકોએ તેના પર ભરોસો મૂકતા પણ વિચારવું પડે છે."
એસઆઈઆર પ્રક્રિયાનો મુદ્દો
ગુજરાતમાં SIR (મતદાર યાદી સુધારણા)ની પ્રક્રિયા થઈ ચૂકી છે, તેના પ્રભાવ અંગે અરવિંદ સ્વામીએ કહ્યું કે, "SIRની પ્રક્રિયા જ્યાં જ્યાં ચાલી છે, ઉત્તર પ્રદેશ, બંગાળ કે બિહારમાં, ત્યાં લોકોનો રાજકીય પક્ષોનો વિરોધ રહ્યો છે. વિરોધ પક્ષોનો આક્ષેપ છે કે કેન્દ્ર સરકાર ચૂંટણી પંચ મારફત વિરોધ પક્ષના મતદારોના નામ કમી કરાવી રહી છે. જોકે આ બધી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા આ વખતે મતદાનની ટકાવારી ઓછી થાય તો પણ નવાઈ નહીં."
