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આજથી ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર મળશે, અનેક બિલ રજૂ થશે; દુષ્કાળ-મોઘવારી સહિતના મુદ્દા છવાશે

ગુજરાત વિધાનસભાનું આજથી ત્રણ દિવસ સત્ર મળશે. 9થી 11 સપ્ટેમ્બર સુધી માત્ર ત્રણ દિવસનું ટૂંકું ચોમાસું સત્ર રહેશે. આ સત્રમાં આઠ વિધેયકો રજૂ થશે.

આજથી ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર મળશે
આજથી ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર મળશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 8:25 AM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાનું આજથી ત્રણ દિવસ સત્ર મળશે. 9થી 11 સપ્ટેમ્બર સુધી માત્ર ત્રણ દિવસનું ટૂંકું ચોમાસું સત્ર રહેશે. આ સત્રમાં આઠ વિધેયકો રજૂ થશે. ગુજરાત વિધાનસભાનું આ સત્ર હંગામી રહી શકે છે. વિપક્ષ વિવિધ મુદ્દા પર સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરશે.

વિધાનસભા સત્રમાં દુષ્કાળ-મોંઘવારીના મુદ્દા છવાશે

રાજ્યમાં વરસાદ ખેંચાતા સર્જાયેલી દુષ્કાળની સ્થિતિ, મોંઘવારી, શિક્ષિત બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવા માટે વિપક્ષે રણનીતિ બનાવી છે.

વિધાનસભા સત્રમાં આ બિલ રજૂ થશે

  • જમીન ટુકડા અને એકત્રીકરણ સુધારા બિલ
  • ગુજરાત ભાડા બિલ
  • ગુજરાત પશુધન આહાર બિલ
  • માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ સુધારા બિલ
  • ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ બિલ
  • જમીન મહેસૂલ સુધારા બિલ
  • ગુજરાત ભાડા બિલ
  • ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સુધારા બિલ

ગુજરાત વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન ગૃહમાં પ્રશ્નોતરી કાળમાં ખાસ કરીને પશુપાલકો અને ગ્રામીણ વોટબેન્કને સીધી અસર કરતા મુદ્દાને લઇને ચર્ચા થઇ શકે છે. પ્રશ્નોતરી દરમિયાન વિવિધ વિભાગોને લગતા ધારાસભ્યોના પ્રશ્નોના જવાબ સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વિધાનસભા સત્રમાં આઠ જેટલા બિલ રજૂ કરવામાં આવશે.

બુધવારથી શરૂ થતા ત્રણ દિવસીય ચોમાસુ સત્રમાં પ્રથમ દિવસે શોક પ્રસ્તાવ પછી ગૃહનું કામકાજ મુલતવી રાખવામાં આવશે.

ત્રણ દિવસીય વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન મહેસૂલ, સામાન્ય વહીવટ, ઊર્જા, નર્મદા અને જળ સંપત્તિ, માર્ગ અને મકાન તેમજ મહિલા અને બાળ કલ્યાણ જેવા વિવિધ વિભાગોને લગતા જનહિતના મુદ્દાઓ પર ધારાસભ્યો દ્વારા ચર્ચા અને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે.

ચૈતર વસાવા પણ રહેશે હાજર

ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રને ધ્યાનમાં રાખીને આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પણ ગૃહમાં હાજર રહેશેે.

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