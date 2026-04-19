સાબરકાંઠામાં ચૂંટણી માટે પોલીસે કરી વિશેષ તૈયારી: ગુજરાત-રાજસ્થાન સરહદ પર કડક સુરક્ષા, 10 ચેકપોસ્ટ પર સઘન ચેકિંગ
સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા સાબરકાંઠાનાં વિજયનગર તાલુકામાં 5, ખેડબ્રહ્મામાં 5 અને પોશીનામાં 2 ચેકપોસ્ટ કાર્યરત, દરેક સ્થળે વિશેષ પોલીસ ટીમો તૈનાત.
Published : April 19, 2026 at 6:05 PM IST
સાબરકાંઠા: જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ સક્રિય બન્યું છે. ચૂંટણી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન થાય તે માટે આંતરરાજ્ય સરહદો પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચેની સરહદ પર કુલ 10 ચેકપોસ્ટ બનાવીને ત્યાં સઘન ચેકિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
વિજયનગર તાલુકામાં 3, ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં 5 અને પોશીના તાલુકામાં 2 એમ કુલ 10 ચેકપોસ્ટ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. દરેક ચેકપોસ્ટ પર પોલીસની વિશેષ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. ત્યાંથી પસાર થતા તમામ વાહનો જેમ કે ટુ વ્હીલર, ફોર વ્હીલર અને થ્રી વ્હીલરનું ચુસ્ત નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
CCTV કેમેરા દ્વારા પણ સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જેથી કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ અથવા હલચલ તરત જ ઝડપાઈ શકે. પોલીસ વિદેશી દારૂ, શસ્ત્રો અને નશાકારક પદાર્થોની અવરજવર પર ખાસ ધ્યાન આપી રહી છે જેથી ચૂંટણી વખતે તેનો દુરુપયોગ ન થાય.
ખાસ કરીને રાજસ્થાન તરફથી ગેરકાયદેસર પ્રવેશ અટકાવવા માટે 24 કલાક સુરક્ષા અને પેટ્રોલિંગનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ અધિકારીઓના કહેવા મુજબ આ તમામ વ્યવસ્થાનો મુખ્ય હેતુ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવાનો છે.
પોલીસ અધિકારી કુલદીપકુમાર નાઈએ જણાવ્યું કે, ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ સંપૂર્ણ સતર્ક છે. દરેક ચેકપોસ્ટ પર કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે જેથી કોઈ પણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને સમયસર રોકી શકાય.
