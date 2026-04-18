તાપી: નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મહિલા આરક્ષણ બિલને લઈને કોંગ્રેસ અને તેની સાથી પાર્ટીઓને ઘેરી
માણેકપુરની વિજય સંકલ્પ સભામાં હર્ષ સંઘવીના કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર, વિકાસ કાર્યોની આપી વિસ્તૃત માહિતી, 'વિપક્ષ સામાન્ય મહિલાઓના હક્કો સાથે અન્યાય કરતો હોવાના લગાવ્યા આક્ષેપ.
Published : April 18, 2026 at 9:09 PM IST
તાપી: જિલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાના માણેકપુર ગામ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) દ્વારા આયોજિત ભવ્ય વિજય સંકલ્પ સભામાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસ પર જોરદાર હુમલો કરતાં સ્થાનિક આદિવાસી વિસ્તારમાં ભાજપ સરકારે કરેલા વિકાસ કાર્યોની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. તેમણે ખાસ કરીને ઉકાઈ ડેમ હોવા છતાં ભૂતકાળમાં પાણી માટે ભટકતા રહેલા ઉચ્છલના લોકો માટે 900 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે હાથ ધરાયેલી જળવિતરણ યોજનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ સભા દરમિયાન કોંગ્રેસ અને ભારતીય ટ્રાઈબલ પાર્ટીના અનેક કાર્યકરોએ ભાજપનો હાથ પકડતા વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી પૂર્વે જિલ્લાના રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ઉથલપાથલ જોવા મળ્યો હતો.
ભાજપની વિજય સંકલ્પ સભામાં શક્તિ પ્રદર્શન
તાપી જિલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાના માણેકપુર ગામે યોજાયેલી વિજય સંકલ્પ સભા ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે શક્તિ પ્રદર્શનનું માધ્યમ બની રહી હતી. આ સભામાં રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિને કારણે સમગ્ર વિસ્તારના ભાજપ કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો સંચાર થયો હતો. તેમની સાથે આદિજાતિ મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગણપત વસાવા, રાજ્યના મંત્રી જયરામ ગામીત, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સહિત તાપી જિલ્લાના ભાજપના તમામ અગ્રણી હોદ્દેદારો અને હજારોની સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સભા સ્થળે લાગેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નામ સાથે માહોલ ગૂંજી ઉઠ્યો હતો.
પાણીના મુદ્દે હર્ષ સંઘવીનો કોંગ્રેસ પર આકરો પ્રહાર
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતાના સંબોધનની શરૂઆત સ્થાનિક લોકોની લાગણી સાથે જોડાયેલા પાણીના સંવેદનશીલ મુદ્દાથી કરી હતી. તેમણે ભૂતકાળને યાદ કરાવતા કહ્યું હતું કે, "ઉકાઈ ડેમનું વિશાળ જળાશય આંખો સામે હોવા છતાં, કોંગ્રેસના શાસનકાળમાં આ વિસ્તારના મારા આદિવાસી ભાઈ-બહેનોને પીવાના પાણીના એક-એક બુંદ માટે તરસ્યા રહેવું પડતું હતું. ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી તો દૂરની વાત હતી. પરંતુ ભાજપ સરકારે આ દુઃખને સમજ્યું અને આશરે 900 કરોડ રૂપિયાના મોટા ખર્ચે પાણીની પાઈપલાઈનોનું જાળું બિછાવીને ઘરે-ઘરે અને ખેતરે-ખેતરે નર્મદાનું નીર પહોંચાડવાનું ઐતિહાસિક કાર્ય કર્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું કે ભાજપ સરકાર ગરીબ, આદિવાસી અને ખેડૂત વર્ગના સર્વાંગી વિકાસ માટે સંકલ્પબદ્ધ છે અને આ જ કારણ છે કે સરકારે આયુષ્યમાન ભારત યોજનાથી લઈને પાક વીમા યોજના સુધીના તમામ લાભો સીધા લાભાર્થીઓના ખાતામાં જમા કરાવ્યા છે.
મહિલા અનામત બિલને લઈ કોંગ્રેસને ફટકાર
સભાને સંબોધતા નાયબ મુખ્યમંત્રીએ તાજેતરમાં લોકસભામાં પસાર થયેલા મહિલા અનામત બિલ (નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ) નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે આ મુદ્દે કોંગ્રેસ અને તેના સમર્થક પક્ષો પર સામાન્ય મહિલાઓ સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, "જ્યારે દેશની મહિલાઓને સંસદ અને વિધાનસભામાં પ્રતિનિધિત્વ આપવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે કોંગ્રેસ અને તેની સાથી પાર્ટીઓએ નખરાં કર્યા. તેઓ મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે ક્યારેય ગંભીર રહ્યા નથી. ભાજપ જ એકમાત્ર એવી પાર્ટી છે જેણે મહિલાઓને ઘરની ચૂંખડીએથી કાઢીને દિલ્હીની ગાદી સુધી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે."
મોટા પાયે થયેલા પક્ષાંતરથી ભાજપનું દમ વધ્યું
આ વિજય સંકલ્પ સભા દરમિયાન સૌથી મહત્વપૂર્ણ રાજકીય ઘટના એ જોવા મળી કે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને ભારતીય ટ્રાઈબલ પાર્ટી (ભાટપા) ના મોટી સંખ્યામાં હોદ્દેદારો અને કાર્યકરોએ ખુલ્લા મંચ પરથી ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો. મંચ પર નાયબ મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગણપત વસાવાની ઉપસ્થિતિમાં આ નવા કાર્યકરોએ ભાજપની સભ્યતા સ્વીકારી હતી. સ્થાનિક રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, તાપી જિલ્લામાં આદિવાસી મતદારોમાં ભાજપની પકડ મજબૂત હોવા છતાં જ્યાં થોડો પ્રતિકાર હતો, ત્યાં આ જોડાણને કારણે પાર્ટીની સ્થિતિ લગભગ અભેદ્ય બની ગઈ છે. ગણપત વસાવાએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આદિવાસી સમાજનું જે ગૌરવ વધ્યું છે, તેનાથી પ્રભાવિત થઈને લોકો કમળના સંગાથે જોડાઈ રહ્યા છે."
સ્થાનિક વિકાસની ગણતરી
મંત્રી જયરામ ગામીતે પણ સ્થાનિક ભાષામાં લોકો સાથે સંવાદ કર્યો હતો અને તાપી જિલ્લામાં રસ્તા, પાણી અને વીજળીના ક્ષેત્રે થયેલા પરિવર્તનની વિગતવાર માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વન અધિકાર પત્રકોનું વિતરણ ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આદિવાસી વિસ્તારમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યની સુવિધાઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. સભાના અંતે ઉપસ્થિત સૌ કાર્યકરોએ આગામી ચૂંટણીમાં ભાજપને ઐતિહાસિક બહુમતી સાથે વિજય અપાવવાનો સંકલ્પ લીધો હતો.
