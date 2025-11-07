લિફ્ટ પાઇપલાઇન ટેકનોલોજીથી આદિવાસી વિસ્તારોમાં ખેતીમાં પરિવર્તન?, જાણો શું છે આ પ્રોજેક્ટ
રાજ્ય સરકારે આદિવાસી વિસ્તારોમાં 1,39,510 એકરથી વધુ ખેતીલાયક જમીનમાં સિંચાઈ લાવવા માટે રુ.5,115 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે.
Published : November 7, 2025 at 5:48 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ખેતીને મજબૂત બનાવવા અને ખેડૂતોની આજીવિકા સુધારવા માટે રાજ્ય સરકારે લિફ્ટ પાઇપલાઇન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વ્યાપક સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂક્યા છે. છેલ્લા 7 વર્ષોમાં, રાજ્ય સરકારે આદિવાસી વિસ્તારોમાં 1,39,510 એકરથી વધુ ખેતીલાયક જમીનમાં સિંચાઈ લાવવા માટે રુ.5,115 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે.
લિફ્ટ પાઇપલાઇન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વ્યાપક સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ્સ
નોંધનીય છે કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ (2023-2025)માં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ રાજ્ય સરકારે લિફ્ટ પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ્સ પર રુ.2,212 કરોડથી વધુ ખર્ચ કર્યા છે. પાછલા ચાર વર્ષ (2019-2022) દરમિયાન સરકારે આદિવાસી વિસ્તારોમાં સિંચાઈ સુવિધાઓના વિસ્તરણ માટે રુ.2,903 કરોડથી વધુ ખર્ચ કર્યા હતા.
ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં સિંચાઈના વ્યાપમાં સતત વિસ્તરણ અંગે ચર્ચા કરતા જળ સંસાધન અને પાણી પુરવઠા મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું કે, "ખેડૂતોની સમૃદ્ધિ અને કૃષિ વિકાસ અમારી ટોચની પ્રાથમિકતાઓમાંની એક છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન વનબંધુ કલ્યાણ યોજના રજૂ કરી હતી. આ પહેલ હેઠળ, અમે લિફ્ટ પાઇપલાઇન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને 6 આદિવાસી જિલ્લાઓના 708 ગામોમાં ખેડૂતોને વર્ષભર સિંચાઈ સફળતાપૂર્વક પૂરી પાડી છે.
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2.0 હેઠળ અમે રાજ્યના બાકીના આદિવાસી પ્રદેશોમાં સંપૂર્ણ સિંચાઈ કવરેજ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણા મોટા પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકી રહ્યા છીએ. આ વિસ્તારોમાં 1,44,164 એકરથી વધુ ખેતીની જમીનમાં સિંચાઈ સુવિધાઓ વિસ્તારવા માટે રુ.3,779 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે અને આયોજિત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ થશે."
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના: આદિવાસી ખેડૂતો માટે એક વરદાન
ગુજરાત સરકારની વનબંધુ કલ્યાણ યોજના હેઠળ અમલમાં મુકવામાં આવેલી લિફ્ટ પાઇપલાઇન ટેકનોલોજી આદિવાસી ખેડૂતો માટે એક મોટો ફાયદો બની છે. આ પહેલ પહેલા, આ પ્રદેશોમાં સિંચાઈ સુવિધાઓ મર્યાદિત હતી, અને ખેડૂતોને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આજે, ખેડૂતો વર્ષભર સિંચાઈ, ઉચ્ચ આવક અને સારા જીવનધોરણનો આનંદ માણે છે.
આ પ્રગતિને ચાલુ રાખીને રાજ્ય સરકારે બાકીના આદિવાસી વિસ્તારોમાં સિંચાઈનો વિસ્તાર કરવા માટે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2.0 શરૂ કરી છે, જેમાં ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ પહેલાથી જ પ્રગતિમાં છે.
લિફ્ટ પાઇપલાઇન ટેકનોલોજી શું છે અને તે ખેડૂતોને કેવી રીતે મદદ કરે છે?
લિફ્ટ પાઇપલાઇન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એવા પ્રદેશોમાં થાય છે. જ્યાં પાણીનો સ્ત્રોત ખેતરોના સ્તરથી નીચે સ્થિત છે. આ ટેકનોલોજી ખાસ કરીને ડુંગરાળ વિસ્તારો, શુષ્ક ઝોન અને પાણીની અછતનો સામનો કરી રહેલા પ્રદેશોમાં અસરકારક છે. આ આધુનિક સિંચાઈ પ્રણાલી પાઇપલાઇન દ્વારા પાણીને પંપ કરે છે અને તેને વધુ ઊંચાઈ પર આવેલા ખેતરોમાં ઉપાડે છે. ખેતરોમાં સીધું પાણી પહોંચાડીને, સિસ્ટમ પાણીનું નુકસાન ઘટાડે છે અને સ્થિર, પર્યાપ્ત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરે છે. પરંપરાગત પદ્ધતિઓની તુલનામાં, તેને ઓછા મેન્યુઅલ પ્રયત્નોની જરૂર પડે છે અને ખેડૂતોને વધુ સારી પાક ઉપજ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે.
