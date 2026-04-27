સુરેન્દ્રનગર: ચુડાના જેપર તાલુકા અને જિલ્લાપંચાયતનું આજે શાંતિપૂરણ માહોલમાં મતદાન પૂર્ણ

જેપર ગામમાં એક જિલ્લા પંચાયત અને ચુડા તાલુકા પંચાયતની છઠ્ઠા નંબરની સીટ માટે મતદાન, સવારે 7થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદારોની ભીડ, મતદાન ટકાવારી 58.94%

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 9:05 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન 26 એપ્રિલના રોજ યોજવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ ચુડા તાલુકાના જેપર ગામે ઇવીએમ મશીનમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા મતદાન થઈ શક્યું ન હતું. સ્થાનિક અધિકારીઓએ તાત્કાલિક ચૂંટણી પંચમાં રજૂઆત કરી હતી અને 27 એપ્રિલના રોજ ફરીથી મતદાન યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

27 એપ્રિલે જેપર ગામે મતદાન યોજવામાં આવ્યું, જેમાં ગ્રામજનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. ગામમાં જિલ્લા પંચાયતની એક સીટ અને ચુડા તાલુકા પંચાયતની છ નંબરની સીટ માટે મતદાન રાખવામાં આવ્યું હતું. સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલેલા આ મતદાનમાં 58.94 ટકા જેટલું ઊંચું મતદાન નોંધાયું હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ આ ‘રેકોર્ડ બ્રેક’ મતદાન ગણાય છે.

તંત્ર દ્વારા 26 એપ્રિલની રાત્રે ગામમાં ઢોલ વગાડીને ગ્રામજનોને બીજા દિવસના મતદાન અંગે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા અને લોકશાહીના પર્વમાં ભાગ લેવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. તેમના આ આહ્વાનને પગલે વહેલી સવારથી મતદાન કેન્દ્રો પર મતદારો પહોંચી ગયા હતા.

મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તમામ ઇવીએમ મશીનો સીલ કરીને કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે સ્ટ્રોંગ રૂમમાં મુકવામાં આવ્યા છે. આ ઇવીએમ મશીનોનો ઉપયોગ આગામી મતગણતરી માટે કરવામાં આવશે.

આ અંગે જેપર ગામના સરપંચ અશ્વિનભાઈ ડાભીએ જણાવ્યું હતું કે, “ઇવીએમ મશીનમાં ખામીના કારણે અચાનક મતદાન અટકી પડ્યું હતું. તંત્રના અધિકારીઓને જાણ કરતા આજના દિવસે મતદાન યોજવાનો નિર્ણય લેવાયો. ગામમાં ઢોલ વગાડી માહિતી આપવામાં આવી અને લોકો લોકશાહીના મહાપર્વમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાયા. આજે 58.98 ટકા જેટલું મતદાન થયું છે.”

  1. ભાવનગર મનપા ચૂંટણી: 42 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે 54.86 ટકા નીરસ મતદાન: જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતમાં 50 ટકા ઉપર મતદાન નોંધાયું
  2. જામનગર: મતદાનની ચહલપહલ વચ્ચે શોકની લહેર, AAP ઉમેદવાર નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન

